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Церковный праздник 16 августа: что строго запрещено делать в этот особый день

15 августа 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой церковный праздник 16 августа 2023 года — что запрещено делать, традиции, молитва
Верующие в храме на утреннем богослужении. Фото: УНН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту среду, 16 августа, Православная церковь Украины упоминает преподобного Антония Римлянина Чудотворца. Также чтят память святых Исаакия, Далмата и Фавста.

Новини.LIVE рассказывает кем были святые, чем они интересны украинской традиции, какие важные традиции и запреты дня. А также делится сильной молитвой.

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Какой церковный праздник 16 августа — день памяти Антония Римлянина

Святой жил в XI-XII веках в Риме. Его родители были состоятельными и исповедовали христианство, поэтому сына с детства учили священному писанию. Однако Антоний Римлянин рано остался сиротой, а большую часть своего наследия решил раздать бедным. Сам же принял монашеский постриг и прожил двадцать лет в одном из пустынных скитов.

Братия впоследствии разошлась из-за гонения латинян на православных. Поэтому преподобному пришлось скитаться и переходить с места на место. Затем нашел он на безлюдном берегу большой камень, на котором прожил целый год в молитвах и постах.

По церковным преданиям, однажды страшная буря сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и унесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Новгорода (город в Киевской Руси).

Преподобный решил остаться на этих землях. Он основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. До конца своей жизни он верно служил Господу и помогал нищим, сиротам и вдовам.

 

Какой сегодня церковный праздник — день памяти Антония Римлянина
Антоний Римлянин Чудотворец. Фото: google.com

Какой церковный праздник 16 августа — день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста

Преподобные Исаакий, Далмат и Фавст были игуменами Далматской обители.

Далмат служил в войске царя Феодосия. Но со временем, отбросив все светское ради Бога, он оставил жену и детей, взял только одного сына Фавста и отправился к преподобному Исаакию. Святой жил в обители, недалеко от Константинополя. Там отец и сын приняли монашеский постриг и начали вести скромную благочестивую жизнь. Далмат был ярым борцом за православие, поэтому пользовался уважением у духовенства.

Когда преподобный Исаакий почувствовал близкую кончину, собрал братию и назначил своим преемником Далмата. Именно поэтому, впоследствии, обитель была названа Далматской.

После смерти Далмата сын Фавст стал игуменом обители. О преподобном Фавсте известно, что он, подобно отцу, был большим аскетом и по монашеским подвигам особенно добился успеха в посте.

 

Какой сегодня церковный праздник – день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста
Преподобный Исаакий. Фото: blagovist.church.ua

Что можно делать в православный праздник 16 августа

Утром верующие обязательно молились Господу и святым, которых чествует церковь в этот день. В молитвах просили о крепком здоровье, силах на всякую работу, защите от зла и покровительстве.

В этот церковный праздник не запрещается работать. Можно трудиться в огороде и в саду. Все сделанное принесет большие плоды, а кто усердно трудился, получит благословение Божие.

В старину традиционно собирали малину и другую позднюю ягоду. Варили варенье, сушили малину и ее листья, ведь растение считалось целебным. Также лекарственные средства готовили из черемухи.

16 августа — благоприятный день для женитьбы. Во время поста таинство венчания не совершается, но брак регистрировать можно.

 

Что можно делать в православный праздник 16 августа
Распятие в церкви. Фото: google.com

Что нельзя делать в церковный праздник 16 августа

Поскольку продолжается Успенский пост, верующие, которые постятся, должны соблюдать строгие запреты в пище. Не употреблять мясо, продукты животного происхождения и алкоголь.

Несмотря на то, что работать в праздник можно, главный запрет дня касается уборки — нельзя подметать, стирать вещи и выносить из дома мусор. Считается, что так можно отпугнуть изобилие и счастье.

Также в православный праздник 16 августа нельзя:

  • ругаться;
  • злословить;
  • ссориться;
  • сплетничать;
  • оговаривать;
  • желать зла;
  • лениться (можно навлечь на себя беду и потерять здоровье);
  • отказывать беспомощным и бездомным в помощи.

 

Что нельзя делать в церковный праздник 16 августа
Верующая в церкви зажигает свечу. Фото: google.com

Какую молитву следует прочитать в праздник 16 августа

В этот день можно прочесть молитву к преподобному Антонию Римлянину. Святой считается покровителем путешественников, к нему обращаются за помощью при отравлениях, зубной боли, заболеваниях челюстей. Также он оберегает от несчастных случаев на море.

Советуем прослушать и прочитать следующую молитву в церковный праздник 16 августа:

 

Какие существуют приметы 16 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день. За ними узнавали, какая будет погода осенью и зимой.

  • Какая погода 16 августа, такова будет и погода в октябре.
  • Если в этот день сильный ветер с дождем, то осень будет сырой и холодной.
  • Если дует южный ветер — зимой будет много снега.
  • Облака выстроились на небе в одну линию — к сильным ветрам.
  • Если облачно, то вечер будет холодным.
  • Пошел дождь — велика вероятность того, что он задержится надолго.
  • Ясная и солнечная погода указывает на суровую зиму.
  • Если в лесу много грибов, осень начнется поздно.
  • Домашняя птица начала менять перья — рано придут холода.
  • Если птицы летают низко, то к ненастью.

Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Узнайте, когда украинские будут праздновать важнейшие православные праздники.

Раньше мы писали, кто празднует День ангела в августе.

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