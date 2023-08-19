Какой церковный праздник 20 августа 2023 года — запреты, традиции, молитва

Церковный праздник 20 августа: какой строгий запрет нельзя нарушать
В это воскресенье, 20 августа, верующие чтят память двух преподобных Пименов Печерских — Многострадального или Многоболезненного (Ближние пещеры) и посника (Дальние пещеры).
Новини.LIVE рассказывает о жизни святых, главных традициях и запретах дня.
Церковный календарь на 20 августа — что известно о жизни святых
О Пимене Многоболезненном известно, что он жил в 11 веке, с детства был очень хилым и имел много болезней.
Парень умолял родителей, чтобы те его отнесли в Киево-Печерский монастырь. Те послушались сына. Несмотря на то, что родители все время молились о выздоровлении Пимена, сам он умолял Всевышнего о продолжении страданий, а также о пострижении его в монашество.
По преданию обряд пострига над ним совершили ангелы, и когда несколько жителей монастыря вышли к Пимену, они нашли его уже одетым в монашескую одежду.
У Пимена было много тяжелых болезней, от которых он страдал всю жизнь и он не жаловался, ведь считал, что лучше гнить и страдать в этой жизни, но найти благовония и вечную жизнь после смерти.
Однажды Пимен исцелил другого монаха, такого же немощного. А за три дня до своей смерти полностью поправился, попрощался со всей братией и сам отнес свой гроб в пещеру святого Антония, где и умер.
Пимен П. Печерский жил в 13-14 веках. Он был известен тем, что ел только раз в неделю, но никогда не ослабевал от поста.
Также постник много работал, мог носить тяжелые дрова или молотить в жерновах. А спустя ночь уже стоять на молитве.
Его мощи покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Что нельзя делать 20 августа
В этот день нельзя:
- злословить;
- ссориться;
- желать кому-то зла;
- отказывать нуждающимся;
- гулять на улице ночью – можно надолго заболеть;
- пугать аистов или неуважительно к ним относиться – можно навлечь на себя беду.
Верующие, соблюдающие Успенский пост, должны исключить из рациона продукты животного происхождения и мясо.
Что можно делать 20 августа
В этот день наши предки готовились встречать осень. Женщины закрывали сезон малины, поэтому готовили разные блюда из ягоды, выпечку и варенье.
Также 20 августа нужно помогать больным в честь памяти о страдающем Пимене Печерском.
Кто празднует именинники 20 августа
Свой День ангела 20 августа отмечают:
- Алексеи;
- Александры;
- Антоны;
- Василии;
- Иваны;
- Афанасии;
- Михаилы;
- Петя;
- Стефаны;
- Марины.
Какие народные приметы существуют 20 августа
- Зима будет теплой, если на дубах много желудей.
- Утром туман после восхода солнца 20 августа рассеивается довольно быстро — будет хорошая погода.
- Увидеть летящего аиста — к счастью, здоровью и хорошему урожаю.
- Если пауков не видно, погода скоро ухудшится.
- Заря красная 20 августа — ждите дождей.
- Для девушки увидеть, как летящая птица означает быстрое замужество.
Раньше мы писали, кто празднует День ангела в августе.
Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Узнайте, когда украинцы будут праздновать важнейшие православные праздники.
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