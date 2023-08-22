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Церковне свято 23 серпня: кому віряни моляться про здоров'я та гострий зір

22 серпня 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке церковне свято 23 серпня 2023 року — традиції та заборони дня
Вірянка молиться у храмі перед іконою. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю середу, 23 серпня, православні віряни вшановують пам'ять священномучеників Римських Лаврентія, папу Сикста II, дияконів Фелікіссіма й Агапіта, мученика Романа.

Новини.LIVE розповідає про життя святих, важливі заборони та традиції. А також ділиться сильною молитвою про здоров'я. 

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Яке 23 серпня церковне свято та що відомо про святих, яких вшановують цього дня

Мученики архидиякон Лаврентій, Папа Сикст, диякони Фелікіссім і Агапіт, воїн Роман, Римські постраждали в 258 році при імператорі Валеріані (253-259).

Лаврентій народився в місті Оска (територія сучасної Іспанії) і був учнем архідиякона Сиксти. Коли Сикст II став римським єпископом, Лаврентія висвятили в диякона, доручивши йому турботу за хворими та нагляд за майном церкви. Дияконами також були Фелікіссім й Агапіт. 

Лаврентій став першою жертвою імператора. Під час жорстоких тортур і страждань мученика воїн Роман став свідком появи янгола. Тож Роман став благати святого хрестити його. Лаврентій виконав його прохання, але обох було страчено. 

Незабаром святий Сикст був також схоплений і посаджений у темницю разом з двома своїми дияконами Фелікіссімом і Агапітом. Святим відтяли голови. 

 

Яке 23 серпня церковне свято —  день пам’яті святого Лаврентія Римського
Святі Мученики Сикст, Папа Римський, Архідіакон Лаврентій. Фото: google.com

Церковне свято 23 серпня — головні заборони дня 

Цього дня віряни дотримуються ряду важливих заборон, щоб убезпечити себе та свої родини від лиха. 23 серпня не можна: 

  • сваритися;
  • злословити;
  • бажати зла;
  • обмовляти когось;
  • ображатися;
  • прибирати в будинку — до нього можуть завітати добрі духи, а прибирання може їх "вигнати" разом зі сміттям;
  • купатися в різних водоймах — до нещастя;
  • робити манікюр і педикюр — може піти позитивна енергія з організму;
  • готувати їжу, використовуючи ножі та виделки;
  • братися за спиці та голки.

 

Церковне свято 23 серпня — головні заборони дня
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Що можна робити 23 серпня

Наші пращури з особливою шаною цього дня ставилися до води — вірили, що 23 серпня вона має цілющі властивості. Особливо чудотворною була ранкова роса. 

За старих часів дівчата з самого ранку ходили вмиватися до джерела, щоб продовжити здоров'я і молодість. 

Хто святкує День ангела 23 серпня 

У середу, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: 

  • Лаврентій;
  • Лавр;
  • Панас;
  • Роман;
  • Фелікс;
  • В'ячеслав.

Яку молитву прочитати у церковне свято 23 серпня 

Цього дня віряни часто звертаються з молитвою до святого Лаврентія, якого просять про міцне здоров'я, зцілення від хвороб, захисту від вроків. Також святого просять допомоги при хворобах очей та сліпоті.

Свій день можна почати з такої молитви:

 

Яку молитву прочитати у церковне свято 23 серпня
Сильна молитва у церковне свято 23 серпня. Фото: Новини.LIVE

Також можна звернутися з молитвою до Всевишнього. Пропонуємо 23 серпня прослухати та прочитати наступну молитву:  

 

Свято 23 серпня — які існують прикмети 

Серед наших пращурів існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Багато з них стосувалися врожаю та погоди. 

Серед цікавих прикмет на 23 серпня: 

  • Цього дня спостерігали за водою (озерами, річками), якщо спокійна — осінь та зима будуть теплими. 
  • Якщо 23 серпня йде злива та стоїть спека — восени слід чекати багато дощів. 
  • Якщо цього дня тепло та йде дощ — можна чекати вдалого кльову й сміливо вирушати на риболовлю.
  • Якщо з'явилася вечірня зоря з червонястим відтінком, а призахідне сонце також розчервонілося — вночі збереться на грозу.
  • Якщо бур'яни в серпні ростуть особливо високі — зима буде сніжна.
  • Листя на липі почало жовтіти знизу — щедро вродять озимі.
  • Жолудів багато вродило — наступного року буде хороший урожай.

Пропонуємо дізнатися, хто святкує День ангела в останній місяць літа.

Нагадаємо, ми писали, детальний церковний календар на серпень 2023 року. 

Також ми розповідали, скільки триватиме Успенський піст, як правильно харчуватися у цей період та яких важливих заборон дотримуватися. 

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