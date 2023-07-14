Яке сьогодні, 14 липня, православне свято — традиції, заборони, молитва

Церковне свято 14 липня: кому віряни моляться про зцілення від хвороб
Сьогодні, 14 липня, віряни вшановують двох святих чудотворців Косму і Даміана. За життя вони прославилися як великі цілителі, а тому до них звертаються із молитвами, просячи міцного здоров'я та зцілення від тяжких хвороб.
Розповідаємо про історію життя святих безсрібників, головні заборони та традиції свята, а також ділимося сильною молитвою до Косми і Даміана.
День пам’яті Косми і Даміана — що відомо про святих
За збереженими відомостями, Даміан і Косма були рідними братами, які жили в Римі в III столітті. Хлопці рано втратили батька, а тому вихованням займалася самотня мати-християнка. Саме вона навчила своїх дітей любові до Бога.
За переказами, коли Косма і Даміан виросли, вони стали лікарями й отримали від Бога чудотворний дар — могли зцілювати хвороби за допомогою молитви.
Брати не брали з хворих гроші за лікування, натомість просили увірувати в Христа, тому їх прозвали святі безсрібники.
Проте, святих спіткала страшна доля, як і більшість християн тих часів, за свою віру вони були ув'язнені і піддалися жорстоким тортурам.
Проповідники відмовилися зректися віри, а коли імператора вразила невідома хвороба, то зцілили його. Свідки цього увірували в Христа, а імператор відпустив братів на волю. Але незабаром їх було вбито: літній учитель-наставник позаздрив їхній славі, заманив братів у гори та вбив їх там.
Які існують традиції у День пам'яті Косми і Даміана 14 липня
Віряни, що страждають на різні хвороби, обов'язково моляться цього дня вірянам про зцілення та міцне здоров'я. Для цього необов'язково відвідувати церкву, можна звернутися до святих і вдома. Головне — зробити це щиро та від чистого серця.
Крім цього, 14 липня, наші предки дотримувались цікавих традицій. Так цієї дати починали збір стиглої малини та аґрусу. Варили варення з цих ягід та закривали компоти. Вважалося, що цього дня солодка консервація виходить особливо смачною.
В цей день селяни прополювали городи, щоб уникнути появи бур’янів. Також був період сінокосу, тому люди не сиділи вдома, а працювали в полях.
Вважалося, що в цей день самі святі покровителі спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі коси та граблі.
Жінкам 14 липня рекомендується повністю присвятити відпочинку — якщо вона працюватиме, то рік виявиться невдалим.
Яких заборон дотримуються віряни у церковне свято 14 липня
Цього дня не можна:
- плакати;
- скаржитися на життя;
- заздрити;
- обмовляти когось;
- пліткувати;
- сваритися;
- жінкам тяжко працювати;
- робити серйозні покупки;
- витрачати багато грошей.
Молитва до Святих Косми і Даміана про зцілення
О, Святі Косма і Дам'ян, ми шануємо вас усім смиренням та внутрішнім голосом наших сердець. Ми закликаємо вас, славних наступників Ісуса Христа, які протягом життя виконували мистецтво зцілення з чудової любові, вилікували невиліковних та служили небезпечним всім, не стільки з допомогою медицини та майстерності, скільки закликанням все могутнє Ім'я Ісуса Христа.
Тепер, коли ви більш могутні на небесах, милостиво даруйте милостивий погляд на нас; і внаслідок численних недуг, які є у нас, багато духовних неприємностей, що оточують нас, прискорюють вашу допомогу. Допоможіть нам, ми молимося.
Ми не просимо тільки про себе, але для всіх наших рідних, сімей, друзів і ворогів, щоб, відновивши здоров'я, ми могли б славити Бога і шанувати вас, наших святих покровителів. Амінь!
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