Какой сегодня, 14 июля, православный праздник — традиции, запреты, молитва

Верующая ставит свечу за здоровье в церкви. Фото: google.com

Сегодня, 14 июля, верующие чествуют двух святых чудотворцев Косму и Дамиана. При жизни они прославились как великие целители, поэтому к ним обращаются с молитвами, прося крепкого здоровья и исцеления от тяжелых болезней.

Рассказываем об истории жизни святых бессеребренников, главных запретах и традициях праздника, а также делимся сильной молитвой к Косме и Дамиану.

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По сохранившимся сведениям, Дамиан и Косма были родными братьями, жившими в Риме в III веке. Они рано потеряли отца, а потому воспитанием занималась одинокая мать-христианка. Именно она научила своих детей любви к Богу.

По преданию, когда Косма и Дамиан выросли, они стали врачами и получили от Бога чудотворный дар — могли исцелять болезни с помощью молитвы.

Братья не брали с больных деньги за лечение, но просили уверовать во Христа, поэтому их прозвали святые бессеребрянники.

Однако святых постигла страшная судьба, как и большинство христиан тех времен, за свою веру они были заключены в тюрьму и подверглись жестоким пыткам.

Проповедники отказались отречься от веры, а когда императора поразила неизвестная болезнь, то исцелили его. Свидетели уверовали во Христа, а император отпустил братьев на свободу. Но вскоре они были убиты: пожилой учитель-наставник позавидовал их славе, заманил братьев в горы и убил их там.

Икона святых Космы и Дамиана. Фото: google.com

Какие существуют традиции в День памяти Космы и Дамиана 14 июля

Верующие, страдающие разными болезнями, обязательно молятся в этот день верующим об исцелении и крепком здоровье. Для этого необязательно посещать церковь, можно обратиться к святым и дома. Главное — сделать это искренне и от чистого сердца.

Кроме этого, 14 июля, наши предки придерживались интересных традиций. Так эту дату начинали сбор спелой малины и крыжовника. Варили варенье из этих ягод и закрывали компоты. Считалось, что в этот день сладкая консервация получается особенно вкусной.

В эту дату крестьяне пропалывали огороды во избежание появления сорняков. Также был период сенокоса, потому люди не сидели дома, а работали в полях.

Считалось, что в этот день сами святые покровители спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые косы и грабли.

Женщинам 14 июля рекомендуется полностью посвятить отдыху — если она будет работать, то год окажется неудачным.

Верующие на богослужении в церкви. Фото: promisna.info

Какие запреты соблюдают верующие в церковный праздник 14 июля

В этот день нельзя:

плакать;

жаловаться на жизнь;

завидовать;

оговаривать кого-то;

сплетничать;

ссориться;

женщинам тяжело работать;

совершать серьезные покупки;

тратить много денег.

Молитва к Святым Косме и Дамиану об исцелении

О, Святые Косма и Дамьян, мы чтим вас всем смирением и внутренним голосом наших сердец. Мы призываем вас, славных преемников Иисуса Христа, которые в течение жизни исполняли искусство исцеления из чудесной любви, вылечили неизлечимых и служили опасным всем, не столько с помощью медицины и мастерства, сколько призывом все могущественное Имя Иисуса Христа.

Теперь, когда вы более могущественны на небесах, милостиво извините милостивый взгляд на нас; и вследствие многочисленных недугов, которые есть у нас, многие духовные неприятности, окружающие нас, ускоряют вашу помощь. Помогите нам, мы молимся.

Мы не просим только о себе, но для всех наших родных, семей, друзей и врагов, чтобы, восстановив здоровье, мы могли бы славить Бога и уважать вас, наших святых покровителей. Аминь!

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