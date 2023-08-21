Какой церковный праздник 22 августа 2023 года — запреты, традиции, молитва

Верующая в церкви ставит свечу за здоровье. Фото: pomisna.info

В этот вторник, 22 августа, православные верующие чтят память святого апостола Матфея. Именно он был избран в число 12 апостолов вместо Иуды, проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее. Путешествовал по миру с проповедями о Слове Божием и обращал многих в христианскую веру.

Новини.LIVE рассказывает о жизни святого, важных запретах и традициях. А также делится сильной молитвой о мире и защите.

Читайте также:

Церковный календарь на 22 августа — день памяти святого апостола Матфея

По церковным преданиям мы можем узнать, что апостол Матфей родился в Вифлееме. С детства святой изучал Слово Божие по Священным Книгам под руководством святого Симеона.

Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфей уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 учеников.

После Вознесения Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число 12 апостолов. Позже святой вместе с другими апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а затем проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Матфей имел дар чудотворения, исцелял больных и изгонял бесов.

Евангелие от Матфея было написано первым из четырех Евангелий. Его датируют примерно в интервале от 41-го до 55-го года после Рождества Христова.

Много раз жизнь Матфея находилась под угрозой, но каждый раз смерть обходила стороной. Но однажды беда догнала — за веру во Христа апостола забросали камнями, а потом отрубили голову. По другим преданиям его распяли на кресте.

Святой апостол Матфий. Фото: google.com

Что нельзя делать 22 августа

Верующим, соблюдающим Успенский пост, следует помнить о запрете, касающемся питания — запрещено употреблять мясо, продукты животного происхождения и спиртные напитки.

Один из важных запретов дня — носить металлические украшения, иначе может ухудшиться состояние здоровья.

В День Матфея нельзя:

злословить;

кричать;

конфликтовать;

желать зла;

сплетничать;

плохо думать о других;

спешить и подгонять других;

пить травяные настои — по поверью, в этот день они выделяют яд и могут нанести сильный вред здоровью;

смотреть на Луну — можно навлечь головную боль;

потирать ладони — ждут финансовые неприятности;

устраивать громкие гуляния;

гадать на судьбу — можно призвать несчастье.

Верующие в храме. Фото: google.com

Что можно делать в церковный праздник 22 августа — традиции

Поскольку идет Успенский пост, то в этот день хорошо сделать какое-то доброе дело — помочь нуждающемуся, приютить или накормить бездомное животное. В этот день верующие уделяют наибольшее внимание чтению Библии. Желательно с утра отправиться в храм и помолиться святому Матфею, поставить свечу за здравие.

Хотя 22 августа еще продолжается пост, по одной древней традиции в этот день готовили оладьи из свежей простокваши. Это могут сделать те, кто не постится или выбрать рецепт без яиц и молока.

Также в этот день люди собирают зелень с огорода и заготавливают ее впрок. Считалось, что в этот день она обладает особой силой. Далее ее использовали для лечения разных болезней.

Свежая зелень с огородом. Фото: freepik.com

Кто празднует День ангела 22 августа

В четверг, 22 августа, именины отмечают владельцы следующих имен:

Антон;

Герман;

Дмитрий;

Иван;

Леонтий;

Маркиан;

Матвей;

Алексей;

Петр;

Фотий;

Юлиан;

Иаков;

Мария.

Церковный праздник 22 августа — какую молитву прочитать

Молитва к святому Матфею считается чудотворной. Апостола Матфея просят помощи в лечении тяжелых болезней и даровании крепкого здоровья, поскольку святой обладал даром исцеления.

Также у него просят прощения перед Господом за грехи, дарование защиты от всех бед и невзгод, как для себя, так и для близких.

Советуем в этот день прочитать следующую молитву к апостолу Матфею:

О, преславный апостол Матфей, предавший душу за Христа и кровью твоей пожелать Его удобрил! Услышь чад твоих молитвы и воздыхания, сердцем скорбным ныне приносятся. Ибо беззакониями омрачились, и того ради бедами, как облаками, обложились, но доброго жития бедствием зело, и не сможем противиться волкам хищным, что разворовывать наследие Божие дерзко погибают. О, сильный! Понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не расстанемся и конец от любви Божией, но крепким заступом твоим нас защити, да помилует Господь всех нас молитв твоих ради, да погубит рукопись безмерных грехов наших, и да сподобится со всеми Святыми благо. и брака Агнца Своего, Ему честь и слава, и благодарение и поклонение во веки веков. Аминь

Какие народные приметы существуют 22 августа

Ночь ясная, а росы утром не видно — к дождю.

Если в этот день идет дождь — такая погода продержится до конца лета.

Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

Если молодая луна хорошо на небе видна, то до конца августа будет жарко.

Если 22 августа дует сильный ветер, зима будет холодной.

Тихая и спокойная погода — к поздней зиме и теплой осени.

Ранний иней — к хорошему урожаю в следующем году.

Овес созрел — к хорошему урожаю орехов.

Бабаки свистят громко — первая половина осени будет теплой.

Раньше мы рассказывали, кто празднует День ангела в последний месяц лета.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года с важнейшими церковными праздниками последнего месяца лета.

Также мы рассказывали, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период и какие важные запреты соблюдать.