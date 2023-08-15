Какой церковный праздник 15 августа 2023 года — запреты, традиции, молитва

Церковный праздник 15 августа: какой суровый запрет нельзя нарушать в этот день
В этот вторник, 15 августа, православные верующие отмечают перенос мощей святого архидиакона Стефана апостола от семидесяти. Он происходил из еврейской диаспоры и стал первым христианским мучеником.
Новини.LIVE рассказывает об истории святого, важных традициях и запретах дня. А также делится сильной молитвой о прощении грехов.
Церковный праздник 15 августа — что известно о первомученике архидьяконе Стефане
По церковным преданиям известно, что первомученик Стефан жил в первом веке в Иерусалиме и происходил из диаспоры евреев.
Он был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами Христа, поэтому его называют архидьяконом. Помимо этого святого избрали апостолом от семидесяти, поэтому наравне с другими апостолами Стефан проповедовал в Иерусалиме христианскую веру, подкрепляя истинность своих слов знаменами и чудесами.
За свои искренние проповеди Стефан имел немало завистников и врагов. За одну из проповедей архидьякона Стефана привлекли в суд Синедриона. Он напомнил членам синедриона историю еврейского народа, что евреи всегда сопротивлялись Богу и убивали посланных Им пророков. Эта проповедь разозлила фарисеев. Первомученика забросали камнями и оставили его тело на растерзание птицам и голодным животным.
Известный еврейский учитель Гамалиил со своим сыном Авивом взяли тело несчастного и тайно похоронили в одной из пещер. Его остатки надолго были утеряны. Только в 415 году их удалось обнаружить. У мощей святого Стефана совершалось немало чудес. Люди исцелялись от болезней и одержимости.
В 428 году византийский император Феодосий Младший перенес мощи святого Стефана в Константинополь, где их впоследствии установили в построенном в его честь храме.
Десница первомученика хранится в Киеве в Серапионовой палате Троице-Сергиевой Лавры. Каждый украинский верующий может приблизиться к раке (ковчег с мощами святых) приложиться к инкрустированной в эту раку частицы мощей и вознести свои молитвы к первомученику христианской Церкви.
Что нельзя делать в православный праздник 15 августа
Кроме суровых церковных запретов, многие верующие соблюдают Успенский пост, поэтому в этот период не едят мясо и продукты животного происхождения.
В церковный праздник 15 августа нельзя:
- унывать;
- жаловаться на жизнь;
- ссориться;
- злословить;
- желать зла;
- оговаривать кого-то;
- работать в саду и огороде;
- отказывать в помощи;
- отказывать в подаянии;
- употреблять спиртные напитки;
- устраивать громкие застолья.
Поскольку апостол Стефан считается покровителем животных, особенно лошадей, в этот день ни в коем случае нельзя оскорблять братьев наших меньших, ругать домашних питомцев — это большой грех. Если нарушить запрет, есть риск разгневать святого и навлечь на себя беду. Также в этот день не стоит ходить на рыбалку, ведь рыбы тоже живые существа, которые находятся под защитой.
Какие существуют традиции в церковный праздник 15 августа
Наши предки в этот день заканчивался сенокос, заготавливали сено на зиму и обустраивали коровники и хлева для домашних животных.
Особое внимание уделяли коням. Их мыли, хорошо кормили и вплетали ленты в гриву. В воду бросали мелкую серебряную монету, а затем давали попить животному из шапки, куда тоже клали деньги. Потом монету доставали из шапки и тайно прятали в конюшне под яслями. Считалось, что от этого кони становятся сговорчивыми и перестают бояться нечистой силы.
Хозяйки в праздник 15 августа собирали травы и цветы, особенно мяту, ромашку, пижму, клевер, божьи слезы. Плели "Степанов венок". Его приносили в дом и вешали в красном углу. Если кто-то заболеет в семье, заваривали целебное снадобье из этих трав. Собирали урожай яблок, груш, слив.
Обычно с самого утра верующие посещали церковь и молились святому архидьякону Стефану о прощении грехов, очищении души и любви к ближним.
Какую молитву следует прочитать в церковный праздник 15 августа
В этот праздник верующие обращаются к святому Стефану с молитвой о прощении грехов и очищении души. Такая молитва подарит мир и покой в сердце.
Советуем прочесть 15 августа следующие строки:
Какие существуют приметы в день 15 августа
Наши предки в этот день верили во многие приметы,
большинство из которых были связаны с погодой и урожаем.
Так, 15 августа существуют следующие интересные приметы:
- Какая погода в Стефанов день — такова будет и в первый месяц осени.
- Если в этот день идет дождь — плохая погода будет весь ближайший месяц, однако следует ожидать большого урожая.
- Если дует северо-восточный ветер, плохо уродят зерновые.
- 15 августа выдался солнечный день — сентябрь будет теплым.
- Если день засушливый — следующие 6 недель будет засуха.
- Молодой месяц — к дождливой погоде, растущий месяц — к засушливой.
- Пауки аккуратно плетут тонкую паутину — к дождю.
- Если на улице летает паутина — к дождю.
- Громко квакают лягушки — к дождю.
- Кошки скребут когтями стены — к непогоде.
- Услышать свист бурундука — к погожому и безветренному дню.
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