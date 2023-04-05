Тернополяни влаштували мітинг проти московського патріархату

Учасники мітингу

У Тернополі українці біля Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії влаштували протест проти діяльності УПЦ МП. Люди вже вдруге прийшли під стіни храму.

Про це повідомляє видання "20 хвилин".

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Учасники акції прийшли з плакатами, на яких написано:

Московський патріархат вбиває;

геть московського попа;

кров українців на ваших руках;

тут був ФСБешний піп.

Співорганізаторка мітингу Уляна Бурак наголосила, що зміни потрібно робити прямо зараз, адже наші хлопці та дівчата гинуть на фронті за вільну Україну від рук російських загарбників.

"Ми хочемо привернути увагу тернопільської влади до цієї ситуації. Ми хочемо, щоб вони зараз переглянули існування московського патріархату як прокремлівського рупора на території нашої області і загалом в Україні. Для нас важливо, щоб нас почули", — зазначила Бурак.

Під зачиненими воротами храму люди виконали гімн України та пісню "Червона калина". Вони звертаються до священників та вимагають від них розмову.

"Що це за зачинений храм? Храм має бути відчиненим для кожного. Якщо вони незгодні з цим, то нехай беруть валізи і їдуть в росію. Ми не раді таким гостям. Ми тут за наше майбутнє і воно буде без російських попів", — сказала учасниця акції Марія.

Під час акції протесту збирають підписи проти функціонування московського патріархату у Тернопільській області. Їх хочуть спрямувати до місцевої влади та Верховної Ради України.

Священник УПЦ МП відреагував на протест українців. Він заявив, що церква не є російською.

Нагадаємо, 2 квітня, поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору, де сталась бійка, зібрались люди. Вони скандують "Геть московського попа".