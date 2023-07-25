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Церковный праздник 25 июля: какую важную молитву прочесть для осуществления желаний

25 июля 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой православный праздник 25 июля — традиции, запреты, сильная молитва
Верующая в церкви молится святым. Фото: pixabay.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 25 июля, православные христиане чтят память святых мучеников Прокла и Иллария, которые даже подвергшись страшным пыткам и получив смертный приговор не отреклись от Иисуса Христа. Этот праздник призван напоминать каждому о стойкости духа и вере.

Новини.LIVE рассказывает об истории святых, традициях и обычаях праздника, главных запретах дня. А также делится сильной молитвой, способной исполнить самые искренние желания.

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Церковный праздник 25 июля — что известно о жизни святых Прокла и Иллария

Мученики Прокл и его племянник Илларий жили в I-II веках. По сведениям, сохранившимся до наших дней, известно, что они родом из поселка Калипта, недалеко от Анкиры (столицы Турции).

В те времена Римской империей правил язычник Троян, сражавшийся с христианством. Его армия преследовала каждого, кто молился Господу.

Первым в лапы язычников попал святой Прокл. Его заключили в тюрьму и подвергли жестоким пыткам, чтобы тот отказался от своей веры. Однако Прокл твердо стоял на своем.

По одной из легенд, мученика Прокла заставили идти пешком за колесницей мучителей — вплоть до Калипты. Однако посреди пути изнеможенный Прокл упал на колени и стал молиться Господу. В тот же момент колесница остановилась и ее не могли сдвинуться с места. Прокл сказал, что это произойдет только после того, как его мучитель, игемон Максим, уверует во Христа в письменном виде.

Максим написал: "Единственный есть Истинный Бог, Которого чтит Прокл, и нет другого, кроме Него".

После этого колесница снова поехала. По дороге ее встретил племянник Прокла, Иллария, который не побоялся и заявил, что он тоже верует во Христа. Молодого человека также схватили и заключили в тюрьму.

Однако игемон Максим слукавил: когда они достигли Калипты, то казнили Прокла. Позже казнили и Иллария.

Прокла и Иллария вспоминают как великих святых, которые даже перед страшным злом и ужасными испытаниями не отреклись от веры и были верны Богу до конца своей жизни.

 

Церковный праздник 25 июля — что известно о жизни святых Прокла и Иллария
Святые Прокл и Иллария. Фото: misionar.in.ua

Что нельзя делать в церковный праздник 25 июля

Праздник не считается суровым, однако есть определенный перечень запретов, которые верующие соблюдают, чтобы не согрешить, избежать неприятностей и бед.

В церковный праздник 25 июля нельзя:

  • злословить;
  • ругаться;
  • думать о плохом;
  • жаловаться на жизнь;
  • сплетничать;
  • ссориться;
  • конфликтовать;
  • тяжело работать;
  • убирать;
  • производить ремонт;
  • стирать;
  • шить и вязать;
  • плакать.

Что можно делать 25 июля

Православный праздник 25 июля начинается с молитвы. Верующие просят у Всевышнего, прежде всего, крепкого здоровья, избавления от болезней, хорошего самочувствия.

Также можно просить скорейшего и безопасного возвращения домой всех своих близких. Верят, что именно в этот день через молитву можно просить высшие силы исполнить заветные и искренние желания, однако они не должны быть материальными.

Наши предки в этот день собирали росу и верили, что она обладает целебной силой. Девушки умывались на рассвете, сохраняя молодость и красоту. Также собранную росу использовали для лечения недугов и защиты от сглаза. Еще в этот день собирали лекарственные растения и заготавливали их.

25 июля также следует помочь нуждающимся. Это не обязательно должны быть деньги или какая-нибудь еда. Это может быть хорошее и полезное дело или нужен совет.

 

Что нельзя делать в церковный праздник 25 июля
Верующие в церкви. Фото: google.com

Сильная молитва для осуществления желаний, которую следует прочесть 25 июля

Начните свой день со следующих строк:

Призываю высшие силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, даруйте свое благословение рабам Божиим. (Перечислите имена всех, о ком молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими крыльями от врагов и завистников. Наполните их силой небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье. Аминь.

 

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в июле и какое имя выбрать для ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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