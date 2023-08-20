Яке церковне свято 21 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Церковне свято 21 серпня: що в жодному разі не можна робити на Мирона Чудотворця
У цей понеділок, 21 серпня, українські віряни відзначають День святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського. А також згадують преподобного Григорія, іконописця Печерського.
Новини.LIVE розповідає про життя святих, головні традиції та заборони дня, а також ділиться сильною молитвою до Всевишнього.
Яке 21 серпня церковне свято — День святителя Мирона чудотворця
За церковними переказами відомо, що святий жив у ІІІ-IV століттях. Він був землеробом й завше був готовий прийти на допомогу, якщо людина цього потребувала. Тому прославився доброю людиною з великим серцем. Критяни дуже любили Мирона і вмовили його стати пресвітером, а потім обрали єпископом Криту.
За свої мудрі дії Мирон отримав від Бога дар чудотворення. Тож з його ім'ям пов'язано безліч дивовижних легенд. Наприклад, під час повені річки святитель зупинив її течію, одним рухом жезла священнослужитель повернув її в річище.
Святитель Мирон чудотворець прожив 100 років і за своє життя зробив багато справді дивовижних речей.
Церковне свято 21 серпня — що відомо про Григорія Печерського
Про життя преподобного Григорія, Печерського іконописця збереглося небагато відомостей, дата і місце народження невідомі. За однією з версій, він прибув до Лаври з Константинополя. Тому його називають візантійським іконописцем. Відомо, що в Лаврі він написав багато чудотворних ікон. Мощі святого знаходяться в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
Що не можна робити у церковне свято 21 серпня
Цього дня заборон для вірян не багато та всі вони дуже важливі. Зокрема, ті, хто дотримуються Успенського посту, мають й надалі утриматися від вживання м'яса та продуктів тваринного походження.
Головна заборона дня — скаржитися на життя вголос — інакше вітер підхопить ці слова і "понесе виконувати".
Маги, відьми та чаклуни проводили обряди, тому на Мирона категорично заборонено підіймати будь-які речі з землі та довго затримуватися на перехрестях.
Також 21 серпня не можна:
- злословити;
- лаятися;
- сваритися;
- кричати;
- злитися;
- ображатися;
- бажати зла;
- заздрити;
- мити в будинку підлогу — разом із брудом можна вимити щастя і достаток.
У кого 21 серпня День Ангела
Сьогодні, 21 серпня, іменини святкують:
- Мирон;
- Герман;
- Григорій;
- Омелян;
- Зосим;
- Касьян;
- Леонід;
- Микола;
- Федір.
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Народні прикмети
- Якщо вранці на Мирона багато роси і туману, день буде погожим.
- Якщо вранці заморозки — до гарного врожаю наступного року.
- Погана погода на Мирона — негода протримається аж до бабиного літа.
- Опівдні вода у водоймах тиха — осінь буде м'якою, а зима — сніжною.
- Небо червоне на сході — погода буде вітряна.
- Вітер дме поривами – буде тиха погода, якщо безперервно — до негоди.
- Жаби виходять на сушу і стрибають — до туману або зливи.
- Гарний врожай ягід в лісі — до морозної зими.
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