Какой сегодня, 15 июля, православный праздник — традиции, запреты, молитва

Православные верующие в храме на богослужении. Фото: spzh.news

Сегодня, 15 июля, православная церковь отмечает возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В этот день верующие обязательно посещают храмы и молятся Божией Матери.

Рассказываем, историю этой даты, какие традиции существуют в праздник, а также какой важный запрет следует соблюдать.

Читайте также:

Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне — история праздника

Согласно преданию, риза (платье, верхняя одежда) Богородицы была найдена в Назарете двумя византийскими аристократами, родными братьями Галвином и Кандидом, которые во время царствования императора Льва I (457 -474 годы) совершали паломничество к палестинским святыням. Святыню перенесли во Влахернский храм в Константинополе.

С этой святой вещью связано много чудес. В частности, известно, что когда князь Аскольд в 860 году осадил столицу Византии, то после молитвы императора Михаила во Влахернском храме удалось добиться перемирия.

Князь Аскольд и многие его жены крестились. Чтобы сохранить чудотворную ризу Божией Матери, в это время перенесли в храм святой Софии, а вернули во Влахернский храм 15 июля (2 июля по старому стилю). С тех пор в эту дату проходит ежегодное празднование возложения ризы Богоматери.

Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы. Фото: pravlife.org

Что нельзя делать 15 июля

Самый строгий запрет этого дня — ни в коем случае нельзя лениться — иначе в доме надолго исчезнут мир и достаток.

Также в этот праздник нельзя:

ругаться;

ссориться;

выяснять отношения

зацикливаться на негативе;

жаловаться на жизнь;

плакаты;

много разговаривать — можно "набухать" неприятностей и болезней;

отправляться в дальний путь;

совершать дорогие покупки;

ломать ветки березы;

рубить дерево;

носить грязную одежду.

Что можно делать 15 июля

Верующие в этот день посещают церковь, ставят свечу за свое здоровье и здоровье родных, а также молятся Богородице об исцелении от болезней, помощи в жизненных трудностях и защите. Те, кто не может пойти в храм, молятся Божией Матери дома.

Наши предки давно верили, что эта дата подходит для любых начинаний. Также можно завершать дела, начатые ранее. Высшие силы помогут добиться желаемого.

Верующая в церкви. Фото: pixabay.com

Праздник честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне — молитва о защите и здоровье

О, Пресвятая и Преблагословенная Дева, Владычице Богородице! Призри милостивым Твоим оком на нас, будущих пред святою иконою Твоею и с умилением молящихся Тебе, построй нас из глубины греховной, просвети разум наш, омраченный, и исцели нас.

Мы не имеем иной помощи, и не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица, Ты знаешь все немощи и грехи наши, к Тебе прибегаем и поем: не оставь нас Твоей Небесной помощью, и Твоим невыразимым милосердием и щедростями спаси и помилуй нас. Прости нам исправление греховной жизни нашей и избавь нас от скорби, и беды и болезни, и от мучения. Ты, Царица и Владычица, скорая Помощница и Заступница всем, прибегающим к Тебе, и убежище кающихся грешников.

Дай нам, Преблагая Дева, христианский конец жизни нашей, мирный и нестыдный, и сподоби нас Твоим ходатайствам вселиться в обителях небесных, где неустанный глас празднуют радостью славить Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и постоянно. во веки веков. Аминь.

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в июле и какое имя выбрать для ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

Ранее мы подготовили подробный православный календарь праздников на июль 2023 года.