Яке церковне свято 25 серпня 2023 року — традиції, заборони та сильна молитва

Вірянка читає молитву у храмі перед іконами. Фото: google.com

У цю п'ятницю, 25 серпня, православні віряни вшановують пам'ять мучеників Фотія й Аникиту. Також цього дня згадують священномученика Олександра Команського.

Новини.LIVE розповідає, ким були святі, які є важливі заборони та традиції дня. А також ділиться сильною молитвою.

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Про мучеників Фотія та Аникиту відомо, що вони жили за часів імператора Діоклетіана та постраждали за віру в єдиного Бога. Аникита був військовим сановником, а Фотій його племінником. Вони обидва відкрито заявили імператору, що сповідують християнство й не відречуться від своєї віри.

Діоклетіан наказав піддати святих тортурам, а потім стратити. Та будь-які спроби нашкодити Аникиті та Фотію закінчувалися невдачею: дикі тварини ставали лагідними та не хотіли шкодити чоловікам, полум'я не обпікало святих, а кати раптово вмирали.

Імператор довго думав, як йому покарати неугодних, тоді він звелів відправити їх в піч разом з дружинами та дітьми. Не чекаючи страти, християни увійшли туди самі та загинули з молитвою на устах.

Мученики Фотій і Аникита. Фото: google.com

Священномученик Олександр Команський жив у 3 столітті у місті Комани Понтійські (сьогодні село Гуменек, Туреччина) за правління Деція. Він був дуже освіченою людиною, знався на філософії, однак прийняв подвиг смирення заради Господа. Він вирішив продавати вугілля на міській площі та вдавати, що освіти немає.

Коли в місті помер єпископ та Святий Григорій Чудотворець був запрошений для обрання нового, вибір пав на Олександра. Він відрізнявся з-поміж всіх добротою, чистим серцем, неабияким розумом та щирою вірою у Всевишнього. Олександр став єпископом та керував з великою мудрістю. Він помер за віру під час переслідувань християн.

Священномученик Олександр Команський. Фото: google.com

Що не можна робити 25 серпня

Цього дня віряни дотримуються низки заборон, щоб не впустити гріх у своє життя.

Одна з головних суворих заборон дня — не можна сваритися з людьми, особливо з рідними, є ризик назавжди зіпсувати стосунки та підірвати здоров'я. Слід пам'ятати, що гнів, злість до інших є страшним гріхом, який псує чисті душі.

Також 25 серпня не можна:

лихословити;

бажати зла;

обмовляти когось;

відмовляти нужденним у допомозі;

влаштовувати гучні бенкети;

вживати алкоголь.

Що можна робити 25 серпня — традиції церковного свята

У це церковне свято дозволяється прибирати в помешканні, можна влаштовувати генеральне прибирання. Наші предки проводили обряд вигнання нечисті за допомогою вересового віника, яким підмітають підлогу.

З 25 серпня починає холоднішати, тому найкраще дістати теплі речі та підготуватися до осені.

Дівчатам, які хочуть одружитися, варто відвідати церкву й помолитися. За старих часів дівчата, щоб уві сні побачити нареченого, під подушку перед сном клали білу хустку.

Для вірян цей день підходить для молитов і звернення до Всевишнього. Також у це церковне свято варто провести час з близькими людьми, якщо це необхідно вислухати їх та підтримати добрим словом. Спробуйте налагодити відносини з тими, з ким ви мали розбіжності.

Вірянка у церкві ставить свічку за здоров'я. Фото: pomisna.info

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25 серпня іменини відзначають:

Олександр;

Олексій;

Аникита;

Капітон;

Кастор;

Паламон;

Памфіл (Панфіл);

Сергій;

Степан;

Симон;

Сава;

Фотій;

Ян;

Яків;

Федір;

Теодор;

Петро;

Микола;

Михайло;

Матвій;

Леонід;

Ілля;

Іван;

Юхим.

Народні прикмети на 25 серпня

Наші пращури вірили, що цього дня не можна торкатися чужої подушки, а також не можна дозволяти будь-кому чіпати свою. За прикметою так можна вкрасти сни та мрії.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на 25 серпня, більшість стосувалися погоди та урожаю:

Якщо вранці 25 серпня видно іній — наступного року добре вродять озимі.

Ясна і тепла погода цього дня вказує на великий урожай білих грибів у лісі.

Якщо цього дня йде дощ — чекайте на коротке бабине літо.

Якщо на Фотія та Аникиту на небі видно молодий місяць — буде поривчастий вітер вдень.

Якщо сіно на лузі сиріє — варто чекати на дощ, який, можливо, супроводжуватиметься грозою.

Кішка довго і ретельно вмивається — до теплої погоди.

Півні втрачають пір'я — до затяжної осені.

Голосно квакають жаби — чекайте на дощ.

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