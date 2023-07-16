Яке православне свято відзначають віряни 16 липня — традиції, заборони, молитви

Православні віряни у храмі на богослужінні. Фото: spzh.news

У цю неділю, 16 липня, православні віряни вшановують багатьох святих — мучеників Мокія і Марка, мученика Якинта, святого патріарха Царгородського Анатолія. Святі посвятили усе своє життя служінню Богу й навіть перед страхом смерті не відреклися від своєї віри.

Розповідаємо про історію життя святих, важливі традиції та заборони цієї дати, а також ділимося молитвами, які варто прочитати 16 липня.

Читайте також:

Що відомо про мучеників Мокія і Марка

За переказами, вони жили в часи правління імператора Максиміліана і були відомі як ревні християни. Коли святих схопили язичники, їх довго катували, змушуючи відректися від своєї віри. Та Мокій і Марк були непохитні. В покарання їм відрубали голови на головній площі міста.

Мученики Мокій і Марк. Фото: google.com

Православне свято 16 липня — день пам'яті мученика Якинта (Іакінфа)

Святий Якинт походив із Кесарії Каппадокійської, що в Малій Азії, та жив у IV ст. Юнак виріс у християнській родині, але був прислужником у царя Траяна.

Та якось один із слуг доніс правителю, що Якинт є християнином. Тоді юнака привели до царя і запропонували скуштувати жертовної їжі. Якинт відмовився та оголосив себе християнином.

Його довго катували, а потім ув'язнили в темницю, вирішивши заморити голодом та залишити без води. Коли мучителі вирішили продовжити суд, то знайшли його в темниці померлим. Один зі стражників побачив біля тіла юнака двох ангелів, що обернули його в світлий одяг і наділи на голову вінець. Двадцятирічний Якинт помер в 108 році в місті Римі. Мощі святого згодом перенесли до Кесарії.

Церковне свято 16 липня — день пам’яті святого Анатолія, патріарха Царгородського

Народився майбутній патріарх у другій половині IV століття в Александрії. Тоді було прийнято, щоб члени заможних родин присвячували себе служінню Богу. Анатолій був висвячений в сан диякона отцем церкви Кирилом Александрійським.

Згодом став патріархом, який до кінця свого життя залишався вірним канонам православної церкви. 451 року Анатолій взяв участь у Халкедонському соборі. Також новий патріарх всіляко допомагав зводити храми.

За його правління до Константинополя перенесли мощі багатьох християнських мучеників. Святий Анатолій склав стихири до свята Успіння Пресвятої Богородиці. 7 лютого 457 року Анатолій коронував Лева I Макеллу, який зійшов на престол імператора. Це був перший випадок коронації правителя патріархом у Східній Римській імперії.

Анатолій, патріарх Царгородський. Фото: google.com

Православне свято 16 липня — які існують традиції та що можна робити

Звичайно, віряни цього дня відвідували церкву, особливо якщо дата припадала на неділю. 16 липня можна молитися святим про зцілення від хвороб, захист від зла та ворогів.

У Мокія і Марка традиційно просили здоров’я, а ще — легкої вдачі. Молодим дівчатам не заборонено молитися про щасливий шлюб.

Селяни цієї дати сіяли мак, тому і день часто назвали маковим. Цю рослину вважали корисною та додавали у їжу, а також готували ліки. Маком наповнювали взуття нареченим, вважаючи, що це може захистити від відьом і чаклунів. Також макові зернятка змішували з кормом для курей, сподіваючись, що так вони будуть ліпше нестися.

Що не можна робити 16 липня

Віряни цього дня дотримуються наступних заборон:

не можна сваритися;

лаятися;

сперечатися;

пліткувати;

допускати негативні думки;

займатися важкою фізичною працею.

Вірянка молиться у церкві. Фото: google.com

Як правильно молитися на свято 16 липня

У цю дати варто прочитати вранці та ввечері наступні рядки:

Господь наш Всевишній і Всемогутній, допоможи мені знайти милість твою і знайти рішення, від якого не будуть страждати інші люди і я. Допоможи мені знайти справедливість і на всі питання відповісти правильно. Прости мені гріхи мої, які мені довелося взяти на себе, щоб уникнути ще більших проблем. Молю тебе і Матінку Заступницю про допомогу духовної, спрямування на шлях істинний, про якнайшвидшому вирішенні моїх проблем. Нехай відступить страх, що робить мене слабше, і прийде милість твоя, сяюча всі світлом своїм і величчю. Навчи нас всіх співчуття і дай нам сил прийняти будь-які обставини. Амінь!

Також вранці варто прочитати молитву до Спасителя:

"Всемогучий Боже, котрий терпів на Хресті за всі наші гріхи, будь завжди при мені. Хрест Святого Ісуса Христа, допоможи мені отримати від Тебе спасіння. Христе Святий, віддали від мене всяке нещастя, зло. Хрест Святого Ісуса, вирятуй мене від всяких нещасть: душевних і тілесних. Ісусе Назарянине, розп’ятий за нас, май милосердя наді мною і вирятуй мене від злих духів. Амінь"

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

Також ми підготували детальний православний календар свят на липень 2023 року.