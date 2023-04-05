Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Тернополяни влаштували мітинг проти московського патріархату arrow

Тернополяни влаштували мітинг проти московського патріархату

5 квітня 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Учасники мітингу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тернополі українці біля Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії влаштували протест проти діяльності УПЦ МП. Люди вже вдруге прийшли під стіни храму.

Про це повідомляє видання "20 хвилин".

Читайте також:

Деталі

Учасники акції прийшли з плакатами, на яких написано:

  • Московський патріархат вбиває;
  • геть московського попа;
  • кров українців на ваших руках;
  • тут був ФСБешний піп.

Співорганізаторка мітингу Уляна Бурак наголосила, що зміни потрібно робити прямо зараз, адже наші хлопці та дівчата гинуть на фронті за вільну Україну від рук російських загарбників.

"Ми хочемо привернути увагу тернопільської влади до цієї ситуації. Ми хочемо, щоб вони зараз переглянули існування московського патріархату як прокремлівського рупора на території нашої області і загалом в Україні. Для нас важливо, щоб нас почули", — зазначила Бурак.

Під зачиненими воротами храму люди виконали гімн України та пісню "Червона калина". Вони звертаються до священників та вимагають від них розмову.

"Що це за зачинений храм? Храм має бути відчиненим для кожного. Якщо вони незгодні з цим, то нехай беруть валізи і їдуть в росію. Ми не раді таким гостям. Ми тут за наше майбутнє і воно буде без російських попів", — сказала учасниця акції Марія.

Під час акції протесту збирають підписи проти функціонування московського патріархату у Тернопільській області. Їх хочуть спрямувати до місцевої влади та Верховної Ради України.

Протест в Тернополе

Протест в Тернополе

Священник УПЦ МП відреагував на протест українців. Він заявив, що церква не є російською.

Нагадаємо, 2 квітня, поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору, де сталась бійка, зібрались люди. Вони скандують "Геть московського попа".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB