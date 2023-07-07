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Рождество Иоанна Предтечи 2023: искренние поздравления в прозе, стихах, открытках

7 июля 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Рождеством Иоанна Предтечи — 7 июля — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
Верующие в церкви на праздник. Фото: df.news
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 7 июля, верующие отмечают один из самых больших праздников — Рождество Иоанна Предтечи — День рождения наиболее почитаемого христианского святого после Девы Марии. Иоанн был последним пророком, он предсказал пришествие Христа и крестил его в водах Иордана.

Новини.LIVE сделало подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и красивых открытках.

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Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи в прозе 2023

В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. Крепкого здоровья, покоя и мира в душе. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!

***

Поздравляю с собором Иоанна Крестителя! Пусть этот святой оберегает Вас от жизненных невзгод и защищает от беды. Желаю Вам и Вашей семье здоровья, благополучия, мира и крепкой веры в душу.

***

В Рождество Иоанна Предтечи желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце пусть согревает любовь!

***

Сегодня большой праздник — собор Иоанна Предтечи. Пусть вам в жизни помогает святой Иоанн. Пусть вас всегда окружают близкие и родные, а в вашем доме царит согласие, благополучие и взаимопонимание. Желаю Вам мира, добра и исполнения всех желаний.

***

Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Желаю встречать на пути только добрых и милосердных людей. Пусть в душе твоей всегда живет вера, надежда и любовь! С праздником!

***

Он принес в мир добро и благую весть, он ждал Спасителя, чтобы стать его другом. Он учит нас добру, уважению и безграничной вере через столетие. Мы должны помнить о его жизни, чтобы выбрать истинный путь, праведный и благочестивый. Иоанн Предтеча стал светом в жизни человечества. С праздником его Рождества!

***

Поздравляю с Рождеством Предтечи и Крестителя Господня Иоанна! В этот большой и чистый праздник желаю Вам и всем Вашим близким душевной теплоты, добра, согласия, здоровья, любви и счастья. Пусть во всех благих поступках помогает святой Иоанн.

***

Рождество Иоанна Предтечи — один из важнейших христианских праздников. Слава о предшественнике Христа разносится в разных уголках мира. Пусть и в Вашу жизнь этот светлый день войдет как время спасения и поклонения, благополучия и душевного покоя. С праздником святым!

***

Присылаю тебе самые искренние поздравления с днем собора Иоанна Крестителя. Желаю тебе жить честно и по совести, а в душе да будет всегда вера в добро и чудеса. Пусть исполнятся все праведные замыслы!

 

Рождество Иоанна Предтечи 7 июля — приветствие в стихах
Икона Иоанна Предтечи. Фото: iStock/Global Images Украина

Рождество Иоанна Предтечи 7 июля — поздравления в стихах 

Пожелаю вам терпения
И Божьего благословения!
Пусть Предтеча помогает,
От нечисти и бед оберегает!
С праздником!

***

В Рождество Иоанна Предтечи
Я желаю вам веры и силы,
Чтобы смута и мысли злые
Никогда вас не подкосили.
Пусть надежда в душе не угаснет,
Согревает пусть сердце любви,
Будут мир, понимание и счастье,
Господь же слышит ваши просьбы.

***

С праздником Иоанна Предтечи поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Чтобы мечтательное сбылось,
Как в сказке, чтобы жилось.
Пусть небо звездопадом колдует,
А солнышко ясную радугу дарит.

***

Сегодня для Ивана
Поздравление дарит рассвет,
А щедрый летний день
море добра и песен.
И вечер загадочный
принесет события праздничные,
А ночь величаво-купольная
исполнит заветные желания!

***

В день святого Иоанна
Вам желаю счастья,
Пусть Креститель защитит
От беды, непогоды.
Пусть поселит в ваших душах
Он надежду и любовь,
Вера пусть вас вдохновляет
На поступки снова и снова.

Рождество Иоанна Предтечи 2023 — поздравления в открытках

Рождество Иоанна Предтечи 7 июля — теплые открытки
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: Новости.
Рождество Иоанна Предтечи 7 июля
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: Новости.
С Рождеством Иоанна Предтечи: красивые поздравления в открытках.
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: pinterest
Рождество Иоанна Крестителя: красивые поздравления в открытках.
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: pinterest
Рождество Иоанна Предтечи 2023: красивые поздравления
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: pinterest
С праздником Ивана Предтечи открытки-поздравления
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН
С Рождеством Иоанна Предтечи: красивые поздравления
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН
Рождество Иоанна Предтечи 7 июля
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи в открытках
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН
Рождество Иоанна Предтечи 2023 — поздравления в открытках
Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН

Видеопоздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 2023

 

 

Напомним, мы подготовили подробный православный календарь праздников на июль 2023 года.

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