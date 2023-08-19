Какой церковный праздник 20 августа 2023 года — запреты, традиции, молитва

Верующая в церкви ставит свечу за здоровье. Фото: УНН

В это воскресенье, 20 августа, верующие чтят память двух преподобных Пименов Печерских — Многострадального или Многоболезненного (Ближние пещеры) и посника (Дальние пещеры).

Новини.LIVE рассказывает о жизни святых, главных традициях и запретах дня.

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О Пимене Многоболезненном известно, что он жил в 11 веке, с детства был очень хилым и имел много болезней.

Парень умолял родителей, чтобы те его отнесли в Киево-Печерский монастырь. Те послушались сына. Несмотря на то, что родители все время молились о выздоровлении Пимена, сам он умолял Всевышнего о продолжении страданий, а также о пострижении его в монашество.

По преданию обряд пострига над ним совершили ангелы, и когда несколько жителей монастыря вышли к Пимену, они нашли его уже одетым в монашескую одежду.

У Пимена было много тяжелых болезней, от которых он страдал всю жизнь и он не жаловался, ведь считал, что лучше гнить и страдать в этой жизни, но найти благовония и вечную жизнь после смерти.

Однажды Пимен исцелил другого монаха, такого же немощного. А за три дня до своей смерти полностью поправился, попрощался со всей братией и сам отнес свой гроб в пещеру святого Антония, где и умер.

Пимен П. Печерский жил в 13-14 веках. Он был известен тем, что ел только раз в неделю, но никогда не ослабевал от поста.

Также постник много работал, мог носить тяжелые дрова или молотить в жерновах. А спустя ночь уже стоять на молитве.

Его мощи покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что нельзя делать 20 августа

В этот день нельзя:

злословить;

ссориться;

желать кому-то зла;

отказывать нуждающимся;

гулять на улице ночью – можно надолго заболеть;

пугать аистов или неуважительно к ним относиться – можно навлечь на себя беду.

Верующие, соблюдающие Успенский пост, должны исключить из рациона продукты животного происхождения и мясо.

Что можно делать 20 августа

В этот день наши предки готовились встречать осень. Женщины закрывали сезон малины, поэтому готовили разные блюда из ягоды, выпечку и варенье.

Также 20 августа нужно помогать больным в честь памяти о страдающем Пимене Печерском.

Кто празднует именинники 20 августа

Свой День ангела 20 августа отмечают:

Алексеи;

Александры;

Антоны;

Василии;

Иваны;

Афанасии;

Михаилы;

Петя;

Стефаны;

Марины.

Какие народные приметы существуют 20 августа

Зима будет теплой, если на дубах много желудей.

Утром туман после восхода солнца 20 августа рассеивается довольно быстро — будет хорошая погода.

Увидеть летящего аиста — к счастью, здоровью и хорошему урожаю.

Если пауков не видно, погода скоро ухудшится.

Заря красная 20 августа — ждите дождей.

Для девушки увидеть, как летящая птица означает быстрое замужество.

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