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Церковный праздник 22 июля: кому верующие молятся о красоте и крепком здоровье

22 июля 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой православный праздник 22 июля — сильные молитвы, традиции и запреты дня
Мать с дочерьми в храме ставят свечи за здоровье. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 22 июля, православные верующие чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, а также священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Святые до последнего вздоха были верны Богу и своей вере.

Рассказываем об истории жизни священномучеников, главных традициях и запретах дня. А также делимся молитвой о крепком здоровье, спасении и красоте как внутренней, так и внешней.

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Церковный праздник 22 июля — что известно о священномученике Панкратии

Святой Панкратий является выдающейся фигурой раннехристианской истории. Он родился в Антиохии, во времена Иисуса Христа. Отец Панкратия лично знал апостолов Сына Божия и воспитывал сына в христианских традициях. Мать тоже была преданной христианкой.

В юном возрасте Панкратий очень сблизился в своем духовном развитии с апостолом Петром. После смерти родителей он ушел жить отшельником в Понтийские горы и провел в пещере много лет. Позже он встретил апостола Петра и вместе с ним отправился в Антиохию, а затем в Киликию — там Панкратия рукоположили во епископы Тавромении на Сицилии.

За очень короткий срок он построил храм (по некоторым сведениям, святому понадобился всего месяц) и стал обращать людей в христианскую веру. Главой общины Панкратий был много лет. Он сумел обратить сотни людей к Богу.

Но просветительская и духовная деятельность епископа не нравилась язычникам. Однажды преступники напали на святого и забили его камнями до смерти.

Мощи святого находятся в Риме, в храме в его честь.

 

Церковный праздник 22 июля — что известно о священномученике Панкратии
Священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский. Фото: google.com

Церковный праздник 22 июля — день памяти великомученика Кирилла

Священномученик Кирилл, епископ Гортинский, также является выдающейся фигурой раннего христианства. Он прославился своим отношением к вере и страшной цене, которую заплатил за свою преданность Христу.

Жизнь святого Кирилла исследователям известна по местным легендам и традициям христианской церкви. Он родился в городе Гортина (современная Калабрия, Италия) в III веке во время правления императора Диоклетиана и Максимилиана, когда христиане подвергались жестоким гонениям.

В молодости принял крещение и стал последователем Иисуса Христа. Он отправился на остров Крит и стал там служителем церкви, а затем был рукоположен во епископы Гортины. Благодаря искреннему сердцу и неутомимому труду святого число христиан в регионе Гортина быстро выросло.

Святой долгие годы проповедовал и многим помог принять христианство. Однако увеличение христианского сообщества не только привлекало сторонников, но и недоброжелателей. В то время власть была против христиан и боролась с ними жесточайшими методами.

Императорские власти требовали от Кирилла отречься от своей веры. Однако за отказ был арестован. После долгих издевательств и пыток его в конце концов приговорили к смертной казни.

Святого пытались сжечь на костре, но пламя не причинило ему вреда. Многие свидетели этого приняли христианство. Даже сам император не смог сдержать удивления и велел отпустить мученика.

Именно ценой своей крови священномученик Кирилл показал пример несокрушимой верности, любви и преданности Христу.

 

Церковный праздник 22 июля - день памяти великомученика Кирилла
Священномученик Кирилл, епископ Гортинский. Фото: google.com

Какие народные приметы существуют 22 июля

В народе 22 июля — праздник Ягодник, Черничный день, Панкрат и Кирилл. Этой даты пытались собрать как можно больше целебной ягоды, заготовить ее на зиму и съесть.

Наши предки верили в следующие приметы:

  • Если черника еще не созрела — осень будет холодной.
  • Если большой урожай ягод в лесу — к морозной зиме.
  • Если 22 июля тусклые звезды — следует ожидать грозу.
  • Если луна темная — до конца июля будут идти дожди.
  • В небе увидеть радугу — к жаркой погоде без дождя.
  • С утра пошел мелкий дождь, погода целый день будет отличная.
  • Роса на траве утром — днем будет ливень.
  • Если расквакались лягушки, будет хорошо клевать рыба.
  • Если паук плетет паутину рядом с жильем — к хорошей погоде.
  • Стая птиц летит над домом — к хорошему известию.
  • Если день Кирилла пройдет спокойно, таков будет и следующий год.

 

Какие народные приметы существуют 22 июля
Православная Церковь. Фото: google.com

Что нельзя делать 22 июля

В этот день верующие соблюдают важные запреты, а именно нельзя:

  • злословить;
  • ссориться;
  • думать о плохом;
  • начинать новые дела;
  • тяжело работать;
  • отказывать в помощи.

Что можно делать 22 июля

В этот день верующие обязательно молятся епископам Кириллу и Панкратию. У святых просят о крепком здоровье, исцелении, защите от зла, благополучии и красоте. Обращаться к Панкратию также нужно для спасения души.

Однако к священномученикам нельзя возвращаться с материальными просьбами. Иначе святые отвернутся от вас.

Традиционно сегодня можно просить Всевышнего о здоровье, воодушевлении, силах. Молитву рекомендуется читать трижды, но обязательно перед началом трапезы.

В этот день можно исповедоваться, ставить свечи за свое здоровье и здоровье родных.

Также 22 июля — хороший день, чтобы собрать огурцы, причем сделать это должен самый молодой член семьи. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Также наши предки шли в лес за черникой. Считается, что черника, собранная 22 июля, — особенно целебная. Из нее готовят пироги и вареники, которыми угощают близких, соседей или несут в церковь как подаяние. Считается, что чем больше черники съешь в этот день — тем больше здоровья и красоты прибавится.

 

Что можно делать 22 июля
Верующая в церкви. Фото: google.com

Молитва на 22 июля к священномученику Панкратию

Святой слышит все молитвы и первым из них 22 июля доносит до Христа. Главное искренне читать и не скрывать дурных мыслей.

Молитва к священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому:

 

Церковный праздник 22 июля: кому верующие молятся
Молитва к священномученику Панкратию. Фото: Новини.LIVE

 

Напомним, мы подготовили подробный православный календарь праздников на июль 2023 года.

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