Собор 12 апостолів — привітання зі святом у прозі та листівках

Собор 12 апостолів: традиції та найщиріші привітання зі святом
Сьогодні, 13 липня, православні віряни відзначають Собор дванадцяти апостолів. Це велике православне свято присвячене учням Ісуса Христа, які несли у світ його вчення.
Новини.LIVE розповідає про традиції цього дня, а також ділиться щирими та душевними привітаннями зі святом Собору дванадцяти апостолів.
Які існують традиції у свято Собору 12 апостолів
Віряни цього дня намагаються потрапити до церкви, щоб поставити свічку за своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, а також помолитися святим апостолам.
В учнів Сина Божого, зазвичай, просять добробуту, захисту та заступництва, а також зцілення від хвороб та міцного здоров'я.
Цікаво, що на свято 13 липня існує традиція фарбувати яйця, як і на Великдень. Проте використовують фарбу сонячних кольорів: жовту, помаранчеву, червону.
Перші крашанки призначалися дітям, а потім юнакам, дорослим членам родини. Останніми вживали яйця літні домочадці. Люди вірили, що завдяки дотримання такого звичаю споживання крашанок подарує членам сім’ї щастя, здоров’я та довголіття.
У цей день можна ходити в гості та, звичайно, вітати один одного з великим святом.
Привітання з Собором дванадцяти апостолів у прозі та своїми словами
Прийміть від мене привітання у день Собору 12 апостолів. У це чудове свято хочеться побажати радості, добра, терпіння і везіння! Нехай гарний настрій буде запорукою взаєморозуміння з рідними та близькими! Поваги вам і пошани!
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Зі святом Собору святих славних і всехвальних 12-ти Апостолів. Нехай Ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч. Нехай у всьому буде воля Божа та його допомога! Нехай у твоїй душі панує світ, а в серці кохання!
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Вітаю зі святом Собору 12 апостолів! Їхніми молитвами, Господи, спаси і помилуй усіх нас!
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Від щирого серця вітаю з великим святом Собору дванадцяти апостолів. Хай у вашому домі панує мир, спокій та гармонія. Не приходить біда, не турбують нещастя. Хай душа залишається чистою, щирою, відкритою усякому доброму помислу.
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Нехай дванадцять учнів Хрестових оберігають вас і вашу родину від зла та нещасть. Зі святом Собору дванадцяти апостолів!
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Вітаю тебе зі святом і в день Собору дванадцяти апостолів хочу побажати якомога більше радості та добра, взаєморозуміння з близькими та вміння цінувати своїх рідних! Нехай життя буде наповнене сенсом!
Листівки зі святом Собору Дванадцяти апостолів
Собор 12 апостолів 13 липня — відеопривітання
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