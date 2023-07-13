Собор 12 апостолов — поздравления с праздником в прозе и открытках

Собор 12 апостолов: традиции и искренние поздравления с праздником
Сегодня, 13 июля, православные верующие отмечают Собор двенадцати апостолов. Это великий православный праздник, посвященный ученикам Иисуса Христа, которые несли в мир его учение.
Новини.LIVE рассказывает о традициях этого дня, а также делится искренними и душевными поздравлениями с праздником Собора двенадцати апостолов.
Какие существуют традиции в праздник Собора 12 апостолов
Верующие в этот день пытаются попасть в церковь, чтобы поставить свечу за свое здоровье и здоровье своих близких, а также помолиться святым апостолам.
У учеников Сына Божьего обычно просят благополучия, защиты и покровительства, а также исцеления от болезней и крепкого здоровья.
Интересно, что в праздник 13 июля существует традиция красить яйца, как и на Пасху. Однако используют краску солнечного цвета: желтую, оранжевую, красную.
Первые пасхальные яйца назначались детям, а затем юношам, взрослым членам семьи. Последними употребляли яйца пожилые домочадцы. Люди верили, что благодаря соблюдению такого обычая потребление пасхальных подарков подарит членам семьи счастье, здоровье и долголетие.
В этот день можно ходить в гости и, конечно, поздравлять друг друга с большим праздником.
Поздравления с Собором двенадцати апостолов в прозе и своими словами
Примите от меня приветствие в день Собора 12 апостолов. В этот замечательный праздник хочется пожелать радости, добра, терпения и везения! Пусть хорошее настроение будет залогом взаимопонимания с родными и близкими! Уважения вам и уважения!
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С праздником Собора святых славных и всевальных 12-ти Апостолов. Пусть Ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом. Да будет во всем воля Божья и его помощь! Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце любви!
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Поздравляю с праздником Собора 12 апостолов! Их молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас!
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От всей души поздравляю с великим праздником Собора двенадцати апостолов. Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония. Не приходит беда, не беспокоят несчастья. Пусть душа остается чистой, искренней, открытой всякому доброму помыслу.
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Пусть двенадцать учеников Крестовых оберегают вас и вашу семью от зла и несчастий. С праздником Собора двенадцати апостолов!
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Поздравляю тебя с праздником и в день Собора двенадцати апостолов хочу пожелать как можно больше радости и добра, взаимопонимания с близкими и умения ценить своих родных! Пусть жизнь будет наполнена смыслом!
Открытки с праздником Собора Двенадцати апостолов
Собор 12 апостолов 13 июля — видеопоздравления
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