Какой православный праздник отмечают верующие 12 июля — традиции, запреты, молитвы

Украинские верующие на службе в церкви. Фото: pomisna.info

Сегодня, 12 июля, православная церковь упоминает двух святых апостолов Петра и Павла. Это один из важнейших церковных праздников лета. Верующие искренне верят, что в эту дату можно обратиться к небесам — святые слышат все искренние молитвы.

Рассказываем об истории апостолов, важных традициях и запретах праздника, а также делимся молитвой к Петру и Павлу о защите.

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Что известно об апостолах Петре и Павле

Несмотря на то, что у святых есть общий праздник и оба проповедовали православие, их жизненный путь совершенно разный, более того — они не пересекались в реальной жизни.

Так Петр происходил из семьи простого рыбака и до крещения носил имя Симон. Жил в Вифсаиде и был рыбаком, как и его отец. Но жизнь кардинально изменилась после встречи с Иисусом Христом — Петр стал одним из 12 учеников Сына Божьего. Следует отметить, что его родным братом был Андрей Первозванный.

Петр участвовал во многих важных событиях того времени и считается основателем христианской церкви и первым Папой Римским. Апостола приговорили к распятию за проповеди христианства по приказу императора Нерона.

Павел был противоположностью Петра (до крещения Савл) — родился в городе Тарс в богатой семье, получил хорошее образование и стал хорошим оратором.

Он был язычником. Однажды Савла отправили в Дамаск по поручению первосвященников, чтобы отдать там христиан на мучения. Но по дороге с ним случилось событие, которое изменило всю жизнь. Возле Дамаска ему явился Христос, открыв истину и подарив веру в Бога. Савл крестился, его нарекли Павлом, и он стал проповедником христианства. Умер апостол мученической смертью в Риме. Там ему отрубили голову мечом за проповеди христианства.

Одна из причин, почему эти святые упоминаются в один день, заключается в том, что они были казнены за свою веру в один день. Позже мощи святых перевезли в Рим.

Икона апостолов Петра и Павла. Фото: google.com

Какие существуют народные приметы на День Петра и Павла

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Лукашенко. Верили, что таким образом можно исцелиться от болезней и избавиться от сглаза.

А для огромного везения и крепкого здоровья в этот день нужно умыться из трех разных источников (колодцы тоже учитываются).

Считается, что, начиная с Петра и Павла, дни становятся все короче, а ночи — длиннее.

Также верили в такие погодные приметы:

Если на праздник идет дождь — ждать хорошего урожая.

Если в этот день стоит жара — до мороза на Рождество.

Если в течение дня хорошая погода, весь год будет солнечно.

Если облака плывут на небе против ветра — ждите дождливую погоду.

Утром выпала роса — ожидайте жару в этот день.

Если кукушка больше не поет, то зима будет ранней, если все еще поет — осень затянется.

Верующие в церкви. Фото: google.com

Что нельзя делать 12 июля

На день Петра и Павла верующие соблюдают следующие запреты:

нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

нельзя заниматься домашними делами;

нельзя венчаться — только после Петрова дня

употреблять алкогольные напитки;

заниматься рукоделием;

ссориться;

ругаться;

злословить;

вспоминать старые невзгоды.

Что можно делать 12 июля

Верующим этой даты следует посетить храм, если такой возможности нет, тогда помолиться дома. У святых апостолов просят об исцелении от болезней, хорошем урожае, финансовом благополучии, о покровительстве и защите.

Святой Петр считается покровителем рыбаков. Наши предки очень уважали апостола Петра, считая его хранителем ключей от рая. А к святому Павлу обращаются за помощью в учебе.

В день Петра и Павла также принято приглашать близких в гости. Считается, чем больше блюд в праздник на столе, тем успешнее будет год. Главным блюдом должна быть рыба.

Икона святых Петра и Павла. Фото: google.com

Молитва к святым Петру и Павлу о покровительстве и защите

Умоляюще просим вас, святые Апостоли, сотворите и нас в греховном буйстве, склоненными перед Учителем нашим Господом, сотворите гордости нашей главы всечение учением богооткровенным: глад душевный наш да успокоит Господь брашном, что указывается с самого неба, как Петру: — Христовых слов и нас к третьему небесу возвести твоими непрестанными о нас к Господу молитвами, да и мы там прославим из лика ангельскими и апостольскими странного у святых своих Отца всяческих и Его же послал в мир спасай и наставляй к жизни вечной, Господа, и единосущного Им Святого Духа. Аминь.

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