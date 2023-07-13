Собор 12 апостолів — привітання зі святом у прозі та листівках

Віряни на богослужінні у храмі. Фото: google.com

Сьогодні, 13 липня, православні віряни відзначають Собор дванадцяти апостолів. Це велике православне свято присвячене учням Ісуса Христа, які несли у світ його вчення.

Новини.LIVE розповідає про традиції цього дня, а також ділиться щирими та душевними привітаннями зі святом Собору дванадцяти апостолів.

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Віряни цього дня намагаються потрапити до церкви, щоб поставити свічку за своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, а також помолитися святим апостолам.

В учнів Сина Божого, зазвичай, просять добробуту, захисту та заступництва, а також зцілення від хвороб та міцного здоров'я.

Цікаво, що на свято 13 липня існує традиція фарбувати яйця, як і на Великдень. Проте використовують фарбу сонячних кольорів: жовту, помаранчеву, червону.

Перші крашанки призначалися дітям, а потім юнакам, дорослим членам родини. Останніми вживали яйця літні домочадці. Люди вірили, що завдяки дотримання такого звичаю споживання крашанок подарує членам сім’ї щастя, здоров’я та довголіття.

У цей день можна ходити в гості та, звичайно, вітати один одного з великим святом.

Ікона 12 апостолів. Фото: facedobra.com

Привітання з Собором дванадцяти апостолів у прозі та своїми словами

Прийміть від мене привітання у день Собору 12 апостолів. У це чудове свято хочеться побажати радості, добра, терпіння і везіння! Нехай гарний настрій буде запорукою взаєморозуміння з рідними та близькими! Поваги вам і пошани!

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Зі святом Собору святих славних і всехвальних 12-ти Апостолів. Нехай Ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч. Нехай у всьому буде воля Божа та його допомога! Нехай у твоїй душі панує світ, а в серці кохання!

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Вітаю зі святом Собору 12 апостолів! Їхніми молитвами, Господи, спаси і помилуй усіх нас!

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Від щирого серця вітаю з великим святом Собору дванадцяти апостолів. Хай у вашому домі панує мир, спокій та гармонія. Не приходить біда, не турбують нещастя. Хай душа залишається чистою, щирою, відкритою усякому доброму помислу.

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Нехай дванадцять учнів Хрестових оберігають вас і вашу родину від зла та нещасть. Зі святом Собору дванадцяти апостолів!

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Вітаю тебе зі святом і в день Собору дванадцяти апостолів хочу побажати якомога більше радості та добра, взаєморозуміння з близькими та вміння цінувати своїх рідних! Нехай життя буде наповнене сенсом!

Листівки зі святом Собору Дванадцяти апостолів

Привітання зі святом Собору 12 апостолів. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі святом Собору 12 апостолів. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі святом Собору 12 апостолів. Фото: Новини.LIVE

Собор 12 апостолів 13 липня — відеопривітання

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