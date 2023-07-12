Яке православне свято відзначають віряни 12 липня — традиції, заборони, молитви

Церковне свято 12 липня: кому віряни моляться про захист та які є заборони
Сьогодні, 12 липня, православна церква згадує двох святих апостолів Петра і Павла. Це одне з найважливіших церковних свят літа. Віряни щиро вірять, цієї дати можна звернутися до небес — святі чують всі щирі молитви.
Розповідаємо про історію апостолів, важливі традиції та заборони свята, а також ділимося молитвою до Петра і Павла про захист.
Що відомо про апостолів Петра і Павла
Попри те, що святі мають спільне свято й обидва проповідували православ'я, їхній життєвий шлях абсолютно різний, щобільше — вони не перетиналися в реальному житті.
Так Петро походив з родини простого рибалки й до хрещення мав ім'я Симон. Жив у Вифсаїді та був рибалкою, як і його батько. Та життя кардинально змінилося після зустрічі з Ісусом Христом — Петро став одним з 12 учнів Сина Божого. Варто зазначити, що його рідним братом був Андрій Первозванний.
Петро брав участь у багатьох важливих подіях того часу і вважається засновником християнської церкви та першим Папою Римським. Апостола засудили до розп'яття за проповіді християнства за наказом імператора Нерона.
Павло був протилежністю Петра (до хрещення Савл) — народився в місті Тарс в заможній родині, здобув гарну освіту та став хорошим оратором.
Він був язичником. Одного разу Савла відіслали до Дамаска за дорученням первосвященників, щоб віддати там християн на муки. Та дорогою з ним трапилася подія, яка змінила все життя. Біля Дамаска йому явився Христос, відкривши істину та подарувавши віру в Бога. Савл хрестився, його нарекли Павлом, і він став проповідником християнства. Помер апостол мученицькою смертю в Римі. Там йому відсікли голову мечем за проповіді християнства.
Одна з причин, чому цих святих згадують в один день, полягає в тому, що вони були страчені за свою віру в один день. Пізніше мощі святих перевезли до Риму.
Які існують народні прикмети на День Петра і Павла
У давні часи вважали, що в цей день цілющі і очисні властивості має "петровська водиця", тому намагалися скупатися у водоймі. Вірили, що таким чином можна зцілитися від хвороб і позбутися від пристріту.
А для величезного везіння і міцного здоров'я в цей день потрібно вмитися з трьох різних джерел (колодязі теж враховуються).
Вважається, що, починаючи з Петра і Павла, дні стають все коротшими, а ночі — довшими.
Також вірили в такі погодні прикмети:
- Якщо на свято йде дощ — чекати гарного врожаю.
- Якщо цього дня стоїть спека — до морозу на Різдво.
- Якщо впродовж дня гарна погода — весь рік буде сонячно.
- Якщо хмари пливуть на небі проти вітру — чекайте на дощову погоду.
- Зранку випала роса — очікуйте спеку цього дня.
- Якщо зозуля більше не співає — то зима буде ранньою, якщо все ще співає — осінь затягнеться.
Що не можна робити 12 липня
На день Петра і Павла віряни дотримуються наступних заборон:
- не можна займатися важкою фізичною працею;
- не можна займатися домашніми справами;
- не можна вінчатися — тільки після Петрова дня
- вживати алкогольні напої;
- займатися рукоділлям;
- сваритися;
- лаятися;
- лихословити;
- згадувати старі негаразди.
Що можна робити 12 липня
Вірянам цієї дати варто відвідати храм, якщо такої можливості немає, тоді помолитися вдома. У святих апостолів просять про зцілення від хвороб, гарний урожай, фінансовий добробут, про заступництво і захист.
Святий Петро вважається покровителем рибалок. Наші предки дуже поважали апостола Петра, вважаючи його хранителем ключів від раю. А до святого Павла звертаються за допомогою в навчанні.
У день Петра і Павла також заведено запрошувати близьких у гості. Вважається, чим більше страв у свято на столі, тим успішнішим буде рік. Головною стравою повинна бути риба.
Молитва до святих Петра і Павла про заступництво і захист
Умильно просимо вас, святі Апостолі, створіть і нас у гріховній буянні, схиленими перед Учителем нашим Господом, створіть гордості нашого розділу усічення вченням боговідвертим: глад душевний наш нехай вгамує Господь брашном, що вказується з самого неба, як Петру: – Христових словес, потчися і нас до третього небеса звести твоїми невпинними про нас до Господа молитвами, та й ми там прославимо з лику ангельськими і апостольськими дивного у святих своїх Отця всіляких і Його ж послав у світ рятуй і наставляй до життя вічного, Господа, і єдиносущного Ним Святого Духа. Амінь.
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