Яке церковне свято 19 вересня 2023 року — традиції, заборони та сильна молитва

Віряни на ранковому богослужінні у храмі. Фото: pomisna.info

Сьогодні, 19 вересня, за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять благовірного князя Ігоря (Георгія) Чернігівського і Київського. Також згадують мучеників Трохима, Дорімедонта і Зосиму Пустельника.

Новини.LIVE розповідає про історію цього дня, його головні традиції та заборони.

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Як відомо з історії, князь Ігор Ольгович жив у ХІІ столітті. Його батьком був Олег Святославович, князь Чернігівський і Новгород-Сіверський, а прадід — святий Ярослав Мудрий.

Ігор недовго правив — менш ніж два тижні. Тяжка й невдала боротьба за престол змусила його переосмислити життя. Він прийняв рішення стати ченцем. Прийняв постриг Ігор у Феодорівському монастирі в Києві. Весь свій час він проводив у молитві та покаянні.

Однак судилося Ігорю померти страшною смертю — коли колишній князь молився перед іконою Богоматері у храм увірвався натовп ненависників Ольговичів й жорстого забив Ігоря до смерті.

Увечері тіло князя внесли до Михайлівського храму, тоді ж сталося диво: миттю у ньому запалилися всі свічки. Вранці Ігоря поховали в монастирі святого Симеона, біля його могили стали відбуватися чудеса.

1150 року Святослав Ольгович, князь Чернігівський, переніс мощі брата до Чернігова, у Спасо-Преображенський собор.

Благовірний князь Ігор (Георгій) Чернігівський і Київський. Фото: kyiv-pravosl.info

Як вже зазначалося вище, 19 вересня згадують також про трьох святих мучеників — Трохима, Доримедонта, які жили в III столітті, і Зосиму Пустельника, який жив у IV столітті.

Усі троє загинули страшною смертю за свою непохитну віру в Ісуса Христа. Трохима катували та палили вогнем, однак він не зрікся Господа, Доримедонта кинули до в’язниці, морили голодом і мордували, а потім обезголовили.

На Зосима нацькували лева. Але звір не зачепив святого — навпаки, став на його захист. Тому Зосиму Пустельника вважають покровителем тварин, птахів, а також комах, особливо бджіл. Проте його також стратили.

Вірянин ставить свічку за здоров'я у храмі. Фото: google.com

Що сьогодні, 19 вересня, не можна робити

Цього дня церквою встановлено кілька важливих заборон, яких слід дотримуватися, щоб уникнути гріха та не накликати на себе біди. Тож, 19 вересня не можна:

сваритися;

лихословити;

ображати інших;

плести інтриги;

жалітися на життя;

ображати тварин чи знущатися з них (риболовля також під забороною);

відмовляти в проханні;

скупитися;

прибирати в домі — можна вимести удачу і достаток.

Наші пращури вважали, що цього дня не можна сідати за стіл, не випивши молока з медом — інакше будуть проблеми з суглобами.

Що можна робити 19 вересня

Цього дня віряни обов'язково відвідували храми. Благовірному князю Ігорю молилися про захист від зради, ворогів, зцілення, про мир та міцну сім'ю. Просили також допомоги у звільненні полонених.

А от святих мучеників Трохима, Доримедонта і Зосиму вважали покровителями бджіл і бджільництва. Тому бджолярі обов'язково молилися за гарний врожай меду, просили у святих захисту.

Наші предки вірили, мед, зібраний сьогодні, має цілющу силу. Його дають тяжко хворим, вагітним — від нудоти, а мамам-годувальницям — для збільшення молока.

Якщо вранці 19 вересня з'їсти натщесерце ложку меду і запити теплою водою, хвороби оминатимуть аж до наступного року. Якщо ж вмитися медовою водою, то довше будеш молодим. Також цього дня слід поставити на стіл тарілку з медом, так можна отримати міцне здоров'я.

Господині пекли пироги з медом, медове печиво, якими вгощали рідних та друзів. Жебраків теж пригощали медом, вірили, що доброю справою можна забезпечити достаток родині.

А ось молодь влаштовувала так звані "Трохимові вечірки", під час яких дівчата обирали собі наречених.

Вірянка у церкві з немовлям. Фото: google.com

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Іменини 19 вересня — чоловічі імена:

Іменини 19 вересня — жіночі імена:

Народні прикмети 19 вересня

За народним календарем сьогодні святкують День Трохима і Зосима. У це свято наші предки вірили в ряд прикмет, які стосувалися погоди та майбутнього врожаю:

Якщо на Трохима і Зосима дме південний вітер, слід чекати багатий урожай озимих.

Якщо лебеді вже полетіли в теплі краї — осінь буде затяжною.

19 вересня землею стелиться туман — слід чекати теплої осені.

Ввечері цього дня на небі сині хмари — погода різко зміниться.

Якщо ж на заході сонця літає павутина — вночі буде мороз.

Якщо у цей день на деревах з'явився іній — взимку буде багато снігу.

Помітили, що на Трохима і Зосима береза вгорі стоїть зелена, а внизу гілки голі — до ранньої зими та теплої весни.

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