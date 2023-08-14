Успенский пост 2023 — календарь питания, важные запреты, советы и приметы

Верующая с яблоками возле церкви на праздник Медовый Спас. Фото: google.com

В большой церковный праздник Медовый Спас или Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня начинается Успенский пост — один из самых суровых в году. Он предшествует важному церковному празднику — Успению Пресвятой Богородицы.

Новини.LIVE рассказывает, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период, кому поститься запрещено, что можно делать, а что категорически запрещено.

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Как долго длится Успенский пост и в чем его суть

Как уже упоминалось выше, Успенский пост начинается в Медовый спас 14 августа. Он всегда длится две недели — до праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Это день, когда Божья Матерь рассталась с земной жизнью и отправилась к сыну Иисусу Христу.

Согласно церковным преданиям, Дева Мария всю свою жизнь соблюдала суровую умеренность в блюдах, а за три дня до своего успения (окончания земной жизни) вообще прекратила употреблять пищу и пила только воду.

Именно поэтому верующие возлагают на себя ограничения, следуя примеру Богородицы. В этот период христиане покидают все земные заботы, соблюдают определенные правила в питании и больше времени проводят в молитвах. Считается, что такой подход помогает христианам очистить душу и тело.

В обновленном состоянии человек встречает благодатный праздник и готов стать ближе к Богу и познанию истины.

Зажженные свечи перед иконами и молитвенник. Фото: google.com

Как правильно питаться на Успенский пост

Следует заметить, что Успенский пост самый короткий в году. Однако он также один из самых строгих. Церковь запрещаю в этот период есть мясо и продукты животного происхождения.

Но самое главное — относиться к посту не как к суровой диете, а как ко времени очищения тела и души. Главное, к чему призывают прихожан священники, это обращение к Богу и познание духовных истин.

Во время Успенского поста из рациона исключают:

мясо, включая любые мясные изделия;

рыбу и морепродукты (разрешается на праздник Преображения Господня или Яблоневый Спас 19 августа);

яйца;

молочные продукты;

сладости;

выпечка на основе яиц, сливочного масла;

фаст-фуд;

алкоголь (во время Яблочного спаса можно выпить немного вина, а также в некоторые дни поста).

Основу постного стола составляют богатые витаминами овощи и фрукты, которыми так богат август. Также в ежедневный рацион добавляют хлеб, крупы, грибы, орехи и мед.

Поэтому этот пост считается самым "приятным". Даже существует поговорка: "Петровка — голодание, Спасовка — лакомство".

Важно: все строгие правила поста придерживаются только те верующие, которые не имеют проблем со здоровьем и противопоказаний.

Питание в пост. Фото: depositphotos.com

Календарь питания по дням на Успенский пост

14 августа (Медовый Спас) . Сухоедение — можно потреблять сырую пищу: хлеб, воду, соль, любые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, компот.

. Сухоедение — можно потреблять сырую пищу: хлеб, воду, соль, любые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, компот. 15 августа. Горячая еда без растительного масла — можно есть каши, супы, тушеные овощи, грибы.

Горячая еда без растительного масла — можно есть каши, супы, тушеные овощи, грибы. 16 августа. Сухоедение: хлеб, вода, соль, фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, компот.

Сухоедение: хлеб, вода, соль, фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, компот. 17 августа. Горячая еда без растительного масла.

Горячая еда без растительного масла. 18 августа. Сухоедение.

Сухоедение. 19 августа. Преображение Господне (Яблочный Спас). Можно есть рыбу и морепродукты. Также разрешается небольшое количество вина.

Можно есть рыбу и морепродукты. Также разрешается небольшое количество вина. 20 августа. Горячая еда с растительным маслом. Можно тушить овощи, грибы с добавлением небольшого количества растительного масла, есть супы и каши. Конечно, можно употреблять свежие фрукты. Пить компоты. Разрешается небольшое количество вина.

Горячая еда с растительным маслом. Можно тушить овощи, грибы с добавлением небольшого количества растительного масла, есть супы и каши. Конечно, можно употреблять свежие фрукты. Пить компоты. Разрешается небольшое количество вина. 21 августа. Сухоедение.

Сухоедение. 22 августа. Горячая еда без растительного масла.

Горячая еда без растительного масла. 23 августа. Сухоедение.

Сухоедение. 24 августа. Горячая еда без растительного масла.

Горячая еда без растительного масла. 25 августа. Сухоедение. Также можно пить вино.

Сухоедение. Также можно пить вино. 26 августа. Горячая еда с маслом. Также можно пить вино.

Горячая еда с маслом. Также можно пить вино. 27 августа. Горячая еда с маслом. Разрешается пить вино.

Постный пирог и компот на Успенский пост. Фото: depositphotos.com

Успенский пост — кому нельзя поститься

По словам врача Ульяны Вернер, такие строгие ограничения в еде подходят не всем. Следует к этому вопросу подходить также и с точки зрения здоровья. Если есть противопоказания или вы относитесь к тем, кому не рекомендуется поститься, лучше проконсультироваться с врачом.

Соблюдать строгий пост не стоит:

людям с хроническими или тяжелыми заболеваниями (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, заболевания почек или печени и т.п.);

детям и подросткам (пост может отрицательно повлиять на здоровье и развитие);

беременные и кормящие грудью женщины (необходимо потреблять достаточное количество питательных веществ для обеспечения нормального развития плода или новорожденного ребенка);

люди с расстройствами пищевого поведения (к примеру, анорексия или булимия).

Женщина в церкви во время Успенского поста. Фото: google.com

Что нельзя делать на Успенский пост

Тем верующим, которые желают поститься и встречать праздник Успения Пресвятой Богородицы нельзя:

злословить;

ссориться;

обижаться;

оговаривать кого-то;

сплетничать;

осуждать;

устраивать громкие гуляния;

употреблять мясо и продукты животного происхождения;

злоупотреблять спиртными напитками;

курить сигареты, кальян и т.п.;

лениться и бездельничать;

заниматься любовными утехами;

отказывать нуждающимся в помощи.

Также следует знать, что в этот период не проходит венчание, но регистрировать брак можно.

Молитвенник и иконы. Фото: google.com

Что можно делать в Успенский пост

В эти две недели верующие забывают о своих земных заботах и посвящают время молитвам и очищению души и тела. В это время следует ходить в храм, каяться, исповедоваться и причащаться.

В ходе Успенского поста также принято совершать крестные ходы к водоемам и освящать колодцы. После освящения в водоемах обычно купаются — считается, что человек станет здоровее.

Во время поста следует обязательно совершать благие дела и помогать нуждающимся. Следует помогать не только людям, но и животным.

Таким образом в Успенский пост следует:

посвятить время посещению храма и молитве;

обращаться к Богородице с искренними просьбами;

исповедоваться и причаститься;

изучать духовную литературу;

участвовать в обрядах праздников этого периода;

помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью;

совершать паломничество к святым местам;

проводить больше времени наедине с собой и философскими размышлениями.

Существующие приметы на Успенский пост

Если в первый день поста во время сбора урожая вам на голову упадет яблоко — к прибыли, орех — на удачу.

Если на Маковея вам дорогу перешел заяц — к хорошей новости.

Каков Яблочный Спас, таким будет и январь.

Если 20 августа начинают улетать журавли — осень уже близко.

Если сорняки во второй половине месяца тянутся ввысь, ожидается снежная зима.

Если в период Успенского поста много гроз, будет затяжная осень.

Если период поста сухой, то ожидается мокрая осень.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.