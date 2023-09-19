Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Религия arrow Церковный праздник 19 сентября: что нужно сделать для крепкого здоровья и кому молиться arrow

Церковный праздник 19 сентября: что нужно сделать для крепкого здоровья и кому молиться

19 сентября 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой церковный праздник 19 сентября 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва
Верующие на утреннем богослужении в храме. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 19 сентября, по новому церковному календарю православные верующие чтят память благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского. Также вспоминают мучеников Трофима, Доримедонта и Зосиму Отшельника.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого дня, его главных традициях и запретах.

Читайте также:

Какой церковный праздник 19 сентября — история

Как известно из истории, князь Игорь Ольгович жил в XII веке. Его отцом был Олег Святославович, князь Черниговский и Новгород-Северский, а прадед — святой Ярослав Мудрый.

Игорь недолго правил — менее двух недель. Тяжелая и неудачная борьба за престол заставила его переосмыслить жизнь. Он принял решение стать монахом. Принял постриг Игорь в Феодоровском монастыре в Киеве. Все время он проводил в молитве и покаянии.

Однако суждено было Игорю умереть страшной смертью — когда бывший князь молился перед иконой Богоматери в храм ворвалась толпа ненавистников Ольговичей и забил Игоря до смерти.

Вечером тело князя внесли в Михайловский храм, тогда же свершилось чудо: мгновенно в нем зажглись все свечи. Утром Игоря похоронили в монастыре святого Симеона, у его могилы стали совершаться чудеса.

1150 Святослав Ольгович, князь Черниговский, перенес мощи брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.

 

Какой церковный праздник 19 сентября — история
Благоверный князь Игорь (Георгий) Черниговский и Киевский. Фото: kyiv-pravosl.info

Как уже отмечалось выше, 19 сентября вспоминают также о трех святых мучениках — Трофиме, Доримедонте, живших в III веке, и Зосиме Пустыннике, который жил в IV веке.

Все трое погибли страшной смертью за свою твердую веру в Иисуса Христа. Трофима пытали и жгли огнем, однако он не отрекся от Господа, Доримедонта бросили в тюрьму, морили голодом и мордовали, а затем обезглавили.

На Зосиму натравили льва. Но зверь не задел святого — наоборот, встал на его защиту. Поэтому Зосиму Отшельника считают покровителем животных, птиц, а также насекомых, особенно пчел. Однако его тоже казнили.

 

Церковный праздник 19 сентября: кому молиться
Верующий ставит свечу за здоровье в храме. Фото: google.com

Что сегодня, 19 сентября, нельзя делать

В этот день церковью установлено несколько важных запретов, которые следует соблюдать, чтобы избежать греха и не навлечь на себя беды. Итак, 19 сентября нельзя:

  • ссориться;
  • злословить;
  • оскорблять других;
  • плести интриги;
  • жаловаться на жизнь;
  • оскорблять животных или издеваться над ними (рыбалка также под запретом);
  • отказывать в просьбе;
  • скупиться;
  • убирать в доме — можно выместить удачу и достаток.

Что можно делать 19 сентября

В этот день верующие обязательно посещали храмы. Благоверному князю Игорю молились о защите от измены, врагов, исцеления, о мире и крепкой семье. Просили также помощи в освобождении пленных.

А вот святых мучеников Трофима, Доримедонта и Зосимы считали покровителями пчел и пчеловодства. Поэтому пчеловоды обязательно молились за хороший урожай меда, просили у святых защиты.

Наши предки верили, что мед, собранный сегодня, имеет целебную силу. Его дают тяжело больным, беременным — от тошноты, а кормящим мамам — для увеличения молока.

Если утром 19 сентября съесть натощак ложку меда и запросить теплой водой, болезни будут обходить вплоть до следующего года. Если же умыться медовой водой, дольше будешь молодым. Также в этот день следует поставить на стол тарелку с медом, так можно получить крепкое здоровье.

Хозяйки пекли пироги с медом, медовое печенье, которыми угощали родных и друзей. Нищих тоже угощали медом, верили, что хорошим делом можно обеспечить достаток семье.

А вот молодежь устраивала так называемые "Трохимовые вечеринки", во время которых девушки выбирали себе женихов.

 

Кто отмечает День ангела 19 сентября
Верующая в церкви с младенцем. Фото: google.com

Кто отмечает День ангела 19 сентября

Именины 19 сентября — мужские имена:

  • Игорь;
  • Алексей;
  • Гавриил;
  • Георгий;
  • Егор;
  • Давид;
  • Константин;
  • Макар;
  • Николай;
  • Нил;
  • Теодор;
  • Федор;
  • Трехим.

Именины 19 сентября — женские имена:

 

Народные приметы 19 сентября

По народному календарю сегодня отмечают День Трофима и Зосима. В этот праздник наши предки верили в ряд примет, касающихся погоды и будущего урожая:

  • Если на Трофима и Зосима дует южный ветер, следует ожидать обильный урожай озимых.
  • Если лебеди уже улетели в теплые края — осень будет затяжной.
  • 19 сентября по земле стелется туман — следует ожидать теплой осени.
  • Вечером в этот день на небе синие облака, погода резко изменится.
  • Если же на закате летает паутина — ночью будет мороз.
  • Заметили, что на Трофима и Зосима береза вверху стоит зеленая, а внизу голые ветки — к ранней зиме и теплой весне.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Стотысячные зарплаты Минкульта: сколько заработал Ткаченко и его заместители за время войны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз