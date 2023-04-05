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Тернополяне устроили митинг против московского патриархата

5 апреля 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Митингующие
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тернополе украинцы возле Кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери Софии устроили протест против деятельности УПЦ МП. Люди уже во второй раз пришли под стены храма.

Об этом сообщает издание "20 минут".

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Подробности

Участники акции пришли с плакатами, на которых написано:

  • Московский патриархат убивает;
  • прочь московского попа;
  • кровь украинцев на ваших руках;
  • здесь был ФСБешний поп.

Соорганизатор митинга Ульяна Бурак подчеркнула, что изменения нужно делать прямо сейчас, ведь наши ребята гибнут на фронте за свободную Украину от рук российских захватчиков.

"Мы хотим привлечь внимание тернопольских властей к этой ситуации. Мы хотим, чтобы они сейчас пересмотрели существование московского патриархата как прокремлевского рупора на территории нашей области и в целом в Украине. Для нас важно, чтобы нас услышали", — отметила Бурак.

Под закрытыми воротами храма люди исполнили гимн Украины и песню "Червона калина". Они обращаются к священникам и требуют от них разговора.

"Что это за закрытый храм? Храм должен быть открыт для каждого. Если они не согласны с этим, то пусть берут чемоданы и едут в россию. Мы не рады таким гостям. Мы здесь за наше будущее и оно будет без российских попов", — сказала участник акции Мария.

В ходе акции протеста собирают подписи против функционирования московского патриархата в Тернопольской области. Их хотят направить к местным властям и Верховной Раде Украины.

Протест в Тернополе

Протест в Тернополе

Священник УПЦ МП отреагировал на протест украинцев. Он заявил, что церковь не является российской.

Напомним, 2 апреля, вблизи хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора, где произошла потасовка, собрались люди. Они скандируют "Прочь московского попа".

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