Какой церковный праздник 19 сентября 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва

Верующие на утреннем богослужении в храме. Фото: pomisna.info

Сегодня, 19 сентября, по новому церковному календарю православные верующие чтят память благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского. Также вспоминают мучеников Трофима, Доримедонта и Зосиму Отшельника.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого дня, его главных традициях и запретах.

Читайте также:

Какой церковный праздник 19 сентября — история

Как известно из истории, князь Игорь Ольгович жил в XII веке. Его отцом был Олег Святославович, князь Черниговский и Новгород-Северский, а прадед — святой Ярослав Мудрый.

Игорь недолго правил — менее двух недель. Тяжелая и неудачная борьба за престол заставила его переосмыслить жизнь. Он принял решение стать монахом. Принял постриг Игорь в Феодоровском монастыре в Киеве. Все время он проводил в молитве и покаянии.

Однако суждено было Игорю умереть страшной смертью — когда бывший князь молился перед иконой Богоматери в храм ворвалась толпа ненавистников Ольговичей и забил Игоря до смерти.

Вечером тело князя внесли в Михайловский храм, тогда же свершилось чудо: мгновенно в нем зажглись все свечи. Утром Игоря похоронили в монастыре святого Симеона, у его могилы стали совершаться чудеса.

1150 Святослав Ольгович, князь Черниговский, перенес мощи брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.

Благоверный князь Игорь (Георгий) Черниговский и Киевский. Фото: kyiv-pravosl.info

Как уже отмечалось выше, 19 сентября вспоминают также о трех святых мучениках — Трофиме, Доримедонте, живших в III веке, и Зосиме Пустыннике, который жил в IV веке.

Все трое погибли страшной смертью за свою твердую веру в Иисуса Христа. Трофима пытали и жгли огнем, однако он не отрекся от Господа, Доримедонта бросили в тюрьму, морили голодом и мордовали, а затем обезглавили.

На Зосиму натравили льва. Но зверь не задел святого — наоборот, встал на его защиту. Поэтому Зосиму Отшельника считают покровителем животных, птиц, а также насекомых, особенно пчел. Однако его тоже казнили.

Верующий ставит свечу за здоровье в храме. Фото: google.com

Что сегодня, 19 сентября, нельзя делать

В этот день церковью установлено несколько важных запретов, которые следует соблюдать, чтобы избежать греха и не навлечь на себя беды. Итак, 19 сентября нельзя:

ссориться;

злословить;

оскорблять других;

плести интриги;

жаловаться на жизнь;

оскорблять животных или издеваться над ними (рыбалка также под запретом);

отказывать в просьбе;

скупиться;

убирать в доме — можно выместить удачу и достаток.

Что можно делать 19 сентября

В этот день верующие обязательно посещали храмы. Благоверному князю Игорю молились о защите от измены, врагов, исцеления, о мире и крепкой семье. Просили также помощи в освобождении пленных.

А вот святых мучеников Трофима, Доримедонта и Зосимы считали покровителями пчел и пчеловодства. Поэтому пчеловоды обязательно молились за хороший урожай меда, просили у святых защиты.

Наши предки верили, что мед, собранный сегодня, имеет целебную силу. Его дают тяжело больным, беременным — от тошноты, а кормящим мамам — для увеличения молока.

Если утром 19 сентября съесть натощак ложку меда и запросить теплой водой, болезни будут обходить вплоть до следующего года. Если же умыться медовой водой, дольше будешь молодым. Также в этот день следует поставить на стол тарелку с медом, так можно получить крепкое здоровье.

Хозяйки пекли пироги с медом, медовое печенье, которыми угощали родных и друзей. Нищих тоже угощали медом, верили, что хорошим делом можно обеспечить достаток семье.

А вот молодежь устраивала так называемые "Трохимовые вечеринки", во время которых девушки выбирали себе женихов.

Верующая в церкви с младенцем. Фото: google.com

Кто отмечает День ангела 19 сентября

Именины 19 сентября — мужские имена:

Именины 19 сентября — женские имена:

Народные приметы 19 сентября

По народному календарю сегодня отмечают День Трофима и Зосима. В этот праздник наши предки верили в ряд примет, касающихся погоды и будущего урожая:

Если на Трофима и Зосима дует южный ветер, следует ожидать обильный урожай озимых.

Если лебеди уже улетели в теплые края — осень будет затяжной.

19 сентября по земле стелется туман — следует ожидать теплой осени.

Вечером в этот день на небе синие облака, погода резко изменится.

Если же на закате летает паутина — ночью будет мороз.

Заметили, что на Трофима и Зосима береза вверху стоит зеленая, а внизу голые ветки — к ранней зиме и теплой весне.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.