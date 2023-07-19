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Церковный праздник 19 июля: какому святому молиться, традиции и запреты дня

19 июля 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой православный праздник отмечают верующие 19 июля — традиции, запреты, молитва
Верующие на богослужении в храме. Фото: Гречка
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 19 июля, православные верующие чтят память Сысоя Великого — воскресителя. Этот день особенный и отражает божественную силу святого. Ведь по преданию, он был наделен силой воскрешать мертвых, чистых душой и не завершивших свои земные дела.

Рассказываем, кем был святой и что известно о его земной жизни. Также делимся важными традициями, запретами дня и сильной молитвой.

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Церковный праздник 19 июля — что известно о Сысое Великом

Из дошедших до наших дней сведений известно, что будущий святой родился в V веке, в Египте. Премудрый был монахом-отшельником, последователем Антония Великого и жил в Египетской пустыне. За свою жизнь совершил немало подвигов, достигших высокой духовной чистоты.

Сысой Великий получил от Господа необыкновенный дар — он мог воскрешать умерших людей. По одной из легенд, однажды к Сысою шли отец с сыном, чтобы получить благословение. Но по дороге мальчик умер. Однако его отец не отступил и продолжил путь со своим мертвым сыном на руках.

Когда отец дошел до монаха, то уже не имел сил говорить, муж положил сына у ног святого и вышел. Сысой заговорил с юношей, думая, что тот жив. И парень действительно вернулся к жизни, встал и заговорил. Так это случилось со святым впервые.

Святой попросил никому не рассказывать об этом. Тайну узнали только после смерти отшельника.

На смертном одре Сисой Великий говорил, что видит Ангелов и разговаривает с ними. Он умолял, чтобы они дали ему еще немного времени на покаяние. Ученики, стоя над Сысоем Великим, удивлялись — считали, что нет нужды ему в чем-то раскаиваться. Но Премудрый был уверен — он недостаточно познал раскаяние за свою жизнь. В тот момент, когда он произнес это, лицо его засияло и Господь забрал святого на небеса.

 

Церковный праздник 19 июля — что известно о Сысое Великом
Фреска Сысоя Великого. Фото: wikipedia.org

Что нельзя делать в церковный праздник 19 июля

В этот день верующие соблюдают определенные запреты, чтобы не навлечь на себя и свои семьи беды.

Так, 19 июля нельзя:

  • ругаться;
  • злословить;
  • ссориться;
  • сплетничать;
  • спешить — можно в спешке совершить ошибки;
  • пересчитывать деньги — к финансовым трудностям;
  • делать домашние заготовки — выйдут неудачные и придется выбросить;
  • тяжело работать женщинам — есть риск навредить себе.

Что можно делать в православный праздник 19 июля — традиции

В эту дату верующие обязательно молятся святому Сысою Великому. Для этого необязательно посещать церковь. Это можно сделать и дома. Главное, чтобы молитва шла от чистого сердца и была искренней.

Премудрому молятся о благосостоянии, помощи в делах, крепком здоровье и исцелении. Также верующие просят душевного покоя. Верят, что святой поможет найти верный путь и выйти из тьмы.

Наши предки в этот день готовили погреба и амбары под новый урожай. Также 19 июля собирали черную смородину. На следующий день готовили варенье, сушили ягоды и листья на зиму.

Любые дела, начатые в этот день, будут иметь успех и принесут только благо.

А еще приметы на 19 июля говорят, что если сегодня испечь блины, замешанные на чистой родниковой воде, то такое блюдо подарит здоровье, счастье и достаток. Блинчики — символ солнца и изобилия, а родниковая вода несет в себе энергию здоровья и благополучия.

 

Что нельзя делать в церковный праздник 19 июля
Верующие в храме на богослужении. Фото: google.com

Сильная молитва к Иисусу Христу об исцелении и против злых духов на 19 июля

Читать эту молитву необходимо трижды перед образом Спасителя. Вокруг вас должна быть тишина. А Сысой воскреситель только поможет донести молитву.

О Спасителе Иисусе, Господи и Боже мой, Который через жертву на кресте искупил нас и победил власть сатаны, прошу Тебя, избавь меня от всякого дьявольского присутствия и от всякого влияния сатаны. Прошу Тебя об этом в Твое имя, Прошу Тебя об этом через Твои раны, Прошу Тебя об этом через Твою кровь, Прошу Тебя об этом через Твой крест, Прошу Тебя об этом через покровительство Непорочной и Скорбящей Марии. Кровь и вода, которые вытекают из Твоей стороны, да всплывут на меня, чтобы меня очистить, спасти, исцелить. Аминь.

 

Напомним, мы подготовили подробный православный календарь праздников на июль 2023 года.

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