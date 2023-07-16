Какой православный праздник отмечают верующие 16 июля — традиции, запреты, молитвы

Православные верующие в храме на богослужении. Фото: spzh.news

В это воскресенье, 16 июля, православные верующие чтят многих святых — мучеников Мокия и Марка, мученика Якинта, святого патриарха Царьградского Анатолия. Святые посвятили всю свою жизнь служению Богу и даже перед страхом смерти не отреклись от своей веры.

Рассказываем об истории жизни святых, важных традициях и запретах этой даты, а также делимся молитвами, которые следует прочитать 16 июля.

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Что известно о мучениках Мокие и Марке

По преданию они жили во времена правления императора Максимилиана и были известны как ревностные христиане. Когда святых схватили язычники, их долго пытали, заставляя отречься от своей веры. Но Мокий и Марк были непоколебимы. В наказание им отрубили головы на главной площади города.

Мученики Мокий и Марк. Фото: google.com

Православный праздник 16 июля — день памяти мученика Якинта (Иакинфа)

Святой Якинт происходил из Кесарии Каппадокийской в Малой Азии и жил в IV в. Юноша вырос в христианской семье, но был прислужником у царя Траяна.

Но однажды один из слуг донес правителю, что Якинт является христианином. Тогда юношу привели к царю и предложили попробовать жертвенную пищу. Якинт отказался и объявил себя христианином.

Его долго пытали, а затем заключили в тюрьму, решив уморить голодом и оставить без воды. Когда мучители решили продлить суд, то нашли его в темнице умершим. Один из стражников увидел у тела юноши двух ангелов, обративших его в светлую одежду и надевшую на голову венец. Двадцатилетний Якинт скончался в 108 году в городе Риме. Мощи святого впоследствии перенесли в Кесарию.

Церковный праздник 16 июля — день памяти святого Анатолия, патриарха Царьградского

Родился будущий патриарх во второй половине IV века в Александрии. Тогда было принято, чтобы члены богатых семей посвящали себя служению Богу. Анатолий был рукоположен в сан диакона отцом церкви Кириллом Александрийским.

Затем стал патриархом, который до конца своей жизни оставался верным канонам православной церкви. В 451 году Анатолий принял участие в Халкедонском соборе. Также новый патриарх всячески помогал возводить храмы.

При его правлении в Константинополь перенесли мощи многих христианских мучеников. Святой Анатолий сочинил стихиры к празднику Успения Пресвятой Богородицы. 7 февраля 457 года Анатолий короновал Льва I Макеллу, взошедшему на престол императора. Это был первый случай коронации правителя патриархом в Восточной Римской империи.

Анатолий, патриарх Царьградский. Фото: google.com

Православный праздник 16 июля — какие существуют традиции и что можно делать

Конечно, верующие в этот день посещали церковь, особенно если дата приходилась на воскресенье. 16 июля можно молиться святым об исцелении от болезней, защите от зла и врагов.

У Мокия и Марка традиционно просили здоровье, а еще легкого нрава. Молодым девушкам не запрещено молиться о счастливом браке.

Крестьяне этой даты сеяли мак, потому и день частенько назвали маковым. Это растение считали полезным и добавляли в пищу, а также готовили лекарство. Маком наполняли обувь женихом, считая, что это может защитить от ведьм и колдунов. Также маковые зернышки смешивали с кормом для кур, надеясь, что так они будут лучше нестись.

Что нельзя делать 16 июля

Верующие в этот день соблюдают следующие запреты:

нельзя ссориться;

ругаться;

спорить;

сплетничать;

допускать отрицательные мнения;

заниматься тяжелым физическим трудом.

Верующая молится в церкви. Фото: google.com

Как правильно молиться на праздник 16 июля

В эту дату следует прочесть утром и вечером следующие строки:

Господь наш Всевышний и Всемогущий, помоги мне обрести милость твою и найти решение, от которого не будут страдать другие люди и я. Помоги мне обрести справедливость и на все вопросы ответить правильно. Прости мне грехи мои, которые мне пришлось взять на себя во избежание еще больших проблем. Молю тебя и Матушку Заступницу о помощи духовной, направление на путь истинный, о скорейшем решении моих проблем. Да отступит страх, делающий меня слабее, и придет милость твоя, сияющая все светом своим и величием. Научи нас всех соболезнований и дай нам сил принять любые обстоятельства. Аминь!

Также утром следует прочитать молитву к Спасителю:

"Всемогущий Боже, терпевший на Кресте за все наши грехи, будь всегда при мне. Крест Святого Иисуса Христа, помоги мне получить от Тебя спасение. Христе Святой, отдали от меня всякое несчастье, зло. Крест Святого Иисуса, спаси меня от всяких несчастий : душевных и телесных, Иисус Назарянин, распятый за нас, имей милосердие надо мною и избавь меня от злых духов.

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