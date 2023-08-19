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Церковне свято 20 серпня: яку сувору заборону не можна порушувати

19 серпня 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке церковне свято 20 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва
Вірянка у церкві ставить свічку за здоров'я. Фото: УНН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю неділю, 20 серпня, віряни вшановують пам’ять двох преподобних Пименів Печерських — Багатостраждального або Багатохворобливого (Ближні печери) та посника (Дальні печери).

Новини.LIVE розповідає про життя святих, головні традиції та заборони дня.

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Церковний календар на 20 серпня — що відомо про життя святих

Про Пимена Багатохворобливого відомо, що він жив у 11 столітті й з дитинства був дуже кволим та мав багато недуг.

Хлопець благав батьків, щоб ті його віднесли до Києво-Печерського монастиря. Ті послухалися сина. Попри те що батьки весь час молилися за одужання Пимена, сам він благав Всевишнього про продовження страждань, а  також про постриг його в чернецтво.

За переказами  обряд постригу над ним зробили ангели, і коли кілька мешканців монастиря вийшли до Пимена, вони знайшли його вже одягненим в чернечий одяг.

​​​​​​У Пимена було багато важких хвороб, від яких він страждав усе життя та він не скаржився, адже вважав, що краще гнити та страждати у цьому житті, але знайти пахощі і вічне життя після смерті.

Одного разу Пімен зцілив іншого ченця, такого ж немічного. А за три дні до своєї смерті повністю видужав, попрощався з усією братією та сам відніс свою труну в печеру святого Антонія, де і помер. 

Пимен посник Печерський жив у 13-14 століттях. Він був відомий тим, що їв тільки раз на тиждень, але ніколи не слабшав від посту.

Також посник багато працював, міг носити важкі дрова, чи молотити у жорнах. А через ніч вже стояти на молитві. 

Його мощі спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Що не можна робити 20 серпня

Цього дня не можна:

  • лихословити;
  • сваритися;
  • бажати комусь зла;
  • відмовляти нужденним;
  • гуляти на вулиці вночі — можна надовго захворіти;
  • лякати лелек або нешанобливо до них ставитися — можна накликати на себе лихо.

Віряни, які дотримуються Успенського посту, мають виключити з раціону продукти тваринного походження та м'ясо.

Що можна робити 20 серпня

У цей день наші предки готувалися зустрічати осінь. Жінки закривали сезон малини, тому готували різні страви з ягоди, випічку і варення.

Також 20 серпня потрібно допомагати хворим на честь пам'яті про страждаючого Пімена Печерського. 

Хто святкує іменинники 20 серпня

Свій День ангела 20 серпня відзначають:

  • Олексії;
  • Олександри;
  • Антони;
  • Василі;
  • Івани;
  • Опанаси;
  • Михайли;
  • Петрик;
  • Стефани;
  • Марини.

 

Які народні прикмети існують 20 серпня 

  • Зима буде теплою, якщо на дубах багато жолудів.
  • Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко — буде гарна погода.
  • Побачити лелеку, що летить — на щастя, здоров'я і гарний урожай.
  • Якщо павуків не видно, погода скоро погіршиться.
  • Зоря червона 20 серпня — чекайте дощів.
  • Для дівчини побачити, як летить птаха означає швидке заміжжя.

Раніше ми писали, хто святкує День ангела в серпні.

Нагадаємо, ми ділилися детальним церковним календарем на серпень 2023 року. Дізнайтеся, коли українці святкуватимуть найважливіші православні свята. 

Також ми розповідали, скільки триватиме Успенський піст, як правильно харчуватися у цей період та яких важливих заборон дотримуватися. 

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