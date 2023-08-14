Успенський піст 2023 — календар харчування, важливі заборони, поради і прикмети

Вірянка з яблуками біля церкви на свято Медовий Спас. Фото: google.com

У велике церковне свято Медовий Спас або Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього починається Успенський піст — один з найсуворіших у році. Він передує важливому церковному святу — Успінню Пресвятої Богородиці.

Новини.LIVE розповідає, скільки триватиме Успенський піст, як правильно харчуватися у цей період, кому постити заборонено, що можна робити, а що категорично заборонено.

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Як довго триває Успенський піст і в чому його суть

Як вже згадувалося вище, Успенський піст розпочинають у Медовий спас 14 серпня. Він завжди триває два тижні — до свята Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня). Це день, коли Божа Матір розпрощалася із земним життям та відправилася до сина свого Ісуса Христа.

Згідно з церковними переказами, Діва Марія все своє життя дотримувалася суворої помірності в стравах, а за три дні до свого успіння (закінчення земного життя) взагалі припинила вживати їжу й пила лише воду.

Саме тому віряни покладають на себе обмеження, наслідуючи приклад Богородиці. У цей період християни залишають всі земні турботи, дотримуються певних правил в харчуванні і більше часу проводять в молитвах. Вважається, що такий підхід допомагає християнам очистити душу і тіло.

В оновленому стані людина зустрічає благодатне свято і готова стати ближче до Бога і пізнання істини.

Запалені свічки перед іконами та молитвеник. Фото: google.com

Як правильно харчуватися на Успенський піст

Варто зауважити, що Успенський піст найкоротший у році. Проте, він також один з найсуворіших. Церква забороняю у цей період їсти м'ясо та продукти тваринного походження.

Та найголовніше — ставитися до посту не як до суворої дієти, а як до часу очищення тіла та душі. Головне, до чого закликають парафіян священники, це звернення до Бога та пізнання духовних істин.

Під час Успенського посту з раціону виключають:

м'ясо, включаючи будь-які м'ясні вироби;

рибу і морепродукти (дозволяється на свято Преображення Господнього або Яблуневий Спас 19 серпня);

яйця;

молочні продукти;

солодощі;

випічка на основі яєць, вершкового масла;

фаст-фуд;

алкоголь (під час Яблуневого спасу можна випити трохи вина).

Основу пісного столу складають багаті на вітаміни овочі та фрукти, якими так багатий серпень. Також до щоденного раціону додають хліб, крупи, гриби, горіхи та мед.

Тому цей пост вважається найприємнішим. Навіть існує приказка: "Петрівка — голодування, Спасівка — ласощі".

Важливо: усіх суворих правил посту дотримуються лише ті віряни, які не мають проблем зі здоров'ям та протипоказань.

Харчування під час посту. Фото: depositphotos.com

Календар харчування по днях на Успенський піст

14 серпня (Медовий Спас) . Сухоїдіння — можна споживати сиру їжу: хліб, воду, сіль, будь-які фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, узвар, компот.

. Сухоїдіння — можна споживати сиру їжу: хліб, воду, сіль, будь-які фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, узвар, компот. 15 серпня. Гаряча їжа без олії — можна їсти каші, супи, тушковані овочі, гриби.

Гаряча їжа без олії — можна їсти каші, супи, тушковані овочі, гриби. 16 серпня. Сухоїдіння: хліб, вода, сіль, фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, узвар, компот.

Сухоїдіння: хліб, вода, сіль, фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, узвар, компот. 17 серпня. Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. 18 серпня. Сухоїдіння.

Сухоїдіння. 19 серпня. Преображення Господнє (Яблучний Спас). Можна їсти рибу та морепродукти. Також дозволяється невелика кількість вина.

Можна їсти рибу та морепродукти. Також дозволяється невелика кількість вина. 20 серпня. Гаряча їжа з олією. Можна тушкувати овочі, гриби з додаванням невеликої кількості олії, їсти супи та каші. Звичайно, можна вживати свіжі фрукти. Пити компоти та узвари. Дозволяється невелика кількість вина.

Гаряча їжа з олією. Можна тушкувати овочі, гриби з додаванням невеликої кількості олії, їсти супи та каші. Звичайно, можна вживати свіжі фрукти. Пити компоти та узвари. Дозволяється невелика кількість вина. 21 серпня. Сухоїдіння.

Сухоїдіння. 22 серпня. Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. 23 серпня. Сухоїдіння.

Сухоїдіння. 24 серпня. Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. 25 серпня. Сухоїдіння. Також дозволяється пити вино.

Сухоїдіння. Також дозволяється пити вино. 26 серпня. Гаряча їжа з олією.Також можна пити вино.

Гаряча їжа з олією.Також можна пити вино. 27 серпня. Гаряча їжа з олією. Дозволяється пити вино.

Пісний пиріг та узвар на Успенський піст. Фото: depositphotos.com

Успенський піст — кому не можна постувати

За словами лікарки Уляни Вернер, такі суворі обмеження в їжі підходять не всім. Слід до цього питання підходити також і з точки зору здоров'я. Якщо є протипоказання, або ви належите до тих, кому не рекомендується постити, краще проконсультуватися з лікарем.

Дотримуватися суворого посту не варто:

людям з хронічними або важкими захворюваннями (діабет, серцево-судинні захворювання, онкологія, захворювання нирок або печінки тощо);

дітям та підліткам (піст може негативно вплинути на здоров'я та розвиток);

вагітні та жінки, що годують груддю (необхідно споживати достатню кількість поживних речовин для забезпечення нормального розвитку плода або новонародженої дитина);

люди з розладами харчової поведінки (до прикладу, анорексія або булімія).

Жінка у церкві під час Успенського посту. Фото: google.com

Що не можна робити на Успенський піст

Тим вірянам, які бажають постити та зустрічати свято Успіння Пресвятої Богородиці не можна:

лихословити;

сваритися;

ображатися;

обмовляти когось;

пліткувати;

засуджувати;

влаштовувати гучні гуляння;

вживати м'ясо та продукти тваринного походження;

зловживати спиртними напоями;

палити цигарки, кальян тощо;

лінуватися і байдикувати;

займатися любовними втіхами;

відмовляти нужденним у допомозі.

Також слід знати, що у цей період не проводяться вінчання, але реєструвати шлюб можна.

Молитовник та ікони. Фото: google.com

Що можна робити в Успенський піст

У ці два тижні віряни забувають про свої земні турботи й присвячують час молитвам та очищенню душі й тіла. В цей час варто ходити до храму, каятися, сповідуватися та причащатися.

В ході Успенського посту також заведено здійснювати хресні ходи до водойм і освячувати колодязі. Після освячення у водоймах зазвичай купаються — вважається, що людина стане більш здоровою.

Під час посту слід обов'язково здійснювати благі справи та допомагати тим, хто цього потребує. Варто допомагати не тільки людям, але і тваринам.

Таким чином в Успенський піст варто:

присвятити час відвідуванню храму та молитві;

звертатися до Богородиці зі щирими проханнями;

сповідатися і причаститися;

вивчати духовну літературу;

брати участь в обрядах свят цього періоду;

допомагати нужденним і займатися благодійністю;

здійснювати паломництво до святих місць;

проводити більше часу наодинці з собою і філософськими роздумами.

Які існують прикмети на Успенський піст

Якщо у перший день посту під час збирання врожаю вам на голову впаде яблуко — до прибутку, горіх — до удачі.

Якщо на Маковея вам дорогу перебіг заєць — до хорошої новини.

Який Яблучний Спас, таким буде і січень.

Якщо 20 серпня починають відлітати журавлі — осінь вже близько.

Якщо бур'яни в другій половині місяця тягнуться вгору, очікується сніжна зима.

Якщо у період Успенського посту багато гроз, буде затяжна осінь.

Якщо період посту сухий, очікується мокра осінь.

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