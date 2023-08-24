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Церковный праздник 24 августа: не нарушайте в этот день один строгий запрет

24 августа 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой церковный праздник 25 августа 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва
Верующая читает молитву в храме перед иконами. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту пятницу, 25 августа, православные верующие чтят память мучеников Фотия и Аникиту. Также в этот день вспоминают священномученика Александра Команского.

Новини.LIVE рассказывает, кем были святые, какие важные запреты и традиции дня. А также делится сильной молитвой.

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О мучениках Фотии и Аниките известно, что они жили во времена императора Диоклетиана и пострадали за веру в единого Бога. Аникита был военным сановником, а Фотий его племянником. Они оба открыто заявили императору, что исповедуют христианство и не откажутся от своей веры.

Диоклетиан приказал подвергнуть святых пыткам, а затем казнить. Но любые попытки навредить Аниките и Фотию заканчивались неудачей: дикие животные становились кроткими и не хотели вредить мужчинам, пламя не обжигало святых, а палачи внезапно умирали.

Император долго думал, как ему наказать неугодных, тогда он велел отправить их в печь вместе с женами и детьми. Не дожидаясь смертной казни, христиане вошли туда сами и погибли с молитвой на устах.

 

Какой 25 августа церковный праздник — что известно о жизни святых
Мученики Фотий и Аникита. Фото: google.com

Священномученик Александр Команский жил в 3 веке в городе Команы Понтийские (сегодня село Гуменек, Турция) во время правления Деция. Он был очень образованным человеком, разбирался в философии, однако принял подвиг смирения ради Господа. Он решил продавать уголь на городской площади и делать вид, что образования нет.

Когда в городе умер епископ и Святой Григорий Чудотворец был приглашен для избрания нового, выбор пал на Александра. Он отличался среди всех добротой, чистым сердцем, незаурядным умом и искренней верой во Всевышнего. Александр стал епископом и руководил с великой мудростью. Он умер за веру во время преследований христиан.

 

Какой церковный праздник 25 августа 2023 года
Священномученик Александр Команский. Фото: google.com  

Что нельзя делать 25 августа

В этот день верующие соблюдают ряд запретов, чтобы не впустить грех в свою жизнь.

Один из главных строгих запретов дня — нельзя ссориться с людьми, особенно с родными, есть риск навсегда испортить отношения и подорвать здоровье. Следует помнить, что гнев, злоба к другим есть страшный грех, который портит чистые души.

Также 25 августа нельзя:

  • злословить;
  • желать зла;
  • оговаривать кого-то;
  • отказывать нуждающимся в помощи;
  • устраивать громкие пиры;
  • употреблять алкоголь.

Что можно делать 25 августа — традиции церковного праздника

В этот церковный праздник разрешается убирать в доме, можно устраивать генеральную уборку. Наши предки проводили обряд изгнания нечисти с помощью верескового веника, которым подметают пол.

С 25 августа начинает холоднеть, поэтому лучше достать теплые вещи и подготовиться к осени.

Девушкам, желающим выйти замуж, стоит посетить церковь и помолиться. В старину девушки, чтобы во сне увидеть жениха, под подушку перед сном клали белый платок.

Для верующих этот день подходит для молитв и обращения ко Всевышнему. Также в этот праздник стоит провести время с близкими людьми, если это необходимо выслушать их и поддержать добрым словом. Попытайтесь наладить отношения с теми, с кем вы имели разногласия.

 

Что можно делать 25 августа — традиции церковного праздника
Верующая в церкви ставит свечу за здоровье. Фото: pomisna.info

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25 августа именины отмечают:

  • Александр;
  • Алексей;
  • Аникита;
  • Капитон;
  • Кастор;
  • Поломон;
  • Памфил (Панфил);
  • Сергей;
  • Степан;
  • Симон;
  • Сова;
  • Фотий;
  • Иоанн;
  • Иаков;
  • Федор;
  • Теодор;
  • Петр;
  • Николай;
  • Михаил;
  • Матвей;
  • Леонид;
  • Илья;
  • Иван;
  • Ефим.

 

Народные приметы на 25 августа

Наши предки верили, что в этот день нельзя касаться чужой подушки, а также нельзя разрешать кому-либо трогать свою. По примете так можно украсть сны и мечты.

Среди наших предков существовало немало интересных примет на 25 августа, большинство касалось погоды и урожая:

  • Если утром 25 августа виден иней — в следующем году хорошо уродят озимые.
  • В этот день ясная и теплая погода указывает на большой урожай белых грибов в лесу.
  • Если в этот день идет дождь — ждите короткое бабье лето.
  • Если на Фотия и Аникиту на небе видна молодая луна — будет порывистый ветер днем.
  • Если сено на лугу сиреет — стоит ожидать дождя, который, возможно, будет сопровождаться грозой.
  • Кошка долго и тщательно умывается — к теплой погоде.
  • Петухи теряют перья — к затяжной осени.
  • Громко квакают лягушки — ждите дождя.

Ранее мы рассказывали, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период и какие важные запреты соблюдать.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.

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