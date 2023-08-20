Яке церковне свято 21 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Віряни моляться у храмі на ранковому богослужінні. Фото: google.com

У цей понеділок, 21 серпня, українські віряни відзначають День святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського. А також згадують преподобного Григорія, іконописця Печерського.

Новини.LIVE розповідає про життя святих, головні традиції та заборони дня, а також ділиться сильною молитвою до Всевишнього.

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Яке 21 серпня церковне свято — День святителя Мирона чудотворця

За церковними переказами відомо, що святий жив у ІІІ-IV століттях. Він був землеробом й завше був готовий прийти на допомогу, якщо людина цього потребувала. Тому прославився доброю людиною з великим серцем. Критяни дуже любили Мирона і вмовили його стати пресвітером, а потім обрали єпископом Криту.

За свої мудрі дії Мирон отримав від Бога дар чудотворення. Тож з його ім'ям пов'язано безліч дивовижних легенд. Наприклад, під час повені річки святитель зупинив її течію, одним рухом жезла священнослужитель повернув її в річище.

Святитель Мирон чудотворець прожив 100 років і за своє життя зробив багато справді дивовижних речей.

Церковне свято 21 серпня — що відомо про Григорія Печерського

Про життя преподобного Григорія, Печерського іконописця збереглося небагато відомостей, дата і місце народження невідомі. За однією з версій, він прибув до Лаври з Константинополя. Тому його називають візантійським іконописцем. Відомо, що в Лаврі він написав багато чудотворних ікон. Мощі святого знаходяться в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Що не можна робити у церковне свято 21 серпня

Цього дня заборон для вірян не багато та всі вони дуже важливі. Зокрема, ті, хто дотримуються Успенського посту, мають й надалі утриматися від вживання м'яса та продуктів тваринного походження.

Головна заборона дня — скаржитися на життя вголос — інакше вітер підхопить ці слова і "понесе виконувати".

Маги, відьми та чаклуни проводили обряди, тому на Мирона категорично заборонено підіймати будь-які речі з землі та довго затримуватися на перехрестях.

Також 21 серпня не можна:

злословити;

лаятися;

сваритися;

кричати;

злитися;

ображатися;

бажати зла;

заздрити;

мити в будинку підлогу — разом із брудом можна вимити щастя і достаток.

У кого 21 серпня День Ангела

Сьогодні, 21 серпня, іменини святкують:

Мирон;

Герман;

Григорій;

Омелян;

Зосим;

Касьян;

Леонід;

Микола;

Федір.

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Народні прикмети

Якщо вранці на Мирона багато роси і туману, день буде погожим.

Якщо вранці заморозки — до гарного врожаю наступного року.

Погана погода на Мирона — негода протримається аж до бабиного літа.

Опівдні вода у водоймах тиха — осінь буде м'якою, а зима — сніжною.

Небо червоне на сході — погода буде вітряна.

Вітер дме поривами – буде тиха погода, якщо безперервно — до негоди.

Жаби виходять на сушу і стрибають — до туману або зливи.

Гарний врожай ягід в лісі — до морозної зими.

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