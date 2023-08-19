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Церковный праздник 20 августа: какой строгий запрет нельзя нарушать

19 августа 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой церковный праздник 20 августа 2023 года — запреты, традиции, молитва
Верующая в церкви ставит свечу за здоровье. Фото: УНН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 20 августа, верующие чтят память двух преподобных Пименов Печерских — Многострадального или Многоболезненного (Ближние пещеры) и посника (Дальние пещеры).

Новини.LIVE рассказывает о жизни святых, главных традициях и запретах дня.

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О Пимене Многоболезненном известно, что он жил в 11 веке, с детства был очень хилым и имел много болезней.

Парень умолял родителей, чтобы те его отнесли в Киево-Печерский монастырь. Те послушались сына. Несмотря на то, что родители все время молились о выздоровлении Пимена, сам он умолял Всевышнего о продолжении страданий, а также о пострижении его в монашество.

По преданию обряд пострига над ним совершили ангелы, и когда несколько жителей монастыря вышли к Пимену, они нашли его уже одетым в монашескую одежду.

У Пимена было много тяжелых болезней, от которых он страдал всю жизнь и он не жаловался, ведь считал, что лучше гнить и страдать в этой жизни, но найти благовония и вечную жизнь после смерти.

Однажды Пимен исцелил другого монаха, такого же немощного. А за три дня до своей смерти полностью поправился, попрощался со всей братией и сам отнес свой гроб в пещеру святого Антония, где и умер.

Пимен П. Печерский жил в 13-14 веках. Он был известен тем, что ел только раз в неделю, но никогда не ослабевал от поста.

Также постник много работал, мог носить тяжелые дрова или молотить в жерновах. А спустя ночь уже стоять на молитве.  

Его мощи покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что нельзя делать 20 августа

В этот день нельзя:

  • злословить;
  • ссориться;
  • желать кому-то зла;
  • отказывать нуждающимся;
  • гулять на улице ночью – можно надолго заболеть;
  • пугать аистов или неуважительно к ним относиться – можно навлечь на себя беду.

Верующие, соблюдающие Успенский пост, должны исключить из рациона продукты животного происхождения и мясо.

Что можно делать 20 августа

В этот день наши предки готовились встречать осень. Женщины закрывали сезон малины, поэтому готовили разные блюда из ягоды, выпечку и варенье.

Также 20 августа нужно помогать больным в честь памяти о страдающем Пимене Печерском.

Кто празднует именинники 20 августа

Свой День ангела 20 августа отмечают:

  • Алексеи;
  • Александры;
  • Антоны;
  • Василии;
  • Иваны;
  • Афанасии;
  • Михаилы;
  • Петя;
  • Стефаны;
  • Марины.

 

Какие народные приметы существуют 20 августа

  • Зима будет теплой, если на дубах много желудей.
  • Утром туман после восхода солнца 20 августа рассеивается довольно быстро — будет хорошая погода.
  • Увидеть летящего аиста — к счастью, здоровью и хорошему урожаю.
  • Если пауков не видно, погода скоро ухудшится.
  • Заря красная 20 августа — ждите дождей.
  • Для девушки увидеть, как летящая птица означает быстрое замужество.

Раньше мы писали, кто празднует День ангела в августе.

Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Узнайте, когда украинцы будут праздновать важнейшие православные праздники.

Также мы рассказывали, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период и какие важные запреты соблюдать.

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