Яке церковне свято 23 серпня 2023 року — традиції та заборони дня

Вірянка молиться у храмі перед іконою. Фото: google.com

У цю середу, 23 серпня, православні віряни вшановують пам'ять священномучеників Римських Лаврентія, папу Сикста II, дияконів Фелікіссіма й Агапіта, мученика Романа.

Новини.LIVE розповідає про життя святих, важливі заборони та традиції. А також ділиться сильною молитвою про здоров'я.

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Яке 23 серпня церковне свято та що відомо про святих, яких вшановують цього дня

Мученики архидиякон Лаврентій, Папа Сикст, диякони Фелікіссім і Агапіт, воїн Роман, Римські постраждали в 258 році при імператорі Валеріані (253-259).

Лаврентій народився в місті Оска (територія сучасної Іспанії) і був учнем архідиякона Сиксти. Коли Сикст II став римським єпископом, Лаврентія висвятили в диякона, доручивши йому турботу за хворими та нагляд за майном церкви. Дияконами також були Фелікіссім й Агапіт.

Лаврентій став першою жертвою імператора. Під час жорстоких тортур і страждань мученика воїн Роман став свідком появи янгола. Тож Роман став благати святого хрестити його. Лаврентій виконав його прохання, але обох було страчено.

Незабаром святий Сикст був також схоплений і посаджений у темницю разом з двома своїми дияконами Фелікіссімом і Агапітом. Святим відтяли голови.

Святі Мученики Сикст, Папа Римський, Архідіакон Лаврентій. Фото: google.com

Церковне свято 23 серпня — головні заборони дня

Цього дня віряни дотримуються ряду важливих заборон, щоб убезпечити себе та свої родини від лиха. 23 серпня не можна:

сваритися;

злословити;

бажати зла;

обмовляти когось;

ображатися;

прибирати в будинку — до нього можуть завітати добрі духи, а прибирання може їх "вигнати" разом зі сміттям;

купатися в різних водоймах — до нещастя;

робити манікюр і педикюр — може піти позитивна енергія з організму;

готувати їжу, використовуючи ножі та виделки;

братися за спиці та голки.

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Що можна робити 23 серпня

Наші пращури з особливою шаною цього дня ставилися до води — вірили, що 23 серпня вона має цілющі властивості. Особливо чудотворною була ранкова роса.

За старих часів дівчата з самого ранку ходили вмиватися до джерела, щоб продовжити здоров'я і молодість.

Хто святкує День ангела 23 серпня

У середу, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен:

Лаврентій;

Лавр;

Панас;

Роман;

Фелікс;

В'ячеслав.

Яку молитву прочитати у церковне свято 23 серпня

Цього дня віряни часто звертаються з молитвою до святого Лаврентія, якого просять про міцне здоров'я, зцілення від хвороб, захисту від вроків. Також святого просять допомоги при хворобах очей та сліпоті.

Свій день можна почати з такої молитви:

Сильна молитва у церковне свято 23 серпня. Фото: Новини.LIVE

Також можна звернутися з молитвою до Всевишнього. Пропонуємо 23 серпня прослухати та прочитати наступну молитву:

Свято 23 серпня — які існують прикмети

Серед наших пращурів існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Багато з них стосувалися врожаю та погоди.

Серед цікавих прикмет на 23 серпня:

Цього дня спостерігали за водою (озерами, річками), якщо спокійна — осінь та зима будуть теплими.

Якщо 23 серпня йде злива та стоїть спека — восени слід чекати багато дощів.

Якщо цього дня тепло та йде дощ — можна чекати вдалого кльову й сміливо вирушати на риболовлю.

Якщо з'явилася вечірня зоря з червонястим відтінком, а призахідне сонце також розчервонілося — вночі збереться на грозу.

Якщо бур'яни в серпні ростуть особливо високі — зима буде сніжна.

Листя на липі почало жовтіти знизу — щедро вродять озимі.

Жолудів багато вродило — наступного року буде хороший урожай.

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