Какой церковный праздник 23 августа 2023 года — традиции и запреты дня

Церковный праздник 23 августа: кому верующие молятся о здоровье и остром зрении
В эту среду, 23 августа, православные верующие чтят память священномучеников Римских Лаврентия, папу Сикста II, дьяконов Феликиссима и Агапита, мученика Романа.
Новини.LIVE рассказывает о жизни святых, важных запретах и традициях. А также делится сильной молитвой о здоровье.
Какой 23 августа церковный праздник и что известно о святых, которых чтят в этот день
Мученики архидиакон Лаврентий, Папа Сикст, дьяконы Феликиссим и Агапит, воин Роман, Римские пострадали в 258 году при императоре Валериане (253-259).
Лаврентий родился в городе Оска (территория современной Испании) и был учеником архидьякона Сиксты. Когда Сикст II стал римским епископом, Лаврентия рукоположили в диакона, поручив ему заботу о больных и надзор за имуществом церкви. Диаконами также были Феликиссим и Агапит.
Лаврентий стал первой жертвой правителя. Во время жестоких пыток и страданий мученика воин Роман стал свидетелем появления ангела. Поэтому Роман стал умолять святого крестить его. Лаврентий выполнил его просьбу, но оба были казнены.
Вскоре святой Сикст был также схвачен и посажен в темницу вместе с двумя своими диаконами Феликсисимом и Агапитом. Святым отрубили головы.
Церковный праздник 23 августа — главные запреты дня
В этот день верующие соблюдают ряд важных запретов, чтобы обезопасить себя и свои семьи от бед. 23 августа нельзя:
- ссориться;
- злословить;
- желать зла;
- оговаривать кого-то;
- обижаться;
- убирать в доме — к нему могут прийти хорошие духи, а уборка может их "изгнать" вместе с мусором;
- купаться в разных водоемах — к несчастью;
- делать маникюр и педикюр — может уйти положительная энергия из организма;
- готовить еду, используя ножи и вилки;
- браться за спицы и иглы.
Что можно делать 23 августа
Наши предки в этот день с особенным уважением относились к воде: верили, что 23 августа она обладает целебными свойствами. Особенно чудотворной была утренняя роса.
В старину девушки с самого утра ходили умываться в источник, чтобы продолжить здоровье и молодость.
Кто празднует День ангела 23 августа
В среду, 23 августа, именины отмечают владельцы следующих имен:
- Лаврентий;
- Лавр;
- Афанасий;
- Роман;
- Феликс;
- Вячеслав.
Какую молитву прочесть в церковный праздник 23 августа
В этот день верующие часто обращаются с молитвой к святому Лаврентию, которого просят о крепком здоровье, исцелении от болезней, защите от уроков. Также святого просят помощи при болезнях глаз и слепоте.
Свой день можно начать с такой молитвы:
Также можно обратиться с молитвой ко Всевышнему. Предлагаем 23 августа прослушать и прочитать следующую молитву:
Праздник 23 августа — какие существуют приметы
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день. Многие касались урожая и погоды.
Среди интересных примет на 23 августа:
- В этот день наблюдали за водой (озерами, реками), если она спокойная — осень и зима будут теплыми.
- Если 23 августа идет ливень и жара — осенью следует ожидать много дождей.
- Если в этот день тепло и идет дождь — можно ожидать удачного клева и смело отправляться на рыбалку.
- Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце тоже раскраснелось — ночью соберется на грозу.
- Если сорняки в августе растут особенно высоко — зима будет снежная.
- Листья на липе начали желтеть снизу — щедро уродят озимые.
- Желудей много уродило — в следующем году будет хороший урожай.
Предлагаем узнать, кто празднует День ангела в последний месяц лета.
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