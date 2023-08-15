Какой церковный праздник 15 августа 2023 года — запреты, традиции, молитва

Православная верующая в церкви на богослужении. Фото: google.com

В этот вторник, 15 августа, православные верующие отмечают перенос мощей святого архидиакона Стефана апостола от семидесяти. Он происходил из еврейской диаспоры и стал первым христианским мучеником.

Новини.LIVE рассказывает об истории святого, важных традициях и запретах дня. А также делится сильной молитвой о прощении грехов.

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Церковный праздник 15 августа — что известно о первомученике архидьяконе Стефане

По церковным преданиям известно, что первомученик Стефан жил в первом веке в Иерусалиме и происходил из диаспоры евреев.

Он был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами Христа, поэтому его называют архидьяконом. Помимо этого святого избрали апостолом от семидесяти, поэтому наравне с другими апостолами Стефан проповедовал в Иерусалиме христианскую веру, подкрепляя истинность своих слов знаменами и чудесами.

За свои искренние проповеди Стефан имел немало завистников и врагов. За одну из проповедей архидьякона Стефана привлекли в суд Синедриона. Он напомнил членам синедриона историю еврейского народа, что евреи всегда сопротивлялись Богу и убивали посланных Им пророков. Эта проповедь разозлила фарисеев. Первомученика забросали камнями и оставили его тело на растерзание птицам и голодным животным.

Известный еврейский учитель Гамалиил со своим сыном Авивом взяли тело несчастного и тайно похоронили в одной из пещер. Его остатки надолго были утеряны. Только в 415 году их удалось обнаружить. У мощей святого Стефана совершалось немало чудес. Люди исцелялись от болезней и одержимости.

В 428 году византийский император Феодосий Младший перенес мощи святого Стефана в Константинополь, где их впоследствии установили в построенном в его честь храме.

Десница первомученика хранится в Киеве в Серапионовой палате Троице-Сергиевой Лавры. Каждый украинский верующий может приблизиться к раке (ковчег с мощами святых) приложиться к инкрустированной в эту раку частицы мощей и вознести свои молитвы к первомученику христианской Церкви.

Икона первомученика архидьякона Стефана. Фото: google.com

Что нельзя делать в православный праздник 15 августа

Кроме суровых церковных запретов, многие верующие соблюдают Успенский пост, поэтому в этот период не едят мясо и продукты животного происхождения.

В церковный праздник 15 августа нельзя:

унывать;

жаловаться на жизнь;

ссориться;

злословить;

желать зла;

оговаривать кого-то;

работать в саду и огороде;

отказывать в помощи;

отказывать в подаянии;

употреблять спиртные напитки;

устраивать громкие застолья.

Поскольку апостол Стефан считается покровителем животных, особенно лошадей, в этот день ни в коем случае нельзя оскорблять братьев наших меньших, ругать домашних питомцев — это большой грех. Если нарушить запрет, есть риск разгневать святого и навлечь на себя беду. Также в этот день не стоит ходить на рыбалку, ведь рыбы тоже живые существа, которые находятся под защитой.

Верующие на богослужении в храме. Фото: google.com

Какие существуют традиции в церковный праздник 15 августа

Наши предки в этот день заканчивался сенокос, заготавливали сено на зиму и обустраивали коровники и хлева для домашних животных.

Особое внимание уделяли коням. Их мыли, хорошо кормили и вплетали ленты в гриву. В воду бросали мелкую серебряную монету, а затем давали попить животному из шапки, куда тоже клали деньги. Потом монету доставали из шапки и тайно прятали в конюшне под яслями. Считалось, что от этого кони становятся сговорчивыми и перестают бояться нечистой силы.

Хозяйки в праздник 15 августа собирали травы и цветы, особенно мяту, ромашку, пижму, клевер, божьи слезы. Плели "Степанов венок". Его приносили в дом и вешали в красном углу. Если кто-то заболеет в семье, заваривали целебное снадобье из этих трав. Собирали урожай яблок, груш, слив.

Обычно с самого утра верующие посещали церковь и молились святому архидьякону Стефану о прощении грехов, очищении души и любви к ближним.

Верующая на богослужении в храме. Фото: google.com

Какую молитву следует прочитать в церковный праздник 15 августа

В этот праздник верующие обращаются к святому Стефану с молитвой о прощении грехов и очищении души. Такая молитва подарит мир и покой в сердце.

Советуем прочесть 15 августа следующие строки:

Молитва к святому Стефану о прощении грехов. Фото: Новини.LIVE

Какие существуют приметы в день 15 августа

Наши предки в этот день верили во многие приметы,

большинство из которых были связаны с погодой и урожаем.

Так, 15 августа существуют следующие интересные приметы:

Какая погода в Стефанов день — такова будет и в первый месяц осени.

Если в этот день идет дождь — плохая погода будет весь ближайший месяц, однако следует ожидать большого урожая.

Если дует северо-восточный ветер, плохо уродят зерновые.

15 августа выдался солнечный день — сентябрь будет теплым.

Если день засушливый — следующие 6 недель будет засуха.

Молодой месяц — к дождливой погоде, растущий месяц — к засушливой.

Пауки аккуратно плетут тонкую паутину — к дождю.

Если на улице летает паутина — к дождю.

Громко квакают лягушки — к дождю.

Кошки скребут когтями стены — к непогоде.

Услышать свист бурундука — к погожому и безветренному дню.

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