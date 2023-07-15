Какой сегодня, 15 июля, православный праздник — традиции, запреты, молитва

Церковный праздник 15 июля: какой суровый запрет нельзя нарушать в этот день
Сегодня, 15 июля, православная церковь отмечает возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В этот день верующие обязательно посещают храмы и молятся Божией Матери.
Рассказываем, историю этой даты, какие традиции существуют в праздник, а также какой важный запрет следует соблюдать.
Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне — история праздника
Согласно преданию, риза (платье, верхняя одежда) Богородицы была найдена в Назарете двумя византийскими аристократами, родными братьями Галвином и Кандидом, которые во время царствования императора Льва I (457 -474 годы) совершали паломничество к палестинским святыням. Святыню перенесли во Влахернский храм в Константинополе.
С этой святой вещью связано много чудес. В частности, известно, что когда князь Аскольд в 860 году осадил столицу Византии, то после молитвы императора Михаила во Влахернском храме удалось добиться перемирия.
Князь Аскольд и многие его жены крестились. Чтобы сохранить чудотворную ризу Божией Матери, в это время перенесли в храм святой Софии, а вернули во Влахернский храм 15 июля (2 июля по старому стилю). С тех пор в эту дату проходит ежегодное празднование возложения ризы Богоматери.
Что нельзя делать 15 июля
Самый строгий запрет этого дня — ни в коем случае нельзя лениться — иначе в доме надолго исчезнут мир и достаток.
Также в этот праздник нельзя:
- ругаться;
- ссориться;
- выяснять отношения
- зацикливаться на негативе;
- жаловаться на жизнь;
- плакаты;
- много разговаривать — можно "набухать" неприятностей и болезней;
- отправляться в дальний путь;
- совершать дорогие покупки;
- ломать ветки березы;
- рубить дерево;
- носить грязную одежду.
Что можно делать 15 июля
Верующие в этот день посещают церковь, ставят свечу за свое здоровье и здоровье родных, а также молятся Богородице об исцелении от болезней, помощи в жизненных трудностях и защите. Те, кто не может пойти в храм, молятся Божией Матери дома.
Наши предки давно верили, что эта дата подходит для любых начинаний. Также можно завершать дела, начатые ранее. Высшие силы помогут добиться желаемого.
Праздник честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне — молитва о защите и здоровье
О, Пресвятая и Преблагословенная Дева, Владычице Богородице! Призри милостивым Твоим оком на нас, будущих пред святою иконою Твоею и с умилением молящихся Тебе, построй нас из глубины греховной, просвети разум наш, омраченный, и исцели нас.
Мы не имеем иной помощи, и не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица, Ты знаешь все немощи и грехи наши, к Тебе прибегаем и поем: не оставь нас Твоей Небесной помощью, и Твоим невыразимым милосердием и щедростями спаси и помилуй нас. Прости нам исправление греховной жизни нашей и избавь нас от скорби, и беды и болезни, и от мучения. Ты, Царица и Владычица, скорая Помощница и Заступница всем, прибегающим к Тебе, и убежище кающихся грешников.
Дай нам, Преблагая Дева, христианский конец жизни нашей, мирный и нестыдный, и сподоби нас Твоим ходатайствам вселиться в обителях небесных, где неустанный глас празднуют радостью славить Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и постоянно. во веки веков. Аминь.
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