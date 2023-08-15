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Церковне свято 15 серпня: яку сувору заборону не можна порушувати цього дня

15 серпня 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке церковне свято 15 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва
Православна вірянка у церкві на богослужінні. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей вівторок, 15 серпня, православні віряни відзначають перенесення мощей святого архідиякона Стефана апостола від сімдесяти. Він походив з єврейської діаспори та став першим християнським мучеником. 

Новини.LIVE розповідає про історію святого, важливі традиції та заборони дня. А також ділиться сильною молитвою про прощення гріхів. 

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Церковне свято 15 серпня — що відомо про первомученика архідиякона Стефана

За церковними переказами відомо, що першомученик Стефан жив у першому столітті в Єрусалимі та походив з діаспори євреїв.

Він був старшим серед семи дияконів, поставлених апостолами Христа, тому його називають архідияконом. Крім цього, святого обрали апостолом від сімдесяти, тому нарівні з іншими апостолами Стефан проповідував у Єрусалимі християнську віру, підкріплюючи істинність своїх слів знаменами та чудесами.

За свої щирі проповіді Стефан мав чимало заздрісників та ворогів. За одну з проповідей архідиякона Стефана притягнули до суду Синедріону. Він нагадав членам синедріону історію єврейського народу, про те, що євреї завжди чинили опір Богові та вбивали посланих Ним пророків. Ця проповідь розлютила фарисеїв. Первомученика закидали камінням й залишили його тіло на поталу птахам та голодним тваринам. 

Відомий єврейський учитель Гамаліїл зі своїм сином Авівом взяли тіло нещасного та таємно поховали в одній з печер.  Його рештки надовго були загублені. Лише у 415 році їх вдалося віднайти. Біля мощей святого Стефана відбувалося чимало чудес. Люди зцілювалися від хвороб та одержимості. 

428 року візантійський імператор Феодосій Молодший переніс мощі святого Стефана до Константинополя, де їх згодом встановили у побудованому на його честь храмі. 

Десниця первомученика зберігається в Києві в Серапіоновій палаті Троїце-Сергієвої Лаври. Кожний український вірянин має змогу наблизитися до раки (ковчег із мощами святих) прикластися до інкрустованої у цю раку частинки мощей та піднести свої молитви до первомученика християнської Церкви.

 

Церковне свято 15 серпня — якого святого згадують
Ікона первомученика архідиякона Стефана. Фото: google.com

Що не можна робити у православне свято 15 серпня 

Окрім сурових церковних заборон, багато вірян дотримуються Успенського посту, тож у цей період не їдять м'ясо та продукти тваринного походження. 

У церковне свято 15 серпня не можна: 

  • сумувати;
  • жалітися на життя;
  • сваритися;
  • лихословити;
  • бажати зла;
  • обмовляти когось;
  • працювати в саду і городі;
  • відмовляти в допомозі;
  • відмовляти в милостині;
  • вживати спиртні напої;
  • влаштовувати гучні застілля.

Оскільки апостол Стефан вважається покровителем тварин, особливо коней, цього дня у жодному разі не можна ображати братів наших менших, сварити домашніх улюбленців — це великий гріх. Якщо порушити заборону, є ризик розгнівати святого та накликати на себе біду. Також цього дня не варто ходити на рибалку, адже риби також живі істоти, які знаходяться під захистом. 

 

Що не можна робити у православне свято 15 серпня
Віряни на богослужінні у храмі. Фото: google.com

Які існують традиції у церковне свято 15 серпня 

Наші пращури цього дня закінчувався сінокіс, заготовляли сіно на зиму та облаштовували корівники й хліва для свійських тварин. 

Особливу увагу приділяли коням. Їх мили, добре годували та вплітали стрічки в гриву. У воду кидали дрібну срібну монету, а потім давали попити тварині з шапки, куди також клали гроші. Потім монету діставали з шапки та таємно від усіх ховали у стайні під яслами. Вважалося, що від цього коні стають поступливими й перестають боятися нечистої сили.

Господині у свято 15 серпня збирали трави та квіти, особливо м'яту, ромашку, пижмо, конюшину, божі сльози. Плели "Степанів вінок". Його приносили в будинок і вішали в червоному кутку. Якщо хтось захворіє в родині, заварювали цілюще зілля з цих трав. Збирали врожай яблук, груш, слив. 

Звичайно з самого ранку віряни відвідували церкву та молилися святому архідиякону Стефану про прощення гріхів, очищення душі і любов до ближніх. 

 

Яку молитву слід прочитати у церковне свято 15 серпня
Вірянка на богослужінні у храмі. Фото: google.com

Яку молитву слід прочитати у церковне свято 15 серпня 

У це свято віряни звертаються до святого Стефана з молитвою про прощення гріхів та очищення душі. Така молитва подарує спокій та мир у серці. 

Радимо прочитати 15 серпня наступні рядки: 

 

Яку молитву слід прочитати у церковне свято 15 серпня
Молитва до святого Стефана про прощення гріхів. Фото: Новини.LIVE

 

Які існують прикмети у день 15 серпня

Наші пращури у це свято вірили в багато прикмет, більшість з яких були пов'язані з погодою та урожаєм. 

 Так, у 15 серпня існують такі цікаві прикмети: 

  • Яка погода у Стефанів день — така буде й у перший місяць осені. 
  • Якщо цього дня йде дощ — погана погода буде весь найближчий місяць, проте слід чекати великого врожаю. 
  • Якщо дме північно-східний вітер, погано вродять зернові.
  • 15 серпня видався сонячний день — вересень буде теплим.
  • Якщо день посушливий — наступні 6 тижнів буде посуха.
  • Молодий місяць — до дощової погоди, місяць, що росте — до посушливої.
  • Павуки акуратно плетуть тонку павутину — до дощу.
  • Якщо на вулиці літає павутина — до дощу. 
  • Голосно квакають жаби — до дощу.
  • Кішки скребуть кігтями стіни — до негоди.
  • Почути свист бурундука — до погожого і безвітряного дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто святкує День ангела в серпні та як обрати ім'я для дитини за церковним календарем.

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