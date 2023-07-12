Какой православный праздник отмечают верующие 12 июля — традиции, запреты, молитвы

Церковный праздник 12 июля: кому верующие молятся о защите и какие есть запреты
Сегодня, 12 июля, православная церковь упоминает двух святых апостолов Петра и Павла. Это один из важнейших церковных праздников лета. Верующие искренне верят, что в эту дату можно обратиться к небесам — святые слышат все искренние молитвы.
Рассказываем об истории апостолов, важных традициях и запретах праздника, а также делимся молитвой к Петру и Павлу о защите.
Что известно об апостолах Петре и Павле
Несмотря на то, что у святых есть общий праздник и оба проповедовали православие, их жизненный путь совершенно разный, более того — они не пересекались в реальной жизни.
Так Петр происходил из семьи простого рыбака и до крещения носил имя Симон. Жил в Вифсаиде и был рыбаком, как и его отец. Но жизнь кардинально изменилась после встречи с Иисусом Христом — Петр стал одним из 12 учеников Сына Божьего. Следует отметить, что его родным братом был Андрей Первозванный.
Петр участвовал во многих важных событиях того времени и считается основателем христианской церкви и первым Папой Римским. Апостола приговорили к распятию за проповеди христианства по приказу императора Нерона.
Павел был противоположностью Петра (до крещения Савл) — родился в городе Тарс в богатой семье, получил хорошее образование и стал хорошим оратором.
Он был язычником. Однажды Савла отправили в Дамаск по поручению первосвященников, чтобы отдать там христиан на мучения. Но по дороге с ним случилось событие, которое изменило всю жизнь. Возле Дамаска ему явился Христос, открыв истину и подарив веру в Бога. Савл крестился, его нарекли Павлом, и он стал проповедником христианства. Умер апостол мученической смертью в Риме. Там ему отрубили голову мечом за проповеди христианства.
Одна из причин, почему эти святые упоминаются в один день, заключается в том, что они были казнены за свою веру в один день. Позже мощи святых перевезли в Рим.
Какие существуют народные приметы на День Петра и Павла
В прежние времена в этот день почитается память преподобного Лукашенко. Верили, что таким образом можно исцелиться от болезней и избавиться от сглаза.
А для огромного везения и крепкого здоровья в этот день нужно умыться из трех разных источников (колодцы тоже учитываются).
Считается, что, начиная с Петра и Павла, дни становятся все короче, а ночи — длиннее.
Также верили в такие погодные приметы:
- Если на праздник идет дождь — ждать хорошего урожая.
- Если в этот день стоит жара — до мороза на Рождество.
- Если в течение дня хорошая погода, весь год будет солнечно.
- Если облака плывут на небе против ветра — ждите дождливую погоду.
- Утром выпала роса — ожидайте жару в этот день.
- Если кукушка больше не поет, то зима будет ранней, если все еще поет — осень затянется.
Что нельзя делать 12 июля
На день Петра и Павла верующие соблюдают следующие запреты:
- нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
- нельзя заниматься домашними делами;
- нельзя венчаться — только после Петрова дня
- употреблять алкогольные напитки;
- заниматься рукоделием;
- ссориться;
- ругаться;
- злословить;
- вспоминать старые невзгоды.
Что можно делать 12 июля
Верующим этой даты следует посетить храм, если такой возможности нет, тогда помолиться дома. У святых апостолов просят об исцелении от болезней, хорошем урожае, финансовом благополучии, о покровительстве и защите.
Святой Петр считается покровителем рыбаков. Наши предки очень уважали апостола Петра, считая его хранителем ключей от рая. А к святому Павлу обращаются за помощью в учебе.
В день Петра и Павла также принято приглашать близких в гости. Считается, чем больше блюд в праздник на столе, тем успешнее будет год. Главным блюдом должна быть рыба.
Молитва к святым Петру и Павлу о покровительстве и защите
Умоляюще просим вас, святые Апостоли, сотворите и нас в греховном буйстве, склоненными перед Учителем нашим Господом, сотворите гордости нашей главы всечение учением богооткровенным: глад душевный наш да успокоит Господь брашном, что указывается с самого неба, как Петру: — Христовых слов и нас к третьему небесу возвести твоими непрестанными о нас к Господу молитвами, да и мы там прославим из лика ангельскими и апостольскими странного у святых своих Отца всяческих и Его же послал в мир спасай и наставляй к жизни вечной, Господа, и единосущного Им Святого Духа. Аминь.
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