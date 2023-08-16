Яке церковне свято 17 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Віряни у церкві на ранковому богослужінні. Фото: УНН

У цей четвер, 17 серпня, Православна церква України вшановує пам'ять семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна. Також українські віряни згадують преподобномученицю Євдокію.

Новини.LIVE розповідає про життя святих та їх вклад у християнство, важливі традиції та заборони дня, а також ділиться сильною молитвою про захист та спасіння душі.

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Яке сьогодні церковне свято — день пам'яті семи отроків Ефеських

За церковними переказами, святі Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін жили у третьому столітті та були синами знатних батьків в місті Ефес. Сімка дружила з самого дитинства. Згодом юнаки разом пішли на військову службу.

Проте одного разу друзі вирішили відректися від язичницької віри й прийняли християнство. Вони ослухалися наказу імператора принести жертви язичницьким богам, за що були звільнені з війська та згодом жорстоко покарані — їх заживо замурували в печері на горі Охлон, щоб вони померли від голоду і спраги.

Та Бог наслав на вірних йому отроків сон. За переказами святі проспали 200 років. Так Господь через пробудження святих від довгого сну відкрив Церкві таємницю воскресіння мертвих. Після того, як народ став свідком чуда, сім ефеських отроків знову заснули в печері, де і залишилися їх нетлінні мощі.

Ікона семи отроків Ефеських. Фото: google.com

Яке сьогодні церковне свято — святої мучениці Євдокії

Преподобномучениця Євдокія жила в IV столітті й була знатною римлянкою. Проте під час гонінь християн разом з 9000 вірян вона потрапила в полон до перського царя Сапора.

У полоні вона продовжувала проповідувати віру в Христа серед перських жінок і багатьох звернула в релігію. За це її піддали жорстоким знущанням. Свята стійко витримала всі муки та не зреклась своєї віри. Пізніше Євдокію обезголовили.

Преподобномучениця Євдокія. Фото: google.com

Що не можна робити у церковне свято 17 серпня

Якщо ви дотримуєтеся Успенського посту, слід відсторонитися від м’яса, риби та продуктів тваринного походження. А наповнити свій раціон свіжими овочами, фруктами, горіхами, хлібом, грибами.

Також одна з важливих заборон церковного свята 17 серпня — не варто проводити день на самоті, краще присвятити його рідним та близьким. Інакше є ризик провести весь залишок літа на самоті та у смутку.

Також цього дня не можна:

сперечатися;

сваритися;

лихословити;

сумувати;

жалітися на життя;

лінуватися;

влаштовувати гучні вечірки;

вживати алкоголь;

нешанобливо ставитися до води — плювати в річку, кидати сміття у колодязь тощо.

Вірянка зі свічкою в руках молиться у церкві. Фото: google.com

Що можна робити 17 серпня

Цікаво, що у народній українській традиції православне свято 17 серпня не несе ні краплі смутку. У народі вірували, що на Євдокію слід просити Всевишнього дати сил та наснаги рухатися вперед. Святу просили про спасіння, захист та очищення душі. Починали молитися обов’язково вранці.

Наші предки цього дня поралися на городі та в саду. Збирали врожай часнику, цибулі, огірків, помідорів та малини. Намагалися прибрати бадилля до тих пір, поки воно не висохло, щоб скласти в компостну яму.

Господині займалися приготуванням малинового варення, а ввечері ягоди були прикрасою святкового столу. Малина має лікувальні властивості, тому її зберігали протягом усього року й вживали під час застуди чи лихоманки.

Вірянка у храмі молиться перед іконою святих. Фото: google.com

Хто відзначає іменини 17 серпня

Іменини 17 серпня відзначать:

Чоловічі імена: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Михайло, Максиміліан, Костянтин, Ян, Семен, Ія;

Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Михайло, Максиміліан, Костянтин, Ян, Семен, Ія; Жіночі імена: Дарина, Євдокія, Ірина, Аріна.

Яку молитву слід прочитати у церковне свято 17 серпня

Свята Євдокія прославилася різними чудесами: її молитва була неймовірно сильною. Вона допомагала багатьом людям.

Молитва до Святої Євдокії про спасіння душі:

Духовною істиною душу свою до любові Христової прив’язала ти як учениця. Слово тлінне, привабливе і тимчасове зневажила: спочатку постом пристрасті знищивши, а потім стражданнями ворога посоромивши. Тому Христос подвійного вінця сподобив тебе, славна Євдокіє, преподобна страстотерпице, моли Христа Бога, щоб спастися душам нашим. Амінь

Також радимо прослухати та прочитати вголос наступну молитву до Святої Євдокії про захист та надання сил:

Які існують народні прикмети 17 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Більшість з них стосувалися погоди. Вірили, яка погода 17 серпня, таку слід чекати й в листопаді.

Тепла і суха погода — листопад буде сонячним.

Дощ, вітер і хмари — чекайте холодного листопада.

Вдень спекотно — чекайте на хороший сінокіс, а якщо дощить — тоді він буде невдалим.

Якщо густий туман підіймається над лісом — до великого врожаю грибів.

Вранці багато роси — буде поганим урожай льону, але зате вродить чимало горіхів.

Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.

Граки ввечері летять в південному напрямку — до сонячної погоди.

Бабки плавно літають високо над чагарниками — буде ясно і тепло наступного дня.

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