Какой церковный праздник 21 августа 2023 года - что запрещено делать, традиции, молитва

Верующие молятся в храме на утреннем богослужении. Фото: google.com

В этот понедельник, 21 августа, украинские верующие отмечают День святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. А также упоминают преподобного Григория, иконописца Печерского.

Новини.LIVE рассказывает о жизни святых, главных традициях и запретах дня, а также делится сильной молитвой ко Всевышнему.

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Какой 21 августа церковный праздник — День святителя Мирона чудотворца

По церковным преданиям известно, что святой жил в III-IV веках. Он был земледельцем и всегда был готов прийти на помощь, если человек в этом нуждался. Поэтому прославился добрым человеком с большим сердцем. Критяне очень любили Мирона и уговорили его стать пресвитером, а затем избрали епископом Крита.

За свои мудрые деяния Мирон получил от Бога дар чудотворения. Так что с его именем связано множество удивительных легенд. Например, во время наводнения реки святитель остановил ее течение, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.

Святитель Мирон чудотворец прожил 100 лет, и за свою жизнь сделал много поистине удивительных вещей.

Церковный праздник 21 августа — что известно о Григории Печерском

О жизни преподобного Григория, Печерского иконописца сохранилось немного сведений, дата и место рождения неизвестны. По одной из версий, он прибыл в Лавру из Константинополя. Поэтому его называют византийским иконописцем. Известно, что в Лавре он написал много чудотворных икон. Мощи святого находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что нельзя делать в церковный праздник 21 августа

В этот день запретов для верующих немного, но все они очень важны. В частности, соблюдающие Успенский пост должны и дальше воздержаться от употребления мяса и продуктов животного происхождения.

Главный запрет дня — жаловаться на жизнь вслух — иначе ветер подхватит эти слова и "понесет выполнять".

Маги, ведьмы и колдуны совершали обряды, поэтому на Мирона категорически запрещено поднимать какие-либо вещи с земли и долго задерживаться на перекрестках.

Также 21 августа нельзя:

злословить;

ругаться;

ссориться;

кричать;

злиться;

обижаться;

желать зла;

завидовать;

мыть в доме пол — вместе с грязью можно вымыть счастье и достаток.

У кого 21 августа День Ангела

Сегодня, 21 августа, именины празднуют:

Мирон;

Герман;

Григорий;

Емельян;

Зосим;

Касьян;

Леонид;

Николай;

Федор.

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Народные приметы

Если утром на Мирона много росы и тумана, день будет ясным.

Если утром заморозки — к хорошему урожаю в следующем году.

Плохая погода на Мирона — ненастье продержится до бабьего лета.

В полдень вода в водоемах тихая — осень будет мягкой, а зима — снежной.

Небо красное на востоке — погода будет ветреной.

Ветер дует порывами — будет тихая погода, если непрерывно — к ненастью.

Лягушки выходят на сушу и прыгают — к туману или ливню.

Хороший урожай ягод в лесу — к морозной зиме.

Раньше мы писали, кто празднует День ангела в августе.

Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Узнайте, когда украинцы будут праздновать важнейшие православные праздники.

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