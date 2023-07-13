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Церковный праздник 13 июля: кому помолиться об исцелении и что делать нельзя

13 июля 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой православный праздник отмечают верующие 13 июля — традиции, запреты, молитва
Верующие на утреннем богослужении в храме. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот четверг, 13 июля, православная церковь отмечает большой праздник — Собор 12 апостолов, который еще часто называют Второй Пасхой. В этот день верующие чествуют ближайших учеников Иисуса Христа, проповедников христианства.

Новини.LIVE рассказывает о традициях этой даты, важных запретах, а также делится молитвой к Двенадцати апостолам об исцелении и здоровье.

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Кем были 12 апостолов — история праздника

Праздник касается двенадцати учеников Иисуса Христа:

  • Петра;
  • Андрея Первозванного;
  • Иоанна Богослова;
  • Якова Заведеевима;
  • Филиппа;
  • Варфоломея;
  • Евангелиста Матфея;
  • Якова Алфеевыма;
  • Фомы;
  • Фаддея;
  • Симона Кананита;
  • Иуды Искариотского;
  • апостола Матфея (заменил Иуду, предавшего Христа).

По преданию, Сын Божий собрал учеников среди простых людей за три года до своего распятия на Кресте.

После Вознесения Сына Божия и Сослания Святого Духа апостолы продолжили служить Христу. С проповедью они разошлись по всему миру, обращая в христианство племена и народы.

Узнать все о жизни апостолов можно из Евангелия, а также они описаны в Деяниях святых апостолов и Священном Писании. Почти все ученики Иисуса (кроме Иоанна Богослова и Иуды) приняли мученическую смерть из-за своей веры.

 

Кем были 12 апостолов — история праздника
Двенадцать апостолов Иисуса Христа. Фото: google.com

Собор двенадцати апостолов — какие существуют традиции

Верующие 13 июля обязательно идут в церковь. Ставят свечу за здоровье и молятся апостолам, прося у них благосостояния, крепкого здоровья и исцеления.

Из-за обычая красить яйца, Собор 12 апостолов в народе называют Второй Пасхой. Часто выбирают для окрашивания яркие цвета:

  • оранжевый;
  • оранжевый;
  • красный.

На стол подают разнообразные блюда из яиц: фаршированные яйца, пирожки с рисом и яйцом, яичницу и т.д.

Также принято просить прощения друг у друга, забывая все ссоры и обиды.

 

Собор двенадцати апостолов — существующие традиции
Верующие на богослужении в церкви. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 13 июля

Верующие в этот день соблюдают следующие запреты:

  • нельзя ссориться;
  • конфликтовать;
  • обижаться;
  • злословить;
  • сплетничать;
  • унывать;
  • хвастаться.

Сильная молитва, которую следует прочитать в Собор двенадцати апостолов о покровительстве и исцелении

 

Сильная молитва, которую следует прочитать в Соборе двенадцати апостолов о покровительстве и исцелении
Молитва до 12 апостолов. Фото: Новости.

 

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