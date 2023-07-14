Яке сьогодні, 14 липня, православне свято — традиції, заборони, молитва

Вірянка ставить свічку за здоров'я у церкві. Фото: google.com

Сьогодні, 14 липня, віряни вшановують двох святих чудотворців Косму і Даміана. За життя вони прославилися як великі цілителі, а тому до них звертаються із молитвами, просячи міцного здоров'я та зцілення від тяжких хвороб.

Розповідаємо про історію життя святих безсрібників, головні заборони та традиції свята, а також ділимося сильною молитвою до Косми і Даміана.

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За збереженими відомостями, Даміан і Косма були рідними братами, які жили в Римі в III столітті. Хлопці рано втратили батька, а тому вихованням займалася самотня мати-християнка. Саме вона навчила своїх дітей любові до Бога.

За переказами, коли Косма і Даміан виросли, вони стали лікарями й отримали від Бога чудотворний дар — могли зцілювати хвороби за допомогою молитви.

Брати не брали з хворих гроші за лікування, натомість просили увірувати в Христа, тому їх прозвали святі безсрібники.

Проте, святих спіткала страшна доля, як і більшість християн тих часів, за свою віру вони були ув'язнені і піддалися жорстоким тортурам.

Проповідники відмовилися зректися віри, а коли імператора вразила невідома хвороба, то зцілили його. Свідки цього увірували в Христа, а імператор відпустив братів на волю. Але незабаром їх було вбито: літній учитель-наставник позаздрив їхній славі, заманив братів у гори та вбив їх там.

Ікона святих Косми і Даміана. Фото: google.com

Які існують традиції у День пам'яті Косми і Даміана 14 липня

Віряни, що страждають на різні хвороби, обов'язково моляться цього дня вірянам про зцілення та міцне здоров'я. Для цього необов'язково відвідувати церкву, можна звернутися до святих і вдома. Головне — зробити це щиро та від чистого серця.

Крім цього, 14 липня, наші предки дотримувались цікавих традицій. Так цієї дати починали збір стиглої малини та аґрусу. Варили варення з цих ягід та закривали компоти. Вважалося, що цього дня солодка консервація виходить особливо смачною.

В цей день селяни прополювали городи, щоб уникнути появи бур’янів. Також був період сінокосу, тому люди не сиділи вдома, а працювали в полях.

Вважалося, що в цей день самі святі покровителі спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі коси та граблі.

Жінкам 14 липня рекомендується повністю присвятити відпочинку — якщо вона працюватиме, то рік виявиться невдалим.

Віряни на богослужінні в церкві. Фото: promisna.info

Яких заборон дотримуються віряни у церковне свято 14 липня

Цього дня не можна:

плакати;

скаржитися на життя;

заздрити;

обмовляти когось;

пліткувати;

сваритися;

жінкам тяжко працювати;

робити серйозні покупки;

витрачати багато грошей.

Молитва до Святих Косми і Даміана про зцілення

О, Святі Косма і Дам'ян, ми шануємо вас усім смиренням та внутрішнім голосом наших сердець. Ми закликаємо вас, славних наступників Ісуса Христа, які протягом життя виконували мистецтво зцілення з чудової любові, вилікували невиліковних та служили небезпечним всім, не стільки з допомогою медицини та майстерності, скільки закликанням все могутнє Ім'я Ісуса Христа.

Тепер, коли ви більш могутні на небесах, милостиво даруйте милостивий погляд на нас; і внаслідок численних недуг, які є у нас, багато духовних неприємностей, що оточують нас, прискорюють вашу допомогу. Допоможіть нам, ми молимося.

Ми не просимо тільки про себе, але для всіх наших рідних, сімей, друзів і ворогів, щоб, відновивши здоров'я, ми могли б славити Бога і шанувати вас, наших святих покровителів. Амінь!

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