Какой церковный праздник 16 августа 2023 года — что запрещено делать, традиции, молитва

Церковный праздник 16 августа: что строго запрещено делать в этот особый день
В эту среду, 16 августа, Православная церковь Украины упоминает преподобного Антония Римлянина Чудотворца. Также чтят память святых Исаакия, Далмата и Фавста.
Новини.LIVE рассказывает кем были святые, чем они интересны украинской традиции, какие важные традиции и запреты дня. А также делится сильной молитвой.
Какой церковный праздник 16 августа — день памяти Антония Римлянина
Святой жил в XI-XII веках в Риме. Его родители были состоятельными и исповедовали христианство, поэтому сына с детства учили священному писанию. Однако Антоний Римлянин рано остался сиротой, а большую часть своего наследия решил раздать бедным. Сам же принял монашеский постриг и прожил двадцать лет в одном из пустынных скитов.
Братия впоследствии разошлась из-за гонения латинян на православных. Поэтому преподобному пришлось скитаться и переходить с места на место. Затем нашел он на безлюдном берегу большой камень, на котором прожил целый год в молитвах и постах.
По церковным преданиям, однажды страшная буря сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и унесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Новгорода (город в Киевской Руси).
Преподобный решил остаться на этих землях. Он основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. До конца своей жизни он верно служил Господу и помогал нищим, сиротам и вдовам.
Какой церковный праздник 16 августа — день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста
Преподобные Исаакий, Далмат и Фавст были игуменами Далматской обители.
Далмат служил в войске царя Феодосия. Но со временем, отбросив все светское ради Бога, он оставил жену и детей, взял только одного сына Фавста и отправился к преподобному Исаакию. Святой жил в обители, недалеко от Константинополя. Там отец и сын приняли монашеский постриг и начали вести скромную благочестивую жизнь. Далмат был ярым борцом за православие, поэтому пользовался уважением у духовенства.
Когда преподобный Исаакий почувствовал близкую кончину, собрал братию и назначил своим преемником Далмата. Именно поэтому, впоследствии, обитель была названа Далматской.
После смерти Далмата сын Фавст стал игуменом обители. О преподобном Фавсте известно, что он, подобно отцу, был большим аскетом и по монашеским подвигам особенно добился успеха в посте.
Что можно делать в православный праздник 16 августа
Утром верующие обязательно молились Господу и святым, которых чествует церковь в этот день. В молитвах просили о крепком здоровье, силах на всякую работу, защите от зла и покровительстве.
В этот церковный праздник не запрещается работать. Можно трудиться в огороде и в саду. Все сделанное принесет большие плоды, а кто усердно трудился, получит благословение Божие.
В старину традиционно собирали малину и другую позднюю ягоду. Варили варенье, сушили малину и ее листья, ведь растение считалось целебным. Также лекарственные средства готовили из черемухи.
16 августа — благоприятный день для женитьбы. Во время поста таинство венчания не совершается, но брак регистрировать можно.
Что нельзя делать в церковный праздник 16 августа
Поскольку продолжается Успенский пост, верующие, которые постятся, должны соблюдать строгие запреты в пище. Не употреблять мясо, продукты животного происхождения и алкоголь.
Несмотря на то, что работать в праздник можно, главный запрет дня касается уборки — нельзя подметать, стирать вещи и выносить из дома мусор. Считается, что так можно отпугнуть изобилие и счастье.
Также в православный праздник 16 августа нельзя:
- ругаться;
- злословить;
- ссориться;
- сплетничать;
- оговаривать;
- желать зла;
- лениться (можно навлечь на себя беду и потерять здоровье);
- отказывать беспомощным и бездомным в помощи.
Какую молитву следует прочитать в праздник 16 августа
В этот день можно прочесть молитву к преподобному Антонию Римлянину. Святой считается покровителем путешественников, к нему обращаются за помощью при отравлениях, зубной боли, заболеваниях челюстей. Также он оберегает от несчастных случаев на море.
Советуем прослушать и прочитать следующую молитву в церковный праздник 16 августа:
Какие существуют приметы 16 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день. За ними узнавали, какая будет погода осенью и зимой.
- Какая погода 16 августа, такова будет и погода в октябре.
- Если в этот день сильный ветер с дождем, то осень будет сырой и холодной.
- Если дует южный ветер — зимой будет много снега.
- Облака выстроились на небе в одну линию — к сильным ветрам.
- Если облачно, то вечер будет холодным.
- Пошел дождь — велика вероятность того, что он задержится надолго.
- Ясная и солнечная погода указывает на суровую зиму.
- Если в лесу много грибов, осень начнется поздно.
- Домашняя птица начала менять перья — рано придут холода.
- Если птицы летают низко, то к ненастью.
Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Узнайте, когда украинские будут праздновать важнейшие православные праздники.
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