Яке православне свято відзначають віряни 13 липня — традиції, заборони, молитва

Віряни на ранковому богослужінні у храмі. Фото: google.com

У цей четвер, 13 липня, православна церква відзначає велике свято — Собор 12 апостолів, яке ще часто називають Другий Великдень. Цього дня віряни вшановують найближчих учнів Ісуса Христа, які були проповідниками християнства.

Новини.LIVE розповідає про традиції цієї дати, важливі заборони, а також ділиться молитвою до Дванадцяти апостолів про зцілення та здоров'я.

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Свято стосується дванадцяти учнів Ісуса Христа:

Петра;

Андрія Первозванного;

Іоанна Богослова;

Якова Заведеєвима;

Філіппа;

Варфоломія;

Євангеліста Матвія;

Якова Алфеєвима;

Фому;

Фаддея;

Симона Кананіта;

Юди Іскаріотського;

апостол Матфій (замінив Іуду, який зрадив Христа).

За переказами, Син Божий зібрав учнів серед простого люду за три роки до свого розп'яття на Хресті.

Після Вознесіння Сина Божого та Зіслання Святого Духа апостоли продовжили служити Христові. З проповіддю вони розійшлися по всьому світу, навертаючи до християнства племена і народи.

Дізнатися все про життя апостолів можна з Євангелії, а також вони описані у Діяннях святих апостолів та Святому Письмі. Майже всі учні Ісуса (крім Іоанна Богослова та Іуди) прийняли мученицьку смерть через свою віру.

Дванадцять апостолів Ісуса Христа. Фото: google.com

Собор дванадцяти апостолів — які існують традиції

Віряни 13 липня обов'язково йдуть до церкви. Cтавлять свічку за здоров'я та моляться апостолам, просячи у них добробуту, міцного здоров'я та зцілення.

Через звичай фарбувати яйця, Собор 12 апостолів в народі називають Другим Великоднем. Часто обирають для фарбування яскраві кольори:

помаранчевий;

жовтогарячий;

червоний.

На стіл подають різноманітні страви з яєць: фаршировані яйця, пиріжки з рисом та яйцем, яєчню тощо.

Також заведено просити пробачення одне в одного, забуваючи всі сварки та образи.

Віряни на богослужінні в церкві. Фото: pomisna.info

Що не можна робити 13 липня

Віряни цього дня дотримуються наступних заборон:

не можна сваритися;

конфліктувати;

ображатися;

лихословити;

пліткувати;

сумувати;

хвалитися.

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Молитва до 12 апостолів. Фото: Новини.LIVE

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