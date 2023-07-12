Яке православне свято відзначають віряни 12 липня — традиції, заборони, молитви

Українські віряни на службі у церкві. Фото: pomisna.info

Сьогодні, 12 липня, православна церква згадує двох святих апостолів Петра і Павла. Це одне з найважливіших церковних свят літа. Віряни щиро вірять, цієї дати можна звернутися до небес — святі чують всі щирі молитви.

Розповідаємо про історію апостолів, важливі традиції та заборони свята, а також ділимося молитвою до Петра і Павла про захист.

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Що відомо про апостолів Петра і Павла

Попри те, що святі мають спільне свято й обидва проповідували православ'я, їхній життєвий шлях абсолютно різний, щобільше — вони не перетиналися в реальному житті.

Так Петро походив з родини простого рибалки й до хрещення мав ім'я Симон. Жив у Вифсаїді та був рибалкою, як і його батько. Та життя кардинально змінилося після зустрічі з Ісусом Христом — Петро став одним з 12 учнів Сина Божого. Варто зазначити, що його рідним братом був Андрій Первозванний.

Петро брав участь у багатьох важливих подіях того часу і вважається засновником християнської церкви та першим Папою Римським. Апостола засудили до розп'яття за проповіді християнства за наказом імператора Нерона.

Павло був протилежністю Петра (до хрещення Савл) — народився в місті Тарс в заможній родині, здобув гарну освіту та став хорошим оратором.

Він був язичником. Одного разу Савла відіслали до Дамаска за дорученням первосвященників, щоб віддати там християн на муки. Та дорогою з ним трапилася подія, яка змінила все життя. Біля Дамаска йому явився Христос, відкривши істину та подарувавши віру в Бога. Савл хрестився, його нарекли Павлом, і він став проповідником християнства. Помер апостол мученицькою смертю в Римі. Там йому відсікли голову мечем за проповіді християнства.

Одна з причин, чому цих святих згадують в один день, полягає в тому, що вони були страчені за свою віру в один день. Пізніше мощі святих перевезли до Риму.

Ікона апостолів Петра і Павла. Фото: google.com

Які існують народні прикмети на День Петра і Павла

У давні часи вважали, що в цей день цілющі і очисні властивості має "петровська водиця", тому намагалися скупатися у водоймі. Вірили, що таким чином можна зцілитися від хвороб і позбутися від пристріту.

А для величезного везіння і міцного здоров'я в цей день потрібно вмитися з трьох різних джерел (колодязі теж враховуються).

Вважається, що, починаючи з Петра і Павла, дні стають все коротшими, а ночі — довшими.

Також вірили в такі погодні прикмети:

Якщо на свято йде дощ — чекати гарного врожаю.

Якщо цього дня стоїть спека — до морозу на Різдво.

Якщо впродовж дня гарна погода — весь рік буде сонячно.

Якщо хмари пливуть на небі проти вітру — чекайте на дощову погоду.

Зранку випала роса — очікуйте спеку цього дня.

Якщо зозуля більше не співає — то зима буде ранньою, якщо все ще співає — осінь затягнеться.

Віряни у церкві. Фото: google.com

Що не можна робити 12 липня

На день Петра і Павла віряни дотримуються наступних заборон:

не можна займатися важкою фізичною працею;

не можна займатися домашніми справами;

не можна вінчатися — тільки після Петрова дня

вживати алкогольні напої;

займатися рукоділлям;

сваритися;

лаятися;

лихословити;

згадувати старі негаразди.

Що можна робити 12 липня

Вірянам цієї дати варто відвідати храм, якщо такої можливості немає, тоді помолитися вдома. У святих апостолів просять про зцілення від хвороб, гарний урожай, фінансовий добробут, про заступництво і захист.

Святий Петро вважається покровителем рибалок. Наші предки дуже поважали апостола Петра, вважаючи його хранителем ключів від раю. А до святого Павла звертаються за допомогою в навчанні.

У день Петра і Павла також заведено запрошувати близьких у гості. Вважається, чим більше страв у свято на столі, тим успішнішим буде рік. Головною стравою повинна бути риба.

Ікона святих Петра і Павла. Фото: google.com

Молитва до святих Петра і Павла про заступництво і захист

Умильно просимо вас, святі Апостолі, створіть і нас у гріховній буянні, схиленими перед Учителем нашим Господом, створіть гордості нашого розділу усічення вченням боговідвертим: глад душевний наш нехай вгамує Господь брашном, що вказується з самого неба, як Петру: – Христових словес, потчися і нас до третього небеса звести твоїми невпинними про нас до Господа молитвами, та й ми там прославимо з лику ангельськими і апостольськими дивного у святих своїх Отця всіляких і Його ж послав у світ рятуй і наставляй до життя вічного, Господа, і єдиносущного Ним Святого Духа. Амінь.

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