Яке православне свято 22 липня — сильні молитви, традиції та заборони дня

Мати з доньками у храмі ставлять свічки за здоров'я. Фото: google.com

Сьогодні, 22 липня, православні віряни вшановують пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, а також священномученика Кирила, епископа Гортинського. Святі до останнього подиху були вірні Богу та своїй вірі.

Розповідаємо про історію життя священномучеників, головні традиції та заборони дня. А також ділимося молитвою про міцне здоров'я, спасіння та красу як внутрішню, так і зовнішню.

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Церковне свято 22 липня — що відомо про священномученика Панкратія

Святий Панкратій є видатною фігурою ранньохристиянської історії. Він народився в Антіохії, за часів Ісуса Христа. Батько Панкратія особисто знав апостолів Сина Божого і виховував сина в християнських традиціях. Мати також була відданою християнкою.

У юному віці Панкратій дуже зблизився у своєму духовному розвитку з апостолом Петром. Після смерті батьків він пішов жити відлюдником в Понтійські гори та провів в печері багато років. Пізніше він зустрів апостола Петра і разом з ним вирушив в Антіохію, а потім в Кілікію — там Панкратія висвятили в єпископи Тавроменії на Сицилії.

За дуже короткий термін він спорудив храм (за деякими відомостями, святому знадобився всього місяць) та став навертати людей у християнську віру. Головою громади Панкратій був багато років. Він зумів навернути сотні людей до Бога.

Та просвітницька й духовна діяльність єпископа не подобалась язичникам. Одного дня злочинці напали на святого й забили його камінням до смерті.

Мощі святого знаходяться в Римі, в храмі на його честь.

Священномученик Панкратій, єпископ Тавроменійський. Фото: google.com

Церковне свято 22 липня — день пам'яті великомученика Кирила

Священномученик Кирило, епископ Гортинський також являється видатною постаттю раннього християнства. Він прославився своїм ставленням до віри та страшною ціною, яку заплатив за свою відданість Христові.

Життя святого Кирила дослідникам відоме з місцевих легенд і традицій християнської церкви. Він народився в місті Гортина (сучасна Калабрія, Італія) у III столітті за часів правління імператора Діоклетіана і Максиміліана, коли християни піддавалися жорстоким гонінням.

В молодості прийняв хрещення та став послідовником Ісуса Христа. Він вирушив на острів Крит і став там служителем церкви, а потім був висвячений в єпископи Гортини. Завдяки щирому серцю й невтомній праці святого число християн у регіоні Гортина швидко зросло.

Святий довгі роки проповідував і багатьом допоміг прийняти християнство. Проте збільшення християнської спільноти не лише залучало прихильників, але і недоброзичливців. На той час влада була проти християн й боролася з ними найжорстокішими методами.

Імператорська влада вимагала від Кирила зректися своєї віри. Однак за відмову його заарештували. Після довгих знущань та тортур його врешті-решт засудили до страти.

Святого намагалися спалити на вогнищі, але полум'я не заподіяло йому шкоди. Багато свідків цього прийняли християнство. Навіть сам імператор не зміг стримати здивування і велів відпустити мученика.

Саме ціною своєї крові священномученик Кирило показав приклад незламної вірності, любові та відданості Христові.

Священномученик Кирило, епископ Гортинський. Фото: google.com

Які народні прикмети існують 22 липня

У народі 22 липня — свято Ягідник, Чорничний день, Панкрат і Кирило. Цієї дати намагалися зібрати якомога більше цілющої ягоди, заготовити її на зиму і з'їсти.

Наші предки вірили у наступні прикмети:

Якщо чорниця ще не дозріла — осінь буде холодною.

Якщо великий урожай ягід в лісі — до морозної зими.

Якщо 22 липня тьмяні зірки — слід чекати на грозу.

Якщо місяць темний — до кінця липня йтимуть дощі.

В небі побачити веселку — до спекотної погоди без дощу.

З ранку пішов дрібний дощ, погода цілий день буде відмінна.

Роса на траві вранці — вдень буде злива.

Якщо розквакалися жаби, буде добре клювати риба.

Якщо павук плете павутину поруч з житлом — до гарної погоди.

Зграя птахів летить над будинком — до доброї звістки.

Якщо день Кирила пройде спокійно, таким буде і наступний рік.

Православна церква. Фото: google.com

Що не можна робити 22 липня

Цього дня віряни дотримуються важливих заборон, а саме не можна:

лихословити;

сваритися;

думати про погане;

починати нові справи;

важко працювати;

відмовляти в допомозі.

Що можна робити 22 липня

Цього дня віряни обов'язково моляться єпископам Кирилу і Панкратію. У святих просять про міцне здоров'я, зцілення, захист від зла, добробут та красу. Звертатися до Панкратія також потрібно задля спасіння душі.

Проте до священномучеників не можна вертатися з матеріальними проханнями. Інакше святі відвернуться від вас.

Традиційно сьогодні можна просити Всевишнього про здоров’я, наснагу, сили. Молитву рекомендується читати тричі, але обов’язково перед тим як розпочати трапезу.

Можна у цей день сповідатися, ставити свічки за своє здоров'я та здоров'я рідних.

Також 22 липня — гарний день, щоб зібрати огірки, причому зробити це повинен наймолодший член сім'ї. Наші пращури вірили, що якщо закопати огірок десь далеко в городі, то в наступному році буде гарний врожай.

Також наші предки йшли в ліс за чорницею. Вважається, що чорниця, зібрана 22 липня — особливо цілюща. З неї готують пироги та вареники, якими пригощають близьких, сусідів або несуть до церкви як милостиню. Вважається, що чим більше чорниці з'їси цього дня — тим більше здоров'я і краси додасться.

Вірянка в церкві. Фото: google.com

Молитва на 22 липня до священномученика Панкратія

Святий чує всі молитви та першим їх 22 липня доносить до Христа. Головне щиро читати та не таїти поганих думок.

Молитва до священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського:

Молитва до священномученика Панкратія. Фото: Новини.LIVE

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