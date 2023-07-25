Яке православне свято 25 липня — традиції, заборони, сильна молитва

Вірянка у церкві молиться святим. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 25 липня, православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія, які навіть піддавшись страшним тортурам та отримавши смертельний вирок не зреклися Ісуса Христа. Це свято покликано нагадувати кожному про стійкість духу та віру.

Новини.LIVE розповідає про історію святих, традиції та звичаї свята, головні заборони дня. А також ділиться сильною молитвою, яка здатна здійснити найщиріші бажання.

Читайте також:

Церковне свято 25 липня — що відомо про життя святих Прокла та Іларія

Мученики Прокл та його племінник Іларій, жили в I-II століттях. За відомостями, що збереглися до наших днів відомо, що вони родом з селища Каліпта, що недалеко від Анкіри (столиці Туреччини).

У ті часи Римською імперією правив язичник Троян, який боровся з християнством. Його армія переслідувала кожного, хто молився Господу.

Першим до лап язичників потрапив святий Прокл. Його ув'язнили й піддали жорстоким тортурам, щоб той відмовився від своєї віри. Проте Прокл твердо стояв на своєму.

За однією з легенд, мученика Прокла змусили йти пішки за колісницею мучителів — аж до селища Каліпти. Проте посеред шляху знеможений Прокл впав на коліна і став молитися Господу. У той же момент колісниця зупинилася і її не могли зрушити з місця. Прокл сказав, що це станеться тільки після того, як його мучитель, ігемон Максим, увірує в Христа письмово.

Максим написав: "Єдиний є Істинний Бог, Якого шанує Прокл, і немає іншого, крім Нього".

Після цього колісниця знову поїхала. Дорогою її зустрів племінник Прокла, Іларія, який не побоявся і заявив, що він теж вірує у Христа. Юнака також схопили й ув'язнили.

Проте ігемон Максим злукавив: коли вони досягли Каліпти, то стратили Прокла. Пізніше стратили й Іларія.

Прокла та Іларія згадують як великих святих, яки навіть перед страшним злом та жахливими випробуваннями не зреклися віри й були вірні Богові до кінця свого життя.

Святі Прокл та Іларія. Фото: misionar.in.ua

Що не можна робити у церковне свято 25 липня

Свято не вважається суворим, проте є певний перелік заборон, яких віряни дотримуються, щоб не згрішити, уникнути неприємностей та лиха.

У церковне свято 25 липня не можна:

лихословити;

лаятися;

думати про погане;

жалітися на життя;

пліткувати;

сваритися;

конфліктувати;

тяжко працювати;

прибирати;

робити ремонт;

прати;

шити та в'язати;

плакати.

Що можна робити 25 липня

Православне свято 25 липня починається з молитви. Віряни просять у Всевишнього, перш за все, міцного здоров'я, позбавлення від хвороб, гарне самопочуття.

Також можна просити швидкого і безпечного повернення додому всіх своїх близьких. Вірять, що саме цього дня через молитву можна просити вищі сили виповнити найзаповітніші та щирі бажання, проте вони не повинні бути матеріальними.

Наші предки в цей день збирали росу і вірили, що вона володіє цілющою силою. Дівчата вмивалися на світанку, зберігаючи молодість і красу. Також зібрану росу використовували для лікування недуг і захисту від пристріту. Ще цього дня збирали лікарські рослини і заготовляли їх.

25 липня також слід допомогти нужденним. Це не обов'язково мають бути гроші або якась їжа. Це може бути добра та корисна справа або потрібна порада.

Вірянки у церкві. Фото: google.com

Сильна молитва для здійснення бажань, яку слід прочитати 25 липня

Розпочніть свій день з таких рядків:

Закликаю вищі сили, почуйте моє прохання і прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення рабам Божим. (Перерахуйте імена всіх, за кого молитесь). Захистіть їх від бід і нещасть, укрийте своїми крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх силою небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, в здоров'ї перебуваючи. Амінь.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

Нагадаємо, ми підготували детальний православний календар свят на липень 2023 року.