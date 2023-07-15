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Церковне свято 15 липня: яку сувору заборону не можна порушувати цього дня

15 липня 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні, 15 липня, православне свято — традиції, заборони, молитва
Православні віряни у храмі на богослужінні. Фото: spzh.news
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 15 липня, православна церква відзначає покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. У цей день віряни обов'язково відвідують храми та моляться Божій Матері. 

Розповідаємо, історію цієї дати, які традиції існують у свято, а також якої важливої заборони слід дотримуватися.  

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Покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні — історія свята 

Згідно з переказами, риза (сукня, верхній одяг) Богородиці була знайдена в Назареті двома візантійськими аристократами, рідними братами Галвін і Кандідом, які за царювання імператора Льва I (457 -474 роки) здійснювали паломництво до палестинських святинь. Святиню перенесли до Влахернського храму в Константинополі.

З тією святою річчю пов'язано багато чудес. Зокрема, відомо, що коли князь Аскольд в 860 році взяв в облогу столицю Візантії, то після молитви імператора Михайла у Влахернському храмі вдалося досягти перемир'я.

Князь Аскольд і багато хто з його дружини хрестилися. Чудотворну ризу Божої Матері, щоб уберегти, на цей час перенесли в храм святої Софії, а повернули у Влахернський храм 15 липня (2 липня за старим стилем). З того часу в цю дату проходить щорічне святкування покладення ризи Богоматері.

 

Покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні — історія свята
Положення Чесної ризи Пресвятої Богородиці. Фото: pravlife.org

Що не можна робити 15 липня 

Найголовніша сувора заборона цього дня — в жодному разі не можна лінуватися — інакше в домі на довгий час зникнуть мир та достаток. 

Також у це свято не можна: 

  • лаятися;
  • сваритися;
  • з'ясовувати стосунки
  • зациклюватися на негативі;
  • жалітися на життя;
  • плакати;
  • багато розмовляти — можна "набовкати" неприємностей і хвороб;
  • вирушати в далеку дорогу;
  • робити дорогі покупки;
  • ламати гілки берези;
  • рубати дерево;
  • носити брудний одяг.

Що можна робити 15 липня

Віряни цього дня відвідують церкву, ставлять свічку за своє здоров'я та здоров'я рідних, а також моляться Богородиці про зцілення від хвороб, допомогу в життєвих труднощах і захист.Ті, хто не може піти до храму, моляться Божій Матері вдома. 

Наші предки здавна вірили, що ця дата підходить для будь-яких починань. Також можна завершувати справи, що були розпочаті раніше. Вищі сили допоможуть досягти бажаного.

 

Що не можна робити 15 липня
Вірянка у церкві. Фото: pixabay.com

Свято покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні — молитва про захист та здоров'я

О, Пресвята і Преблагословенна Діво, Владичице Богородице! Призри милостивим Твоїм оком на нас, майбутніх перед святою іконою Твоєю і з розчуленням моляться Тобі, збудуй нас із глибини гріховної, просвіти розум наш, затьмарений, і вилікуй нас.

Ми не маємо іншої допомоги, та не маємо іншої надії, крім Тебе, Владичице, Ти знаєш всі немочі і гріхи наші, до Тебе прибігаємо і співаємо: не залиш нас Твоєю Небесною поміччю, і Твоїм невимовним милосердям і щедротами спаси і помилуй нас. Даруй нам виправлення гріховного життя нашого і збави нас від скорботи, і біди і хвороби, і від муки. Ти бо, Царице і Владичице, швидка Помічниця і Заступниця всім, прибігаючим до Тебе, і притулок грішників, що каються.

Подай бо нам, Преблагая Діво, християнський кінець життя нашого, мирний і несоромний, і сподоби нас Твоїм клопотанням вселитися в обителях небесних, де невпинне глас святкують радістю славить Пресвяту Трійцю, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

 

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

Раніше ми підготували детальний православний календар свят на липень 2023 року. 

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