Яке церковне свято 16 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Віряни у храмі на ранковому богослужінні. Фото: УНН

У цю середу, 16 серпня, Православна церква України згадує преподобного Антонія Римлянина Чудотворця. Також вшановують пам'ять святих Ісаакія, Далмата і Фавста.

Новини.LIVE розповідає ким були святі, чим вони цікаві для української традиції, які важливі традиції та заборони дня. А також ділиться сильною молитвою.

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Яке церковне свято 16 серпня — день пам’яті Антонія Римлянина

Святий жив в XI-XII століттях у Римі. Його батьки були заможними та сповідували християнство, тож сина змалечку вчили святому письму. Проте Антоній Римлянин рано залишився сиротою, а більшу частину своєї спадщини вирішив роздати бідним. Сам же прийняв чернечий постриг та прожив двадцять років у одному з пустельних скитів.

Братія згодом розійшлася через гоніння латинян на православних. Тому преподобному довелося поневірятися і переходити з місця на місце. Потім знайшов він на безлюдному березі великий камінь, на якому прожив цілий рік в молитвах і пості.

За церковними переказами, одного разу страшна буря зірвала камінь, на якому перебував преподобний Антоній, і понесла його в море. Під свято Різдва Пресвятої Богородиці камінь зупинився за 3 версти від Новгорода (місто у Київській Русі).

Преподобний вирішив залишитися на цих землях. Він заснував монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці. До кінця свого життя він вірно служив Господу та допомагав жебракам, сиротам і вдовам.

Антоній Римлянин Чудотворець. Фото: google.com

Яке церковне свято 6 серпня — день пам'яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

Преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст були ігуменами Далматської обителі.

Далмат служив у війську царя Феодосія. Та з часом, відкинувши все світське заради Бога, він залишив дружину і дітей, взяв лише одного сина Фавста і вирушив до преподобного Ісаакія. Святий мешкав в обителі, неподалік Константинополя. Там батько та син прийняли чернечий постриг і почали вести скромне благочестиве життя. Далмат був затятим борцем за православ'я, тому користувався повагою у духовенства.

Коли преподобний Ісаакій відчув свою близьку кончину, зібрав братію і призначив своїм наступником Далмата. Саме тому, згодом, обитель була названа Далматською.

Після смерті Далмата син Фавст став ігуменом обителі. Про преподобного Фавста відомо, що він, подібно до батька, був великим аскетом і з чернечих подвигів особливо досяг успіху в пості.

Преподобний Ісаакій. Фото: blagovist.church.ua

Що можна робити у православне свято 16 серпня

Зранку віряни обов'язково молилися Господу та святим, яких вшановує церква цього дня. В молитвах просили про міцне здоров'я, сили на усяку роботу, захист від зла та заступництво.

У це церковне свято не забороняється працювати. Можна робити на городі та в саду. Все зроблене принесе великі плоди, а хто старанно трудився, матиме Боже благословення.

За старих часів традиційно збирали малину й іншу пізню ягоду. Варили варення, сушили малину та її листя, адже рослина вважалася цілющою. Також лікарські засоби готували з черемхи.

16 серпня — сприятливий день для одруження. Під час посту таїнство вінчання не відбувається, але шлюб реєструвати можна.

Розп'яття у церкві. Фото: google.com

Що не можна робити у церковне свято 16 серпня

Оскільки триває Успенський піст, віряни, які постують, мають дотримуватися суворих заборон в їжі. Не вживати м'яса, продуктів тваринного походження та алкоголь.

Попри те, що працювати у свято можна, головна заборона дня стосується прибирання — не можна підмітати, прати речі та виносити з дому сміття. Вважається, що так можна відлякати достаток та щастя.

Також у православне свято 16 серпня не можна:

лаятися;

лихословити;

сваритися;

пліткувати;

обмовляти;

бажати зла;

лінуватися (можна накликати на себе лихо та втратити здоров'я);

відмовляти безпорадним і бездомним у допомозі.

Вірянка у церкві запалює свічку. Фото: google.com

Яку молитву слід прочитати у свято 16 серпня

Цього дня можна прочитати молитву до преподобного Антонія Римлянина. Святий вважається покровителем мандрівників, до нього звертаються за допомогою при отруєннях, зубному болю, захворюваннях щелеп. Також він оберігає від нещасних випадків на морі.

Радимо прослухати та прочитати наступну молитву у церковне свято 16 серпня:

Які існують прикмети 16 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. За ними дізнавалися, якою буде погода восени та взимку.

Яка погода 16 серпня, такою буде й погода в жовтні.

Якщо цього дня сильний вітер з дощем — осінь буде сирою і холодною.

Якщо дме південний вітер — взимку буде багато снігу.

Хмари вишикувалися на небі в одну лінію — до сильних вітрів.

Якщо дуже хмарно, то вечір буде холодним.

Пішов дощ — велика ймовірність того, що він затримається надовго.

Ясна та сонячна погода вказує на сувору зиму.

Якщо у лісі багато грибів, то осінь почнеться пізно.

Домашня птиця почала міняти пір'я — рано прийдуть холоди.

Якщо птахи літають низько, то до негоди.

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