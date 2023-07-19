Яке православне свято відзначають віряни 19 липня — традиції, заборони, молитва

Віряни на богослужінні у храмі. Фото: Гречка

Сьогодні, 19 липня, православні віряни вшановують пам'ять Сисоя Великого — воскресителя. Цей день особливий й несе відбиток божественної сили святого. Адже за переказами, він був наділений силою воскрешати мертвих, які чисті душею та не завершили свої земні справи.

Розповідаємо, ким був святий та що відомо про його земне життя. А також ділимося важливими традиціями, заборонами дня та сильною молитвою.

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Церковне свято 19 липня — що відомо про Сисоя Великого

З відомостей, які дійшли до наших днів, відомо, що майбутній святий народився у V столітті, в Єгипті. Премудрий був ченцем-відлюдником, послідовником Антонія Великого і жив в Єгипетській пустелі. За своє життя здійснив чимало подвигів, досяг високої духовної чистоти.

Сисой Великий отримав від Господа незвичайний дар — він міг воскрешати померлих людей. За одною з легенд, якось до Сисоя йшли батько з сином, щоб отримати благословення. Та дорогою хлопчик помер. Проте його батько не відступився і продовжив шлях зі своїм мертвим сином на руках.

Коли батько дійшов до ченця, то вже не мав сил балакати, чоловік поклав сина біля ніг святого і вийшов. Сисой заговорив з юнаком, думаючи, що той живий. І хлопець справді повернувся до життя, підвівся і заговорив. Так це сталося зі святим вперше.

Святий попросив нікому не розповідати про це. Таємницю дізналися тільки після смерті відлюдника.

На смертному одрі Сисой Великий говорив, що бачить Ангелів і розмовляє з ними. Він благав, щоб вони дали йому ще трохи часу на покаяння. Учні, стоячи над Сисоєм Великим, дивувалися — вважали, що немає потреби йому в чомусь каятися. Але Премудрий був упевнений — він недостатньо пізнав каяття за своє життя. У той момент, коли він це вимовив, обличчя його засяяло і Господь забрав святого на небеса.

Фреска Сисоя Великого. Фото: wikipedia.org

Що не можна робити у церковне свято 19 липня

Цього дня віряни дотримуються певних заборон, щоб не накликати на себе та свої родини біди.

Так, 19 липня не можна:

лаятися;

лихословити;

сваритися;

пліткувати;

поспішати — можна в поспіху наробити помилок;

перераховувати гроші — до фінансових труднощів;

робити домашні заготовки — вийдуть невдалі й доведеться викинути;

тяжко працювати жінкам — є ризик нашкодити собі.

Що можна робити у православне свято 19 липня — традиції

У цю дату віряни обов'язково моляться святому Сисою Великому. Для цього не обов'язково відвідувати церкву. Це можна зробити й вдома. Головне, щоб молитва йшла від чистого серця та була щирою.

Премудрому моляться про добробут, допомогу в справах, міцне здоров'я та зцілення. Також віряни просять душевного спокою. Вірять, що святий допоможе знайти вірний шлях та вийти з темряви.

Наші предки цього дня готували льохи та комори під новий урожай. Також 19 липня збирали чорну смородину. На наступний день готували варення, сушили ягоди та листя на зиму.

Будь-які справи, розпочаті в цей день, будуть мати успіх і принесуть лише благо.

А ще прикмети на 19 липня кажуть, що якщо сьогодні спекти млинці, замішані на джерельній воді, то така страва подарує здоров'я, щастя та достаток. Млинці — символ сонця і достатку, а джерельна вода несе в собі енергію здоров'я і добробуту.

Віряни у храмі на богослужінні. Фото: google.com

Сильна молитва до Ісуса Христа про зцілення та проти злих духів на 19 липня

Читати цю молитву необхідно тричі перед образом Спасителя. Навколо вас має бути тиша. А Сисой воскреситель лише допоможе донести молитву.

О Спасителю Ісусе, Господи і Боже мій, котрий через жертву на хресті відкупив нас і переміг владу сатани, прошу Тебе, звільни мене від усякої диявольської присутності й від усякого впливу сатани. Прошу Тебе про це в Твоє Ім’я, Прошу Тебе про це через Твої рани, Прошу Тебе про це через Твою кров, Прошу Тебе про це через Твій хрест, Прошу Тебе про це через заступництво Непорочної і Скорботної Марії. Кров і вода, які випливають із Твого боку, нехай спливуть на мене, щоб мене очистити, спасти, зцілити. Амінь.

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