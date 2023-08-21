Яке церковне свято 22 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Вірянка у церкві ставить свічку за здоров'я. Фото: pomisna.info

У цей вівторок, 22 серпня, православні віряни вшановують пам’ять святого апостола Матфія. Саме він був обраний до числа 12 апостолів замість Юди, проповідував Євангеліє в Єрусалимі та Юдеї. Подорожував світом з проповідями про Слово Боже й навертав багатьох у християнську віру.

Новини.LIVE розповідає про життя святого, важливі заборони та традиції. А також ділиться сильною молитвою про мир та захист.

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Церковний календар на 22 серпня — день пам’яті святого апостола Матфія

За церковними переказами ми можемо дізнатися, що апостол Матфій народився у Віфлеємі. Змалечку святий вивчав Слово Боже за Священними Книгами під керівництвом святого Симеона.

Коли Господь Ісус Христос явив Себе світові, святий Матфій увірував в Нього як в Месію, невідступно слідував за Ним і був обраний до числа 70 учнів.

Після Вознесіння Спасителя апостол Матфій був обраний за жеребом до числа 12 апостолів. Пізніше святий разом з іншими апостолами від дванадцяти став свідком зішестя Святого Духа, а потім проповідував у Єрусалимі та Юдеї. Матфій мав дар чудотворення, зцілював хворих і виганяв бісів.

Євангеліє від Матвія було написане найпершим із чотирьох Євангелій. Його датують приблизно в інтервалі від 41-го до 55-го року після Різдва Христового.

Багато разів життя Матфія перебувало під загрозою, але щоразу смерть обходила стороною. Але одного разу лихо наздогнало — за віру у Христа апостола закидали камінням, а після відтяли голову. За іншими переказами, його розп'яли на хресті.

Святий апостол Матфій. Фото: google.com

Що не можна робити 22 серпня

Вірянам, які дотримуються Успенського посту, слід пам'ятати про заборону, яка стосується харчування — заборонено вживати м'ясо, продукти тваринного походження та спиртні напої.

Одна з важливих заборон дня — носити металеві прикраси, інакше може погіршитися стан здоров'я.

У День Матвія не можна:

злословити;

кричати;

конфліктувати;

бажати зла;

пліткувати;

погано думати про інших;

поспішати та підганяти інших;

пити трав'яні настої — а повір’ям, у цей день вони виділяють отруту і можуть завдати сильної шкоди здоров’ю;

дивитися на Місяць — накликаєте головний біль;

потирати долоні — чекають фінансові неприємності;

влаштовувати гучні гуляння;

ворожити на долю — можна прикликати нещастя.

Віряни у храмі. Фото: google.com

Що можна робити у церковне свято 22 серпня — традиції

Оскільки триває Успенський піст, то в цей день добре зробити якусь добру справу — допомогти нужденному, прихистити або нагодувати бездомну тварину. Цього дня віряни приділяють найбільшу увагу читанню Біблії. Бажано зранку вирушити до храму й помолитися святому Матфію, поставити свічку за здоров'я.

Хоч 22 серпня ще триває піст, за одною стародавньою традицією цього дня готували оладки зі свіжого кислого молока. Це можуть зробити ті, хто не постують або обрати рецепт без яєць та молока.

Також цього дня люди збирають зелень з городу і заготовляють її про запас. Вважалося, що цього дня вона володіє особливою силою. Далі її використовували для лікування різних хвороб.

Свіжа зелень з городу. Фото: freepik.com

Хто святкує День ангела 22 серпня

У четвер, 22 серпня, іменини відзначають власники таких імен:

Антон;

Герман;

Дмитро;

Іван;

Леонтій;

Маркіян;

Матвій;

Олексій;

Петро;

Фотій;

Юліан;

Яків;

Марія.

Церковне свято 22 серпня — яку молитву прочитати

Молитва до святого Матфія вважається чудотворною. Апостола Матфія просять допомоги в лікуванні важких хвороб та даруванні міцного здоров'я, оскільки святий володів даром зцілення.

Також у нього просять прощення перед Господом за гріхи, дарування захисту від усіх бід і негараздів, як для себе, так і для близьких, а також миру.

Радимо цього дня прочитати наступну молитву до апостола Матфія:

О, преславний апостоле Матфій, що душу за Христа зрадив і кров'ю твоєю пажати Його удобрив! Почуй чад твоїх молитви і зітхання, серцем скорботним нині приносяться. Бо беззаконнями затьмарилися, і того заради бідами, як хмарами, обклалися, але ж доброго житія зубожінням зело, і не зможемо противитися вовком хижим, що розкрадати спадщину Божу зухвало гинуть. О, сильний! Понеси немочі наша, не відлучайся духом від нас, нехай не розлучимося й кінець від любові Божої, але міцним заступом твоїм нас захисти, нехай помилує Господь усіх нас молитов твоїх заради, нехай вигубить рукопис безмірних гріхів наших, і нехай сподобиться з усіма Святими блаженного Царства та шлюбу Агнця Свого, Йому честь і слава, і подяка та поклоніння, на віки віків. Амінь

Які народні прикмети існують 22 серпня

Ніч ясна, а роси вранці не видно — до дощу.

Якщо цього дня йде дощ — така погода протримається до кінця літа.

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

Якщо молодий місяць добре на небі видно, то до кінця серпня буде жарко.

Якщо 22 серпня дме сильний вітер — зима буде холодною.

Тиха і спокійна погода — до пізньої зими та теплої осені.

Ранній іній — до гарного врожаю наступного року.

Овес достиг — до гарного урожаю горіхів.

Бабаки свистять голосно — перша половина осені буде теплою.

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