Яке церковне свято 26 липня — традиції, заборони, сильна молитва

Віряни на ранковому богослужінні у храмі. Фото: google.com

У цю середу, 26 липня, православні християни відзначають Собор архангела Гавриїла. У Біблії його названо "провісником Бога". Саме Гавриїл був першим, хто повідомив Діві Марії благу звістку, що народить вона Сина Божого.

Новини.LIVE розповідає про значення свята, його головні традиції та заборони, а також ділиться сильними молитвами до архангела Гавриїла, які здатні подарувати здоров'я, щастя та мир душі.

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Собор архангела Гавриїла 26 липня — яка суть свята

Святий Гавриїл вважається однією з найбільш значущих фігур в православ'ї. Свято Собор архангела Гавриїла, яке припадає на 26 липня, пов'язане з освяченням Константинопольського храму на його честь.

Архангел Гавриїл отримав друге імя "провісник Бога" не лише через те, що сповістив Богоматір про появу Ісуса Христа.

Відповідно до священного писання, він приніс жінкам звістку про Воскресіння Сина Божого, з'явився перед розп'яттям, щоб розповісти, що Ірод прагне вбити всіх немовлят.

Крім того, Святий Гавриїл допомагав Мойсею при написанні книги Буття, попереджав пророка Даніїла про прийдешні події єврейського народу і являвся преподобній Ганні зі звісткою про народження у неї Діви Марії.

Святкування Собору архангела Гавриїла є нагадуванням про духовний світ, який існує поряд із нашим матеріальним життям і зближає вірян у спільній молитві та спілкуванні.

Архангел Гавриїл. Фото: google.com

Що можна робити у свято 26 липня та які існують традиції

Напередодні свята церква проводить нічне бдіння, а вранці починається церковна служба.

У свято Собору архангела Гавриїла віряни збираються у храмах для участі в богослужіннях, де священники розповідають про значення архангела Гавриїла у християнстві та його роль у передаванні Божих послань.

Цей день є часом для молитви, покаяння та звернення до ангельської охорони. Традиційно в цей день важливо пам'ятати про ангельську благодать, захист і підтримку, яку архангел Гавриїл приносить людям.

Віряни моляться архангелу просячи допомоги в справах. Також просять зцілення від різних тілесних і духовних недугів, сили духу, захисту від злих сил, а жінки — щоб Бог послав дітей, майбутні мами звертаються з молитвою про щасливий перебіг вагітності. Також деколи архангела Гавриїла просять про позбавлення від страхів та депресії.

Вірянка у церкві читає молитву. Фото: google.com

Що не можна робити у церковне свято 26 липня

Церква забороняє цього дня:

сумувати — так можна відлякати вищі сили й залишитися без їхньої підтримки;

лаятися — до невдачі;

сваритися — інакше конфлікт затягнеться надовго;

лихословити;

відмовляти нужденним у допомозі;

скупитися;

ходити в лазню — до фінансових труднощів;

тяжко фізично працювати — вважали, що порушника може вдарити блискавка;

викидати або змітати зі столу хлібні крихти — до проблем з грошима.

Собор архангела Гавриїла — які молитви варто прочитати кожному, хто хоче бути щасливим

Сильна молитва про щастя:

Св. Архангеле Гавриїле! Ангеле Благовіщення, вірний посланцю Божий, відкрий наші вуха навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа.

Завжди стій нам перед очима. Просимо Тебе, щоб ми Слово Боже правильно розуміли, слухали його і виконували те, чого Бог від нас прагне. Навчи нас бути готовими, щоб коли прийде Господь, не застав нас сплячими. Амінь.

Сильна молитва про здоров'я:

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил.

Які існують прикмети 26 липня

Якщо погода суха — осінь буде теплою.

Якщо дощова погода — в снопі хліб проросте (чекати на неврожай).

Дощить, але крякають качки — скоро випогодиться.

Граки в зграї зібралися — скоро осінь настане.

Бджоли з ранку на луг вирушили — знак, що весь день погода буде сонячною.

Достигло жито — варто вирушати до лісу, тому що вже з'явилися підберезники.

На полях багато жита — буде хорошим урожай малини.

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