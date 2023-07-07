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Різдво Іоанна Предтечі 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

7 липня 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Різдвом Іоанна Предтечі — 7 липня — щирі привітання у прозі, віршах та листівках
Віряни у церкві на свято. Фото: df.news
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 7 липня, віряни відзначають одне з найбільших свят — Різдво Іоанна Предтечі — День народження найбільш шанованого християнського святого після Діви Марії. Іоан був останнім пророком, він передбачив пришестя Христа і хрестив його в водах Йордану. 

Новини.LIVE зробило добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та гарних листівках.

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Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі у прозі 2023 

У світле літнє свято Різдва Іоанна Предтечі щиро бажаю Божого благословення. Міцного здоров'я, спокою і миру в душі. Нехай небеса завжди будуть відкритими, дарують чудеса і приносять добрі вісті. Зі святом!

***

Вітаю з собором Іоанна Хрестителя! Нехай цей святий оберігає Вас від життєвих негод та захищає від біди. Бажаю Вам та Вашій родині здоров’я, добробуту, миру та міцної віри у душі.

***

У Різдво Іоанна Предтечі бажаю вам віри та сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце нехай зігріває любов!

***

Сьогодні велике свято — собор Іоанна Предтечі. Нехай Вам у житті допомагає святий Іоанн. Хай вас завжди оточують близькі та рідні, а у Вашому домі панує злагода, добробут та взаєморозуміння. Бажаю Вам миру, добра та здійснення всіх бажань.

***

Вітаю з Різдвом Іоанна Предтечі! Бажаю зустрічати на шляху лише добрих та милосердних людей. Нехай у твоїй душі завжди живе віра, надія та любов! Зі святом!

***

Він приніс у світ добро і благу звістку, він чекав Спасителя, щоб стати його другом. Він вчить нас добру, шані та безмежній вірі через століття. Ми повинні пам'ятати про його життя, щоб обрати істинний шлях, праведний і благочестивий. Іоанн Предтеча став світлом в житті людства. Зі святом його Різдва!

***

Вітаю з Різдвом Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна! У це велике та чисте свято бажаю Вам та всім Вашим близьким душевної теплоти, добра, злагоди, здоров’я, любові та щастя. Нехай у всіх благих вчинках допомагає святий Іоанн.

***

Різдво Іоанна Предтечі — одне з найважливіших християнських свят. Слава про попередника Христа розноситься у різних куточках світу. Нехай і у Ваше життя цей світлий день увійде як час порятунку і поклоніння, щасливої благодаті та душевного спокою. Зі святом святим!

***

Надсилаю тобі найщиріші вітання з днем собору Іоанна Хрестителя. Бажаю тобі жити чесно та по совісті, а у душі хай завжди буде віра у добро та чудеса. Нехай здійсняться всі праведні задуми!

 

Різдво Іоанна Предтечі 7 липня — привітання у віршах
Ікона Іоанна Предтечі. Фото: iStock/Global Images Ukraine

Різдво Іоанна Предтечі 7 липня — привітання у віршах українською мовою

Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
Зі святом!

***

У Різдво Іоанна Предтечі
Я бажаю вам віри та сили,
Щоб смута та думки лихі
Ніколи вас не підкосили.
Нехай надія у душі не згасне,
Зігріває хай серце кохання,
Будуть мир, розуміння та щастя,
А Господь чує ваші прохання.

***

Зі святом Іоанна Предтечі вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.

***

Сьогодні для Івана
Вітання дарує світанок,
А щедрий літній день —
море добра і пісень.
І вечір загадковий
принесе події святкові,
А ніч величаво-купальна
здійснить заповітні бажання!

***

У день святого Іоанна
Вам бажаю щастя,
Нехай Хреститель захистить
Від біди, негоди.
Нехай поселить у ваших душах
Він надію та любов,
Віра нехай вас надихає
На вчинки знов і знов.

Різдво Іоанна Предтечі 2023 — привітання у листівках

Різдво Іоанна Предтечі 7 липня — теплі листівки
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: Новини.LIVE
Різдво Іоанна Предтечі 7 липня — привітання
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: Новини.LIVE
З Різдвом Іоанна Предтечі: красиві привітання у листівках
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: pinterest
Різдво Іоанна Хрестителя: красиві привітання у листівках
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: pinterest
Різдво Іоанна Предтечі 2023: красиві привітання
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: pinterest
Зі святом Івана Предтечі листівки-привітання
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН
З Різдвом Іоанна Предтечі: красиві привітання
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН
Різдво Іоанна Предтечі 7 липня — привітання
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН
Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі у листівках
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН
Різдво Іоанна Предтечі 2023 — привітання у листівках
Привітання з Різдвом  Іоанна Предтечі. Фото: УНІАН

Відеопривітання з Різдвом Іоанна Предтечі 2023

 

 

Нагадаємо, ми підготували детальний православний календар свят на липень 2023 року.

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