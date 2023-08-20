Какой церковный праздник 21 августа 2023 года - что запрещено делать, традиции, молитва

Церковный праздник 21 августа: что ни в коем случае нельзя делать на Мирона Чудотворца
В этот понедельник, 21 августа, украинские верующие отмечают День святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. А также упоминают преподобного Григория, иконописца Печерского.
Новини.LIVE рассказывает о жизни святых, главных традициях и запретах дня, а также делится сильной молитвой ко Всевышнему.
Какой 21 августа церковный праздник — День святителя Мирона чудотворца
По церковным преданиям известно, что святой жил в III-IV веках. Он был земледельцем и всегда был готов прийти на помощь, если человек в этом нуждался. Поэтому прославился добрым человеком с большим сердцем. Критяне очень любили Мирона и уговорили его стать пресвитером, а затем избрали епископом Крита.
За свои мудрые деяния Мирон получил от Бога дар чудотворения. Так что с его именем связано множество удивительных легенд. Например, во время наводнения реки святитель остановил ее течение, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.
Святитель Мирон чудотворец прожил 100 лет, и за свою жизнь сделал много поистине удивительных вещей.
Церковный праздник 21 августа — что известно о Григории Печерском
О жизни преподобного Григория, Печерского иконописца сохранилось немного сведений, дата и место рождения неизвестны. По одной из версий, он прибыл в Лавру из Константинополя. Поэтому его называют византийским иконописцем. Известно, что в Лавре он написал много чудотворных икон. Мощи святого находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Что нельзя делать в церковный праздник 21 августа
В этот день запретов для верующих немного, но все они очень важны. В частности, соблюдающие Успенский пост должны и дальше воздержаться от употребления мяса и продуктов животного происхождения.
Главный запрет дня — жаловаться на жизнь вслух — иначе ветер подхватит эти слова и "понесет выполнять".
Маги, ведьмы и колдуны совершали обряды, поэтому на Мирона категорически запрещено поднимать какие-либо вещи с земли и долго задерживаться на перекрестках.
Также 21 августа нельзя:
- злословить;
- ругаться;
- ссориться;
- кричать;
- злиться;
- обижаться;
- желать зла;
- завидовать;
- мыть в доме пол — вместе с грязью можно вымыть счастье и достаток.
У кого 21 августа День Ангела
Сегодня, 21 августа, именины празднуют:
- Мирон;
- Герман;
- Григорий;
- Емельян;
- Зосим;
- Касьян;
- Леонид;
- Николай;
- Федор.
Сильная молитва ко всевышнему — видео
Народные приметы
- Если утром на Мирона много росы и тумана, день будет ясным.
- Если утром заморозки — к хорошему урожаю в следующем году.
- Плохая погода на Мирона — ненастье продержится до бабьего лета.
- В полдень вода в водоемах тихая — осень будет мягкой, а зима — снежной.
- Небо красное на востоке — погода будет ветреной.
- Ветер дует порывами — будет тихая погода, если непрерывно — к ненастью.
- Лягушки выходят на сушу и прыгают — к туману или ливню.
- Хороший урожай ягод в лесу — к морозной зиме.
Раньше мы писали, кто празднует День ангела в августе.
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