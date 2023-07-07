З Різдвом Іоанна Предтечі — 7 липня — щирі привітання у прозі, віршах та листівках

Віряни у церкві на свято. Фото: df.news

Сьогодні, 7 липня, віряни відзначають одне з найбільших свят — Різдво Іоанна Предтечі — День народження найбільш шанованого християнського святого після Діви Марії. Іоан був останнім пророком, він передбачив пришестя Христа і хрестив його в водах Йордану.

Новини.LIVE зробило добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та гарних листівках.

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Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі у прозі 2023

У світле літнє свято Різдва Іоанна Предтечі щиро бажаю Божого благословення. Міцного здоров'я, спокою і миру в душі. Нехай небеса завжди будуть відкритими, дарують чудеса і приносять добрі вісті. Зі святом!

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Вітаю з собором Іоанна Хрестителя! Нехай цей святий оберігає Вас від життєвих негод та захищає від біди. Бажаю Вам та Вашій родині здоров’я, добробуту, миру та міцної віри у душі.

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У Різдво Іоанна Предтечі бажаю вам віри та сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце нехай зігріває любов!

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Сьогодні велике свято — собор Іоанна Предтечі. Нехай Вам у житті допомагає святий Іоанн. Хай вас завжди оточують близькі та рідні, а у Вашому домі панує злагода, добробут та взаєморозуміння. Бажаю Вам миру, добра та здійснення всіх бажань.

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Вітаю з Різдвом Іоанна Предтечі! Бажаю зустрічати на шляху лише добрих та милосердних людей. Нехай у твоїй душі завжди живе віра, надія та любов! Зі святом!

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Він приніс у світ добро і благу звістку, він чекав Спасителя, щоб стати його другом. Він вчить нас добру, шані та безмежній вірі через століття. Ми повинні пам'ятати про його життя, щоб обрати істинний шлях, праведний і благочестивий. Іоанн Предтеча став світлом в житті людства. Зі святом його Різдва!

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Вітаю з Різдвом Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна! У це велике та чисте свято бажаю Вам та всім Вашим близьким душевної теплоти, добра, злагоди, здоров’я, любові та щастя. Нехай у всіх благих вчинках допомагає святий Іоанн.

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Різдво Іоанна Предтечі — одне з найважливіших християнських свят. Слава про попередника Христа розноситься у різних куточках світу. Нехай і у Ваше життя цей світлий день увійде як час порятунку і поклоніння, щасливої благодаті та душевного спокою. Зі святом святим!

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Надсилаю тобі найщиріші вітання з днем собору Іоанна Хрестителя. Бажаю тобі жити чесно та по совісті, а у душі хай завжди буде віра у добро та чудеса. Нехай здійсняться всі праведні задуми!

Ікона Іоанна Предтечі. Фото: iStock/Global Images Ukraine

Різдво Іоанна Предтечі 7 липня — привітання у віршах українською мовою

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Зі святом!

***

У Різдво Іоанна Предтечі

Я бажаю вам віри та сили,

Щоб смута та думки лихі

Ніколи вас не підкосили.

Нехай надія у душі не згасне,

Зігріває хай серце кохання,

Будуть мир, розуміння та щастя,

А Господь чує ваші прохання.

***

Зі святом Іоанна Предтечі вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

Сьогодні для Івана

Вітання дарує світанок,

А щедрий літній день —

море добра і пісень.

І вечір загадковий

принесе події святкові,

А ніч величаво-купальна

здійснить заповітні бажання!

***

У день святого Іоанна

Вам бажаю щастя,

Нехай Хреститель захистить

Від біди, негоди.

Нехай поселить у ваших душах

Він надію та любов,

Віра нехай вас надихає

На вчинки знов і знов.

Різдво Іоанна Предтечі 2023 — привітання у листівках

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: pinterest

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: pinterest

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: pinterest

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН

Відеопривітання з Різдвом Іоанна Предтечі 2023

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