Какой церковный праздник 17 августа 2023 года — запреты, традиции, молитва

Верующие в церкви на утреннем богослужении. Фото: УНН

В этот четверг, 17 августа, Православная церковь Украины чтит память семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина. Также украинские верующие вспоминают преподобномученицу Евдокию.

Новини.LIVE рассказывает о жизни святых и их вкладе в христианство, важных традициях и запретах дня, а также делится сильной молитвой о защите и спасении души.

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Какой сегодня церковный праздник — день памяти семи отроков Эфесских

По церковным преданиям, святые Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эксакустодиан (Константин) и Антонин жили в третьем веке и были сыновьями знатных родителей в городе Эфес. Семерка дружила с самого детства. Впоследствии юноши вместе пошли на военную службу.

Однако однажды друзья решили отречься от языческой веры и приняли христианство. Они ослушались приказа императора принести жертвы языческим богам, за что были выгнаны из войска и впоследствии жестоко наказаны — их замуровали в пещере на горе Охлон, чтобы они умерли от голода и жажды.

Но Бог наслал на верных ему отроков сон. По преданию святые проспали 200 лет. Так Господь через пробуждение святых от долгого сна открыл Церкви тайну воскресения мертвых. После того как народ стал свидетелем чуда, семь ефесских отроков снова заснули в пещере, где и остались их нетленные мощи.

Икона семи отроков Эфесских. Фото: google.com

Какой сегодня церковный праздник —святой мученицы Евдокии

Преподобномученица Евдокия жила в IV веке и была знатной римлянкой. Однако во время гонений христиан вместе с 9000 верующими она попала в плен к персидскому царю Сапору.

В плену она продолжала проповедовать веру во Христа среди персидских женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательствам. Святая стойко выдержала все мучения и не отреклась от своей веры. Позже Евдокию обезглавили.

Преподобномученица Евдокия. Фото: google.com

Что нельзя делать в церковный праздник 17 августа

Если вы соблюдаете Успенский пост, следует отстраниться от мяса, рыбы и продуктов животного происхождения. А наполнить свой рацион свежими овощами, фруктами, орехами, хлебом, грибами.

Также один из важных запретов на церковный праздник 17 августа — не стоит проводить день в одиночестве, лучше посвятить его родным и близким. Иначе есть риск провести весь остаток лета в одиночестве и печали.

Также в этот день нельзя:

спорить;

ссориться;

злословить;

унывать;

жаловаться на жизнь;

лениться;

устраивать громкие вечеринки;

употреблять алкоголь;

непочтительно относиться к воде — плевать в реку, бросать мусор в колодец и т.д.

Верующая со свечой в руках молится в церкви. Фото: google.com

Что можно делать 17 августа

Интересно, что в народной традиции православный праздник 17 августа не несет ни капли печали. В народе веровали, что на Евдокию следует просить Всевышнего дать сил и сил двигаться вперед. Святую просили о спасении, защите и очищении души. Начинали молиться обязательно утром.

Наши предки в этот день возились на огороде и в саду. Собирали урожай чеснока, лука, огурцов, помидоров и малины. Пытались убрать ботву до тех пор, пока она не высохла, чтобы сложить в компостную яму.

Хозяйки занимались приготовлением малинового варенья, а вечером ягоды были украшением праздничного стола. Малина обладает лечебными свойствами, поэтому ее хранили в течение всего года и употребляли во время простуды или лихорадки.

Верующая в храме молится перед иконой святых. Фото: google.com

Кто отмечает именины 17 августа

Именины 17 августа отметят:

Мужские имена: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Михаил, Максимилиан, Константин, Ян, Семен, Ия;

Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Михаил, Максимилиан, Константин, Ян, Семен, Ия; Женские имена: Дарья, Евдокия, Ирина, Арина.

Какую молитву следует прочитать в церковный праздник 17 августа

Святая Евдокия прославилась разными чудесами: ее молитва была невероятно сильной. Она помогала многим людям.

Молитва к Святой Евдокии о спасении души:

Духовной истиной душу свою к любви Христовой привязала ты как ученица. Слово бренное, привлекательное и временное пренебрегло: сначала постом страсти уничтожив, а затем страданиями врага посрамив. Поэтому Христос двойного венца сподобил тебя, славная Евдокия, преподобная страстотерпица, моли Христа Бога, чтобы спастись душам нашим. Аминь

Также советуем прослушать и прочитать вслух следующую молитву к Святой Евдокии о защите и придании сил:

Какие существуют народные приметы 17 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день. Большинство из них касались погоды. Верили, какая погода 17 августа такую следует ожидать и в ноябре.

Теплая и сухая погода — ноябрь будет солнечным.

Дождь, ветер и облака — ждите холодного ноября.

Днем жарко — ждите хорошего сенокоса, а если дождь — тогда он будет неудачным.

Если густой туман поднимается над лесом — к большому урожаю грибов.

Утром много росы будет плохим урожай льна, но зато уродит немало орехов.

Если в этом году много малины, урожай хлеба будет отличный.

Грачи вечером летят в южном направлении — к солнечной погоде.

Бабки плавно летают высоко над кустарниками — будет ясно и тепло на следующий день.

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