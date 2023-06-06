Минкульт завершил работу в Лавре: УПЦ МП имеет 3 дня, чтобы покинуть храм

Киево-Печерская лавра. Фото: google

Минкульт завершил работу в Киево-Печерской Лавре и подписал с Заповедником соответствующий акт. У представителей УПЦ МП есть 3 дня, чтобы покинуть помещение.

Об этом сообщает руководитель Минкульта Александр Ткаченко.

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Детали акта

Вчера, 5 июня, комиссия Минкульта подписала акт по приемке-передаче государственного имущества в пользование Заповедника.

Согласно ему, в пользование государства вернули 79 объектов, которые находятся в разном состоянии. И отметил, что представители УПЦ МП допустили самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника.

"В целом комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов. Все в разных состояниях. УПЦ МП допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории Заповедника. Со всем этим еще будем разбираться", — отмечает Александр.

Важно, что после подписания акта в УПЦ МП есть 3 дня для того, чтобы покинуть помещение. Если они откажутся сделать это, им грозит суд.

"Теперь, после того как Заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном увольнении, прекращении пользования и возвращении Заповеднику его имущества, последняя должна в течение 3 рабочих дней со дня их получения это сделать. В случае отказа - будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий Заповеднику в пользовании имуществом", — пишет Ткаченко.

Заявление Александра Ткаченко. Фото: Telegram

Реакция УПЦ МП

Известно, что 6 июня представители монастыря отказались принять акт по канцелярии. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном виде.

Также один из митрополитов прокомментировал заявление Александра Ткаченко.

"Ткаченко говорит, что подписан акт приема-передачи имущества лавры, а уже в следующем предложении говорит, что монастырь отказался подписывать акт о приеме-передаче имущества лавры. Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой. Юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко не будут иметь" — сказал одному из изданий митрополит Климент.

Напомним, ранее мы писали, что в условиях полномасштабной войны в Украине состоялась "церковная реформа", несколько недель под Киево-Печерской Лаврой шли стычки, прихожане Православной церкви Украины (ПЦУ) требовали, чтобы Украинская православная церковь (УПЦ МП) покинула стены святыни. После этого по стране церковные общины начали переходить в ПЦУ. Также назвали точные цифры, сколько общин перешло из УПЦ МП в ПЦУ.