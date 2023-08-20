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Церковне свято 21 серпня: що в жодному разі не можна робити на Мирона Чудотворця

20 серпня 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке церковне свято 21 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва
Віряни моляться у храмі на ранковому богослужінні. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей понеділок, 21 серпня, українські віряни відзначають День святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського. А також згадують преподобного Григорія, іконописця Печерського. 

Новини.LIVE розповідає про життя святих, головні традиції та заборони дня, а також ділиться сильною молитвою до Всевишнього.

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Яке 21 серпня церковне свято — День святителя Мирона чудотворця

За церковними переказами відомо, що святий жив у ІІІ-IV століттях. Він був землеробом й завше був готовий прийти на допомогу, якщо людина цього потребувала. Тому прославився доброю людиною з великим серцем. Критяни дуже любили Мирона і вмовили його стати пресвітером, а потім обрали єпископом Криту.

За свої мудрі дії Мирон отримав від Бога дар чудотворення. Тож з його ім'ям пов'язано безліч дивовижних легенд. Наприклад, під час повені річки святитель зупинив її течію, одним рухом жезла священнослужитель повернув її в річище.

Святитель Мирон чудотворець прожив 100 років і за своє життя зробив багато справді дивовижних речей.

Церковне свято 21 серпня — що відомо про Григорія Печерського

Про життя преподобного Григорія, Печерського іконописця збереглося небагато відомостей, дата і місце народження невідомі. За однією з версій, він прибув до Лаври з Константинополя. Тому його називають візантійським іконописцем. Відомо, що в Лаврі він написав багато чудотворних ікон. Мощі святого знаходяться в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Що не можна робити у церковне свято 21 серпня

Цього дня заборон для вірян не багато та всі вони дуже важливі. Зокрема, ті, хто дотримуються Успенського посту, мають й надалі утриматися від вживання м'яса та продуктів тваринного походження. 

Головна заборона дня — скаржитися на життя вголос — інакше вітер підхопить ці слова і "понесе виконувати".

Маги, відьми та чаклуни проводили обряди, тому на Мирона категорично заборонено підіймати будь-які речі з землі та довго затримуватися на перехрестях.

Також 21 серпня не можна:

  • злословити;
  • лаятися;
  • сваритися;
  • кричати;
  • злитися;
  • ображатися;
  • бажати зла;
  • заздрити;
  • мити в будинку підлогу — разом із брудом можна вимити щастя і достаток.

У кого 21 серпня День Ангела

Сьогодні, 21 серпня, іменини святкують:

  • Мирон; 
  • Герман;
  • Григорій;
  • Омелян;
  • Зосим;
  • Касьян;
  • Леонід;
  • Микола;
  • Федір.

Сильна молитва до Всевишнього — відео

 

Народні прикмети

  • Якщо вранці на Мирона багато роси і туману, день буде погожим.
  • Якщо вранці заморозки — до гарного врожаю наступного року.
  • Погана погода на Мирона — негода протримається аж до бабиного літа.
  • Опівдні вода у водоймах тиха — осінь буде м'якою, а зима — сніжною.
  • Небо червоне на сході — погода буде вітряна.
  • Вітер дме поривами – буде тиха погода, якщо безперервно — до негоди.
  • Жаби виходять на сушу і стрибають — до туману або зливи.
  • Гарний врожай ягід в лісі — до морозної зими.

Раніше ми писали, хто святкує День ангела в серпні.

Нагадаємо, ми ділилися детальним церковним календарем на серпень 2023 року. Дізнайтеся, коли українці святкуватимуть найважливіші православні свята. 

Також ми розповідали, скільки триватиме Успенський піст, як правильно харчуватися у цей період та яких важливих заборон дотримуватися. 

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