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Церковный праздник 21 августа: что ни в коем случае нельзя делать на Мирона Чудотворца

20 августа 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой церковный праздник 21 августа 2023 года - что запрещено делать, традиции, молитва
Верующие молятся в храме на утреннем богослужении. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот понедельник, 21 августа, украинские верующие отмечают День святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. А также упоминают преподобного Григория, иконописца Печерского.

Новини.LIVE рассказывает о жизни святых, главных традициях и запретах дня, а также делится сильной молитвой ко Всевышнему.

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Какой 21 августа церковный праздник — День святителя Мирона чудотворца

По церковным преданиям известно, что святой жил в III-IV веках. Он был земледельцем и всегда был готов прийти на помощь, если человек в этом нуждался. Поэтому прославился добрым человеком с большим сердцем. Критяне очень любили Мирона и уговорили его стать пресвитером, а затем избрали епископом Крита.

За свои мудрые деяния Мирон получил от Бога дар чудотворения. Так что с его именем связано множество удивительных легенд. Например, во время наводнения реки святитель остановил ее течение, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.

Святитель Мирон чудотворец прожил 100 лет, и за свою жизнь сделал много поистине удивительных вещей.

Церковный праздник 21 августа — что известно о Григории Печерском

О жизни преподобного Григория, Печерского иконописца сохранилось немного сведений, дата и место рождения неизвестны. По одной из версий, он прибыл в Лавру из Константинополя. Поэтому его называют византийским иконописцем. Известно, что в Лавре он написал много чудотворных икон. Мощи святого находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что нельзя делать в церковный праздник 21 августа

В этот день запретов для верующих немного, но все они очень важны. В частности, соблюдающие Успенский пост должны и дальше воздержаться от употребления мяса и продуктов животного происхождения.

Главный запрет дня — жаловаться на жизнь вслух — иначе ветер подхватит эти слова и "понесет выполнять".

Маги, ведьмы и колдуны совершали обряды, поэтому на Мирона категорически запрещено поднимать какие-либо вещи с земли и долго задерживаться на перекрестках.

Также 21 августа нельзя:

  • злословить;
  • ругаться;
  • ссориться;
  • кричать;
  • злиться;
  • обижаться;
  • желать зла;
  • завидовать;
  • мыть в доме пол — вместе с грязью можно вымыть счастье и достаток.

У кого 21 августа День Ангела

Сегодня, 21 августа, именины празднуют:

  • Мирон;
  • Герман;
  • Григорий;
  • Емельян;
  • Зосим;
  • Касьян;
  • Леонид;
  • Николай;
  • Федор.

Сильная молитва ко всевышнему — видео

 

Народные приметы

  • Если утром на Мирона много росы и тумана, день будет ясным.
  • Если утром заморозки — к хорошему урожаю в следующем году.
  • Плохая погода на Мирона — ненастье продержится до бабьего лета.
  • В полдень вода в водоемах тихая — осень будет мягкой, а зима — снежной.
  • Небо красное на востоке — погода будет ветреной.
  • Ветер дует порывами — будет тихая погода, если непрерывно — к ненастью.
  • Лягушки выходят на сушу и прыгают — к туману или ливню.
  • Хороший урожай ягод в лесу — к морозной зиме.

Раньше мы писали, кто празднует День ангела в августе.

Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Узнайте, когда украинцы будут праздновать важнейшие православные праздники.

Также мы рассказывали, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период и какие важные запреты соблюдать.

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