Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Религия arrow Начинается Успенский пост: сколько будет продолжаться, как питаться и что запрещено arrow

Начинается Успенский пост: сколько будет продолжаться, как питаться и что запрещено

14 августа 2023 12:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Успенский пост 2023 — календарь питания, важные запреты, советы и приметы
Верующая с яблоками возле церкви на праздник Медовый Спас. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В большой церковный праздник Медовый Спас или Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня начинается Успенский пост — один из самых суровых в году. Он предшествует важному церковному празднику — Успению Пресвятой Богородицы.

Новини.LIVE рассказывает, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период, кому поститься запрещено, что можно делать, а что категорически запрещено.

Читайте также:

Как долго длится Успенский пост и в чем его суть

Как уже упоминалось выше, Успенский пост начинается в Медовый спас 14 августа. Он всегда длится две недели — до праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Это день, когда Божья Матерь рассталась с земной жизнью и отправилась к сыну Иисусу Христу.

Согласно церковным преданиям, Дева Мария всю свою жизнь соблюдала суровую умеренность в блюдах, а за три дня до своего успения (окончания земной жизни) вообще прекратила употреблять пищу и пила только воду.

Именно поэтому верующие возлагают на себя ограничения, следуя примеру Богородицы. В этот период христиане покидают все земные заботы, соблюдают определенные правила в питании и больше времени проводят в молитвах. Считается, что такой подход помогает христианам очистить душу и тело.

В обновленном состоянии человек встречает благодатный праздник и готов стать ближе к Богу и познанию истины.

 

Как долго длится Успенский пост и в чем его суть
Зажженные свечи перед иконами и молитвенник. Фото: google.com

Как правильно питаться на Успенский пост

Следует заметить, что Успенский пост самый короткий в году. Однако он также один из самых строгих. Церковь запрещаю в этот период есть мясо и продукты животного происхождения.

Но самое главное — относиться к посту не как к суровой диете, а как ко времени очищения тела и души. Главное, к чему призывают прихожан священники, это обращение к Богу и познание духовных истин.

Во время Успенского поста из рациона исключают:

  • мясо, включая любые мясные изделия;
  • рыбу и морепродукты (разрешается на праздник Преображения Господня или Яблоневый Спас 19 августа);
  • яйца;
  • молочные продукты;
  • сладости;
  • выпечка на основе яиц, сливочного масла;
  • фаст-фуд;
  • алкоголь (во время Яблочного спаса можно выпить немного вина, а также в некоторые дни поста).

Основу постного стола составляют богатые витаминами овощи и фрукты, которыми так богат август. Также в ежедневный рацион добавляют хлеб, крупы, грибы, орехи и мед.

Поэтому этот пост считается самым "приятным". Даже существует поговорка: "Петровка — голодание, Спасовка — лакомство".

Важно: все строгие правила поста придерживаются только те верующие, которые не имеют проблем со здоровьем и противопоказаний.

 

Как правильно питание на Успенский пост
Питание в пост. Фото: depositphotos.com

Календарь питания по дням на Успенский пост

  • 14 августа (Медовый Спас). Сухоедение — можно потреблять сырую пищу: хлеб, воду, соль, любые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, компот.
  • 15 августа. Горячая еда без растительного масла — можно есть каши, супы, тушеные овощи, грибы.
  • 16 августа. Сухоедение: хлеб, вода, соль, фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, компот.
  • 17 августа. Горячая еда без растительного масла.
  • 18 августа. Сухоедение.
  • 19 августа. Преображение Господне (Яблочный Спас). Можно есть рыбу и морепродукты. Также разрешается небольшое количество вина.
  • 20 августа. Горячая еда с растительным маслом. Можно тушить овощи, грибы с добавлением небольшого количества растительного масла, есть супы и каши. Конечно, можно употреблять свежие фрукты. Пить компоты. Разрешается небольшое количество вина.
  • 21 августа. Сухоедение.
  • 22 августа. Горячая еда без растительного масла.
  • 23 августа. Сухоедение.
  • 24 августа. Горячая еда без растительного масла.
  • 25 августа. Сухоедение. Также можно пить вино.
  • 26 августа. Горячая еда с маслом. Также можно пить вино.
  • 27 августа. Горячая еда с маслом. Разрешается пить вино.

 

Календарь питания по дням на Успенский пост
Постный пирог и компот на Успенский пост. Фото: depositphotos.com

Успенский пост — кому нельзя поститься

По словам врача Ульяны Вернер, такие строгие ограничения в еде подходят не всем. Следует к этому вопросу подходить также и с точки зрения здоровья. Если есть противопоказания или вы относитесь к тем, кому не рекомендуется поститься, лучше проконсультироваться с врачом.

Соблюдать строгий пост не стоит:

  • людям с хроническими или тяжелыми заболеваниями (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, заболевания почек или печени и т.п.);
  • детям и подросткам (пост может отрицательно повлиять на здоровье и развитие);
  • беременные и кормящие грудью женщины (необходимо потреблять достаточное количество питательных веществ для обеспечения нормального развития плода или новорожденного ребенка);
  • люди с расстройствами пищевого поведения (к примеру, анорексия или булимия).

 

Успенский пост — кому нельзя поститься
Женщина в церкви во время Успенского поста. Фото: google.com

Что нельзя делать на Успенский пост

Тем верующим, которые желают поститься и встречать праздник Успения Пресвятой Богородицы нельзя:

  • злословить;
  • ссориться;
  • обижаться;
  • оговаривать кого-то;
  • сплетничать;
  • осуждать;
  • устраивать громкие гуляния;
  • употреблять мясо и продукты животного происхождения;
  • злоупотреблять спиртными напитками;
  • курить сигареты, кальян и т.п.;
  • лениться и бездельничать;
  • заниматься любовными утехами;
  • отказывать нуждающимся в помощи.

Также следует знать, что в этот период не проходит венчание, но регистрировать брак можно.

 

Что нельзя делать на Успенский пост
Молитвенник и иконы. Фото: google.com

Что можно делать в Успенский пост

В эти две недели верующие забывают о своих земных заботах и посвящают время молитвам и очищению души и тела. В это время следует ходить в храм, каяться, исповедоваться и причащаться.

В ходе Успенского поста также принято совершать крестные ходы к водоемам и освящать колодцы. После освящения в водоемах обычно купаются — считается, что человек станет здоровее.

Во время поста следует обязательно совершать благие дела и помогать нуждающимся. Следует помогать не только людям, но и животным.

Таким образом в Успенский пост следует:

  • посвятить время посещению храма и молитве;
  • обращаться к Богородице с искренними просьбами;
  • исповедоваться и причаститься;
  • изучать духовную литературу;
  • участвовать в обрядах праздников этого периода;
  • помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью;
  • совершать паломничество к святым местам;
  • проводить больше времени наедине с собой и философскими размышлениями.

Существующие приметы на Успенский пост

  • Если в первый день поста во время сбора урожая вам на голову упадет яблоко — к прибыли, орех — на удачу.
  • Если на Маковея вам дорогу перешел заяц — к хорошей новости.
  • Каков Яблочный Спас, таким будет и январь.
  • Если 20 августа начинают улетать журавли — осень уже близко.
  • Если сорняки во второй половине месяца тянутся ввысь, ожидается снежная зима.
  • Если в период Успенского поста много гроз, будет затяжная осень.
  • Если период поста сухой, то ожидается мокрая осень.

 

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз