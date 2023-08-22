Какой церковный праздник 23 августа 2023 года — традиции и запреты дня

Верующая молится в храме перед иконой. Фото: google.com

В эту среду, 23 августа, православные верующие чтят память священномучеников Римских Лаврентия, папу Сикста II, дьяконов Феликиссима и Агапита, мученика Романа.

Новини.LIVE рассказывает о жизни святых, важных запретах и традициях. А также делится сильной молитвой о здоровье.

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Какой 23 августа церковный праздник и что известно о святых, которых чтят в этот день

Мученики архидиакон Лаврентий, Папа Сикст, дьяконы Феликиссим и Агапит, воин Роман, Римские пострадали в 258 году при императоре Валериане (253-259).

Лаврентий родился в городе Оска (территория современной Испании) и был учеником архидьякона Сиксты. Когда Сикст II стал римским епископом, Лаврентия рукоположили в диакона, поручив ему заботу о больных и надзор за имуществом церкви. Диаконами также были Феликиссим и Агапит.

Лаврентий стал первой жертвой правителя. Во время жестоких пыток и страданий мученика воин Роман стал свидетелем появления ангела. Поэтому Роман стал умолять святого крестить его. Лаврентий выполнил его просьбу, но оба были казнены.

Вскоре святой Сикст был также схвачен и посажен в темницу вместе с двумя своими диаконами Феликсисимом и Агапитом. Святым отрубили головы.

Святые Мученики Сикст, Папа Римский, Архидиакон Лаврентий. Фото: google.com

Церковный праздник 23 августа — главные запреты дня

В этот день верующие соблюдают ряд важных запретов, чтобы обезопасить себя и свои семьи от бед. 23 августа нельзя:

ссориться;

злословить;

желать зла;

оговаривать кого-то;

обижаться;

убирать в доме — к нему могут прийти хорошие духи, а уборка может их "изгнать" вместе с мусором;

купаться в разных водоемах — к несчастью;

делать маникюр и педикюр — может уйти положительная энергия из организма;

готовить еду, используя ножи и вилки;

браться за спицы и иглы.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Что можно делать 23 августа

Наши предки в этот день с особенным уважением относились к воде: верили, что 23 августа она обладает целебными свойствами. Особенно чудотворной была утренняя роса.

В старину девушки с самого утра ходили умываться в источник, чтобы продолжить здоровье и молодость.

Кто празднует День ангела 23 августа

В среду, 23 августа, именины отмечают владельцы следующих имен:

Лаврентий;

Лавр;

Афанасий;

Роман;

Феликс;

Вячеслав.

Какую молитву прочесть в церковный праздник 23 августа

В этот день верующие часто обращаются с молитвой к святому Лаврентию, которого просят о крепком здоровье, исцелении от болезней, защите от уроков. Также святого просят помощи при болезнях глаз и слепоте.

Свой день можно начать с такой молитвы:

Сильная молитва в церковный праздник 23 августа. Фото: Новини.LIVE

Также можно обратиться с молитвой ко Всевышнему. Предлагаем 23 августа прослушать и прочитать следующую молитву:

Праздник 23 августа — какие существуют приметы

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день. Многие касались урожая и погоды.

Среди интересных примет на 23 августа:

В этот день наблюдали за водой (озерами, реками), если она спокойная — осень и зима будут теплыми.

Если 23 августа идет ливень и жара — осенью следует ожидать много дождей.

Если в этот день тепло и идет дождь — можно ожидать удачного клева и смело отправляться на рыбалку.

Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце тоже раскраснелось — ночью соберется на грозу.

Если сорняки в августе растут особенно высоко — зима будет снежная.

Листья на липе начали желтеть снизу — щедро уродят озимые.

Желудей много уродило — в следующем году будет хороший урожай.

Предлагаем узнать, кто празднует День ангела в последний месяц лета.

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