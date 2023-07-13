Какой православный праздник отмечают верующие 13 июля — традиции, запреты, молитва

Церковный праздник 13 июля: кому помолиться об исцелении и что делать нельзя
В этот четверг, 13 июля, православная церковь отмечает большой праздник — Собор 12 апостолов, который еще часто называют Второй Пасхой. В этот день верующие чествуют ближайших учеников Иисуса Христа, проповедников христианства.
Новини.LIVE рассказывает о традициях этой даты, важных запретах, а также делится молитвой к Двенадцати апостолам об исцелении и здоровье.
Кем были 12 апостолов — история праздника
Праздник касается двенадцати учеников Иисуса Христа:
- Петра;
- Андрея Первозванного;
- Иоанна Богослова;
- Якова Заведеевима;
- Филиппа;
- Варфоломея;
- Евангелиста Матфея;
- Якова Алфеевыма;
- Фомы;
- Фаддея;
- Симона Кананита;
- Иуды Искариотского;
- апостола Матфея (заменил Иуду, предавшего Христа).
По преданию, Сын Божий собрал учеников среди простых людей за три года до своего распятия на Кресте.
После Вознесения Сына Божия и Сослания Святого Духа апостолы продолжили служить Христу. С проповедью они разошлись по всему миру, обращая в христианство племена и народы.
Узнать все о жизни апостолов можно из Евангелия, а также они описаны в Деяниях святых апостолов и Священном Писании. Почти все ученики Иисуса (кроме Иоанна Богослова и Иуды) приняли мученическую смерть из-за своей веры.
Собор двенадцати апостолов — какие существуют традиции
Верующие 13 июля обязательно идут в церковь. Ставят свечу за здоровье и молятся апостолам, прося у них благосостояния, крепкого здоровья и исцеления.
Из-за обычая красить яйца, Собор 12 апостолов в народе называют Второй Пасхой. Часто выбирают для окрашивания яркие цвета:
- оранжевый;
- оранжевый;
- красный.
На стол подают разнообразные блюда из яиц: фаршированные яйца, пирожки с рисом и яйцом, яичницу и т.д.
Также принято просить прощения друг у друга, забывая все ссоры и обиды.
Что нельзя делать 13 июля
Верующие в этот день соблюдают следующие запреты:
- нельзя ссориться;
- конфликтовать;
- обижаться;
- злословить;
- сплетничать;
- унывать;
- хвастаться.
Сильная молитва, которую следует прочитать в Собор двенадцати апостолов о покровительстве и исцелении
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