С Рождеством Иоанна Предтечи — 7 июля — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Рождество Иоанна Предтечи 2023: искренние поздравления в прозе, стихах, открытках
Сегодня, 7 июля, верующие отмечают один из самых больших праздников — Рождество Иоанна Предтечи — День рождения наиболее почитаемого христианского святого после Девы Марии. Иоанн был последним пророком, он предсказал пришествие Христа и крестил его в водах Иордана.
Новини.LIVE сделало подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и красивых открытках.
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи в прозе 2023
В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. Крепкого здоровья, покоя и мира в душе. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!
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Поздравляю с собором Иоанна Крестителя! Пусть этот святой оберегает Вас от жизненных невзгод и защищает от беды. Желаю Вам и Вашей семье здоровья, благополучия, мира и крепкой веры в душу.
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В Рождество Иоанна Предтечи желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце пусть согревает любовь!
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Сегодня большой праздник — собор Иоанна Предтечи. Пусть вам в жизни помогает святой Иоанн. Пусть вас всегда окружают близкие и родные, а в вашем доме царит согласие, благополучие и взаимопонимание. Желаю Вам мира, добра и исполнения всех желаний.
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Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Желаю встречать на пути только добрых и милосердных людей. Пусть в душе твоей всегда живет вера, надежда и любовь! С праздником!
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Он принес в мир добро и благую весть, он ждал Спасителя, чтобы стать его другом. Он учит нас добру, уважению и безграничной вере через столетие. Мы должны помнить о его жизни, чтобы выбрать истинный путь, праведный и благочестивый. Иоанн Предтеча стал светом в жизни человечества. С праздником его Рождества!
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Поздравляю с Рождеством Предтечи и Крестителя Господня Иоанна! В этот большой и чистый праздник желаю Вам и всем Вашим близким душевной теплоты, добра, согласия, здоровья, любви и счастья. Пусть во всех благих поступках помогает святой Иоанн.
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Рождество Иоанна Предтечи — один из важнейших христианских праздников. Слава о предшественнике Христа разносится в разных уголках мира. Пусть и в Вашу жизнь этот светлый день войдет как время спасения и поклонения, благополучия и душевного покоя. С праздником святым!
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Присылаю тебе самые искренние поздравления с днем собора Иоанна Крестителя. Желаю тебе жить честно и по совести, а в душе да будет всегда вера в добро и чудеса. Пусть исполнятся все праведные замыслы!
Рождество Иоанна Предтечи 7 июля — поздравления в стихах
Пожелаю вам терпения
И Божьего благословения!
Пусть Предтеча помогает,
От нечисти и бед оберегает!
С праздником!
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В Рождество Иоанна Предтечи
Я желаю вам веры и силы,
Чтобы смута и мысли злые
Никогда вас не подкосили.
Пусть надежда в душе не угаснет,
Согревает пусть сердце любви,
Будут мир, понимание и счастье,
Господь же слышит ваши просьбы.
***
С праздником Иоанна Предтечи поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Чтобы мечтательное сбылось,
Как в сказке, чтобы жилось.
Пусть небо звездопадом колдует,
А солнышко ясную радугу дарит.
***
Сегодня для Ивана
Поздравление дарит рассвет,
А щедрый летний день
море добра и песен.
И вечер загадочный
принесет события праздничные,
А ночь величаво-купольная
исполнит заветные желания!
***
В день святого Иоанна
Вам желаю счастья,
Пусть Креститель защитит
От беды, непогоды.
Пусть поселит в ваших душах
Он надежду и любовь,
Вера пусть вас вдохновляет
На поступки снова и снова.
Рождество Иоанна Предтечи 2023 — поздравления в открытках
Видеопоздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 2023
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