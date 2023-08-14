Успенский пост 2023 — календарь питания, важные запреты, советы и приметы

Начинается Успенский пост: сколько будет продолжаться, как питаться и что запрещено
В большой церковный праздник Медовый Спас или Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня начинается Успенский пост — один из самых суровых в году. Он предшествует важному церковному празднику — Успению Пресвятой Богородицы.
Новини.LIVE рассказывает, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период, кому поститься запрещено, что можно делать, а что категорически запрещено.
Как долго длится Успенский пост и в чем его суть
Как уже упоминалось выше, Успенский пост начинается в Медовый спас 14 августа. Он всегда длится две недели — до праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Это день, когда Божья Матерь рассталась с земной жизнью и отправилась к сыну Иисусу Христу.
Согласно церковным преданиям, Дева Мария всю свою жизнь соблюдала суровую умеренность в блюдах, а за три дня до своего успения (окончания земной жизни) вообще прекратила употреблять пищу и пила только воду.
Именно поэтому верующие возлагают на себя ограничения, следуя примеру Богородицы. В этот период христиане покидают все земные заботы, соблюдают определенные правила в питании и больше времени проводят в молитвах. Считается, что такой подход помогает христианам очистить душу и тело.
В обновленном состоянии человек встречает благодатный праздник и готов стать ближе к Богу и познанию истины.
Как правильно питаться на Успенский пост
Следует заметить, что Успенский пост самый короткий в году. Однако он также один из самых строгих. Церковь запрещаю в этот период есть мясо и продукты животного происхождения.
Но самое главное — относиться к посту не как к суровой диете, а как ко времени очищения тела и души. Главное, к чему призывают прихожан священники, это обращение к Богу и познание духовных истин.
Во время Успенского поста из рациона исключают:
- мясо, включая любые мясные изделия;
- рыбу и морепродукты (разрешается на праздник Преображения Господня или Яблоневый Спас 19 августа);
- яйца;
- молочные продукты;
- сладости;
- выпечка на основе яиц, сливочного масла;
- фаст-фуд;
- алкоголь (во время Яблочного спаса можно выпить немного вина, а также в некоторые дни поста).
Основу постного стола составляют богатые витаминами овощи и фрукты, которыми так богат август. Также в ежедневный рацион добавляют хлеб, крупы, грибы, орехи и мед.
Поэтому этот пост считается самым "приятным". Даже существует поговорка: "Петровка — голодание, Спасовка — лакомство".
Важно: все строгие правила поста придерживаются только те верующие, которые не имеют проблем со здоровьем и противопоказаний.
Календарь питания по дням на Успенский пост
- 14 августа (Медовый Спас). Сухоедение — можно потреблять сырую пищу: хлеб, воду, соль, любые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, компот.
- 15 августа. Горячая еда без растительного масла — можно есть каши, супы, тушеные овощи, грибы.
- 16 августа. Сухоедение: хлеб, вода, соль, фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, компот.
- 17 августа. Горячая еда без растительного масла.
- 18 августа. Сухоедение.
- 19 августа. Преображение Господне (Яблочный Спас). Можно есть рыбу и морепродукты. Также разрешается небольшое количество вина.
- 20 августа. Горячая еда с растительным маслом. Можно тушить овощи, грибы с добавлением небольшого количества растительного масла, есть супы и каши. Конечно, можно употреблять свежие фрукты. Пить компоты. Разрешается небольшое количество вина.
- 21 августа. Сухоедение.
- 22 августа. Горячая еда без растительного масла.
- 23 августа. Сухоедение.
- 24 августа. Горячая еда без растительного масла.
- 25 августа. Сухоедение. Также можно пить вино.
- 26 августа. Горячая еда с маслом. Также можно пить вино.
- 27 августа. Горячая еда с маслом. Разрешается пить вино.
Успенский пост — кому нельзя поститься
По словам врача Ульяны Вернер, такие строгие ограничения в еде подходят не всем. Следует к этому вопросу подходить также и с точки зрения здоровья. Если есть противопоказания или вы относитесь к тем, кому не рекомендуется поститься, лучше проконсультироваться с врачом.
Соблюдать строгий пост не стоит:
- людям с хроническими или тяжелыми заболеваниями (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, заболевания почек или печени и т.п.);
- детям и подросткам (пост может отрицательно повлиять на здоровье и развитие);
- беременные и кормящие грудью женщины (необходимо потреблять достаточное количество питательных веществ для обеспечения нормального развития плода или новорожденного ребенка);
- люди с расстройствами пищевого поведения (к примеру, анорексия или булимия).
Что нельзя делать на Успенский пост
Тем верующим, которые желают поститься и встречать праздник Успения Пресвятой Богородицы нельзя:
- злословить;
- ссориться;
- обижаться;
- оговаривать кого-то;
- сплетничать;
- осуждать;
- устраивать громкие гуляния;
- употреблять мясо и продукты животного происхождения;
- злоупотреблять спиртными напитками;
- курить сигареты, кальян и т.п.;
- лениться и бездельничать;
- заниматься любовными утехами;
- отказывать нуждающимся в помощи.
Также следует знать, что в этот период не проходит венчание, но регистрировать брак можно.
Что можно делать в Успенский пост
В эти две недели верующие забывают о своих земных заботах и посвящают время молитвам и очищению души и тела. В это время следует ходить в храм, каяться, исповедоваться и причащаться.
В ходе Успенского поста также принято совершать крестные ходы к водоемам и освящать колодцы. После освящения в водоемах обычно купаются — считается, что человек станет здоровее.
Во время поста следует обязательно совершать благие дела и помогать нуждающимся. Следует помогать не только людям, но и животным.
Таким образом в Успенский пост следует:
- посвятить время посещению храма и молитве;
- обращаться к Богородице с искренними просьбами;
- исповедоваться и причаститься;
- изучать духовную литературу;
- участвовать в обрядах праздников этого периода;
- помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью;
- совершать паломничество к святым местам;
- проводить больше времени наедине с собой и философскими размышлениями.
Существующие приметы на Успенский пост
- Если в первый день поста во время сбора урожая вам на голову упадет яблоко — к прибыли, орех — на удачу.
- Если на Маковея вам дорогу перешел заяц — к хорошей новости.
- Каков Яблочный Спас, таким будет и январь.
- Если 20 августа начинают улетать журавли — осень уже близко.
- Если сорняки во второй половине месяца тянутся ввысь, ожидается снежная зима.
- Если в период Успенского поста много гроз, будет затяжная осень.
- Если период поста сухой, то ожидается мокрая осень.
Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.