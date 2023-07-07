С Рождеством Иоанна Предтечи — 7 июля — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Верующие в церкви на праздник. Фото: df.news

Сегодня, 7 июля, верующие отмечают один из самых больших праздников — Рождество Иоанна Предтечи — День рождения наиболее почитаемого христианского святого после Девы Марии. Иоанн был последним пророком, он предсказал пришествие Христа и крестил его в водах Иордана.

Новини.LIVE сделало подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и красивых открытках.

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Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи в прозе 2023

В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. Крепкого здоровья, покоя и мира в душе. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!

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Поздравляю с собором Иоанна Крестителя! Пусть этот святой оберегает Вас от жизненных невзгод и защищает от беды. Желаю Вам и Вашей семье здоровья, благополучия, мира и крепкой веры в душу.

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В Рождество Иоанна Предтечи желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце пусть согревает любовь!

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Сегодня большой праздник — собор Иоанна Предтечи. Пусть вам в жизни помогает святой Иоанн. Пусть вас всегда окружают близкие и родные, а в вашем доме царит согласие, благополучие и взаимопонимание. Желаю Вам мира, добра и исполнения всех желаний.

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Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Желаю встречать на пути только добрых и милосердных людей. Пусть в душе твоей всегда живет вера, надежда и любовь! С праздником!

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Он принес в мир добро и благую весть, он ждал Спасителя, чтобы стать его другом. Он учит нас добру, уважению и безграничной вере через столетие. Мы должны помнить о его жизни, чтобы выбрать истинный путь, праведный и благочестивый. Иоанн Предтеча стал светом в жизни человечества. С праздником его Рождества!

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Поздравляю с Рождеством Предтечи и Крестителя Господня Иоанна! В этот большой и чистый праздник желаю Вам и всем Вашим близким душевной теплоты, добра, согласия, здоровья, любви и счастья. Пусть во всех благих поступках помогает святой Иоанн.

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Рождество Иоанна Предтечи — один из важнейших христианских праздников. Слава о предшественнике Христа разносится в разных уголках мира. Пусть и в Вашу жизнь этот светлый день войдет как время спасения и поклонения, благополучия и душевного покоя. С праздником святым!

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Присылаю тебе самые искренние поздравления с днем собора Иоанна Крестителя. Желаю тебе жить честно и по совести, а в душе да будет всегда вера в добро и чудеса. Пусть исполнятся все праведные замыслы!

Икона Иоанна Предтечи. Фото: iStock/Global Images Украина

Рождество Иоанна Предтечи 7 июля — поздравления в стихах

Пожелаю вам терпения

И Божьего благословения!

Пусть Предтеча помогает,

От нечисти и бед оберегает!

С праздником!

***

В Рождество Иоанна Предтечи

Я желаю вам веры и силы,

Чтобы смута и мысли злые

Никогда вас не подкосили.

Пусть надежда в душе не угаснет,

Согревает пусть сердце любви,

Будут мир, понимание и счастье,

Господь же слышит ваши просьбы.

***

С праздником Иоанна Предтечи поздравляю,

Счастья, радости желаю.

Чтобы мечтательное сбылось,

Как в сказке, чтобы жилось.

Пусть небо звездопадом колдует,

А солнышко ясную радугу дарит.

***

Сегодня для Ивана

Поздравление дарит рассвет,

А щедрый летний день

море добра и песен.

И вечер загадочный

принесет события праздничные,

А ночь величаво-купольная

исполнит заветные желания!

***

В день святого Иоанна

Вам желаю счастья,

Пусть Креститель защитит

От беды, непогоды.

Пусть поселит в ваших душах

Он надежду и любовь,

Вера пусть вас вдохновляет

На поступки снова и снова.

Рождество Иоанна Предтечи 2023 — поздравления в открытках

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: Новости.

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: Новости.

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: pinterest

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: pinterest

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: pinterest

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи. Фото: УНИАН

Видеопоздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 2023

Напомним, мы подготовили подробный православный календарь праздников на июль 2023 года.