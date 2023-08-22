Яке церковне свято 23 серпня 2023 року — традиції та заборони дня

Церковне свято 23 серпня: кому віряни моляться про здоров'я та гострий зір
У цю середу, 23 серпня, православні віряни вшановують пам'ять священномучеників Римських Лаврентія, папу Сикста II, дияконів Фелікіссіма й Агапіта, мученика Романа.
Новини.LIVE розповідає про життя святих, важливі заборони та традиції. А також ділиться сильною молитвою про здоров'я.
Яке 23 серпня церковне свято та що відомо про святих, яких вшановують цього дня
Мученики архидиякон Лаврентій, Папа Сикст, диякони Фелікіссім і Агапіт, воїн Роман, Римські постраждали в 258 році при імператорі Валеріані (253-259).
Лаврентій народився в місті Оска (територія сучасної Іспанії) і був учнем архідиякона Сиксти. Коли Сикст II став римським єпископом, Лаврентія висвятили в диякона, доручивши йому турботу за хворими та нагляд за майном церкви. Дияконами також були Фелікіссім й Агапіт.
Лаврентій став першою жертвою імператора. Під час жорстоких тортур і страждань мученика воїн Роман став свідком появи янгола. Тож Роман став благати святого хрестити його. Лаврентій виконав його прохання, але обох було страчено.
Незабаром святий Сикст був також схоплений і посаджений у темницю разом з двома своїми дияконами Фелікіссімом і Агапітом. Святим відтяли голови.
Церковне свято 23 серпня — головні заборони дня
Цього дня віряни дотримуються ряду важливих заборон, щоб убезпечити себе та свої родини від лиха. 23 серпня не можна:
- сваритися;
- злословити;
- бажати зла;
- обмовляти когось;
- ображатися;
- прибирати в будинку — до нього можуть завітати добрі духи, а прибирання може їх "вигнати" разом зі сміттям;
- купатися в різних водоймах — до нещастя;
- робити манікюр і педикюр — може піти позитивна енергія з організму;
- готувати їжу, використовуючи ножі та виделки;
- братися за спиці та голки.
Що можна робити 23 серпня
Наші пращури з особливою шаною цього дня ставилися до води — вірили, що 23 серпня вона має цілющі властивості. Особливо чудотворною була ранкова роса.
За старих часів дівчата з самого ранку ходили вмиватися до джерела, щоб продовжити здоров'я і молодість.
Хто святкує День ангела 23 серпня
У середу, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен:
- Лаврентій;
- Лавр;
- Панас;
- Роман;
- Фелікс;
- В'ячеслав.
Яку молитву прочитати у церковне свято 23 серпня
Цього дня віряни часто звертаються з молитвою до святого Лаврентія, якого просять про міцне здоров'я, зцілення від хвороб, захисту від вроків. Також святого просять допомоги при хворобах очей та сліпоті.
Свій день можна почати з такої молитви:
Також можна звернутися з молитвою до Всевишнього. Пропонуємо 23 серпня прослухати та прочитати наступну молитву:
Свято 23 серпня — які існують прикмети
Серед наших пращурів існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Багато з них стосувалися врожаю та погоди.
Серед цікавих прикмет на 23 серпня:
- Цього дня спостерігали за водою (озерами, річками), якщо спокійна — осінь та зима будуть теплими.
- Якщо 23 серпня йде злива та стоїть спека — восени слід чекати багато дощів.
- Якщо цього дня тепло та йде дощ — можна чекати вдалого кльову й сміливо вирушати на риболовлю.
- Якщо з'явилася вечірня зоря з червонястим відтінком, а призахідне сонце також розчервонілося — вночі збереться на грозу.
- Якщо бур'яни в серпні ростуть особливо високі — зима буде сніжна.
- Листя на липі почало жовтіти знизу — щедро вродять озимі.
- Жолудів багато вродило — наступного року буде хороший урожай.
Пропонуємо дізнатися, хто святкує День ангела в останній місяць літа.
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