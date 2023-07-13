Какой православный праздник отмечают верующие 13 июля — традиции, запреты, молитва

Верующие на утреннем богослужении в храме. Фото: google.com

В этот четверг, 13 июля, православная церковь отмечает большой праздник — Собор 12 апостолов, который еще часто называют Второй Пасхой. В этот день верующие чествуют ближайших учеников Иисуса Христа, проповедников христианства.

Новини.LIVE рассказывает о традициях этой даты, важных запретах, а также делится молитвой к Двенадцати апостолам об исцелении и здоровье.

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Праздник касается двенадцати учеников Иисуса Христа:

Петра;

Андрея Первозванного;

Иоанна Богослова;

Якова Заведеевима;

Филиппа;

Варфоломея;

Евангелиста Матфея;

Якова Алфеевыма;

Фомы;

Фаддея;

Симона Кананита;

Иуды Искариотского;

апостола Матфея (заменил Иуду, предавшего Христа).

По преданию, Сын Божий собрал учеников среди простых людей за три года до своего распятия на Кресте.

После Вознесения Сына Божия и Сослания Святого Духа апостолы продолжили служить Христу. С проповедью они разошлись по всему миру, обращая в христианство племена и народы.

Узнать все о жизни апостолов можно из Евангелия, а также они описаны в Деяниях святых апостолов и Священном Писании. Почти все ученики Иисуса (кроме Иоанна Богослова и Иуды) приняли мученическую смерть из-за своей веры.

Двенадцать апостолов Иисуса Христа. Фото: google.com

Собор двенадцати апостолов — какие существуют традиции

Верующие 13 июля обязательно идут в церковь. Ставят свечу за здоровье и молятся апостолам, прося у них благосостояния, крепкого здоровья и исцеления.

Из-за обычая красить яйца, Собор 12 апостолов в народе называют Второй Пасхой. Часто выбирают для окрашивания яркие цвета:

оранжевый;

оранжевый;

красный.

На стол подают разнообразные блюда из яиц: фаршированные яйца, пирожки с рисом и яйцом, яичницу и т.д.

Также принято просить прощения друг у друга, забывая все ссоры и обиды.

Верующие на богослужении в церкви. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 13 июля

Верующие в этот день соблюдают следующие запреты:

нельзя ссориться;

конфликтовать;

обижаться;

злословить;

сплетничать;

унывать;

хвастаться.

Сильная молитва, которую следует прочитать в Собор двенадцати апостолов о покровительстве и исцелении

Молитва до 12 апостолов. Фото: Новости.

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