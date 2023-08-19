Яке церковне свято 20 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Церковне свято 20 серпня: яку сувору заборону не можна порушувати
У цю неділю, 20 серпня, віряни вшановують пам’ять двох преподобних Пименів Печерських — Багатостраждального або Багатохворобливого (Ближні печери) та посника (Дальні печери).
Новини.LIVE розповідає про життя святих, головні традиції та заборони дня.
Церковний календар на 20 серпня — що відомо про життя святих
Про Пимена Багатохворобливого відомо, що він жив у 11 столітті й з дитинства був дуже кволим та мав багато недуг.
Хлопець благав батьків, щоб ті його віднесли до Києво-Печерського монастиря. Ті послухалися сина. Попри те що батьки весь час молилися за одужання Пимена, сам він благав Всевишнього про продовження страждань, а також про постриг його в чернецтво.
За переказами обряд постригу над ним зробили ангели, і коли кілька мешканців монастиря вийшли до Пимена, вони знайшли його вже одягненим в чернечий одяг.
У Пимена було багато важких хвороб, від яких він страждав усе життя та він не скаржився, адже вважав, що краще гнити та страждати у цьому житті, але знайти пахощі і вічне життя після смерті.
Одного разу Пімен зцілив іншого ченця, такого ж немічного. А за три дні до своєї смерті повністю видужав, попрощався з усією братією та сам відніс свою труну в печеру святого Антонія, де і помер.
Пимен посник Печерський жив у 13-14 століттях. Він був відомий тим, що їв тільки раз на тиждень, але ніколи не слабшав від посту.
Також посник багато працював, міг носити важкі дрова, чи молотити у жорнах. А через ніч вже стояти на молитві.
Його мощі спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
Що не можна робити 20 серпня
Цього дня не можна:
- лихословити;
- сваритися;
- бажати комусь зла;
- відмовляти нужденним;
- гуляти на вулиці вночі — можна надовго захворіти;
- лякати лелек або нешанобливо до них ставитися — можна накликати на себе лихо.
Віряни, які дотримуються Успенського посту, мають виключити з раціону продукти тваринного походження та м'ясо.
Що можна робити 20 серпня
У цей день наші предки готувалися зустрічати осінь. Жінки закривали сезон малини, тому готували різні страви з ягоди, випічку і варення.
Також 20 серпня потрібно допомагати хворим на честь пам'яті про страждаючого Пімена Печерського.
Хто святкує іменинники 20 серпня
Свій День ангела 20 серпня відзначають:
- Олексії;
- Олександри;
- Антони;
- Василі;
- Івани;
- Опанаси;
- Михайли;
- Петрик;
- Стефани;
- Марини.
Які народні прикмети існують 20 серпня
- Зима буде теплою, якщо на дубах багато жолудів.
- Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко — буде гарна погода.
- Побачити лелеку, що летить — на щастя, здоров'я і гарний урожай.
- Якщо павуків не видно, погода скоро погіршиться.
- Зоря червона 20 серпня — чекайте дощів.
- Для дівчини побачити, як летить птаха означає швидке заміжжя.
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