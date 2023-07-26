Какой церковный праздник 26 июля — традиции, запреты, сильная молитва

Верующие на утреннем богослужении в храме. Фото: google.com

В среду, 26 июля, православные христиане отмечают Собор архангела Гавриила. В Библии он назван "провозвестником Бога". Именно Гавриил был первым, кто сообщил Деве Марии благую весть, что родит она Сына Божия.

Новини.LIVE рассказывает о значении праздника, его главных традициях и запретах, а также делится сильными молитвами к архангелу Гавриилу, которые способны подарить здоровье, счастье и мир душе.

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Собор архангела Гавриила 26 июля – какая суть праздника

Святой Гавриил считается одной из наиболее важных фигур в православии. Праздник Собор архангела Гавриила, приходящийся на 26 июля, связан с освящением Константинопольского храма в его честь.

Архангел Гавриил получил второе имя "провозвестник Бога" не только потому, что возвестил Богоматерь о появлении Иисуса Христа.

Согласно священному писанию, он принес женщинам известие о Воскресении Сына Божьего, предстал перед распятием, чтобы рассказать, что Ирод стремится убить всех младенцев.

Кроме того, Святой Гавриил помогал Моисею при написании книги Бытия, предупреждал пророка Даниила о грядущих событиях еврейского народа и являлся преподобной Анне с известием о рождении у нее Девы Марии.

Празднование Собора архангела Гавриила является напоминанием о духовном мире, который существует наряду с нашей материальной жизнью и сближает верующих в общей молитве и общении.

Архангел Гавриил. Фото: google.com

Что можно делать в праздник 26 июля и какие существуют традиции

В канун праздника церковь проводит ночное бдение, а утром начинается церковная служба.

В праздник Собора архангела Гавриила верующие собираются в храмах для участия в богослужениях, где священники рассказывают о значении архангела Гавриила в христианстве и его роли в передаче посланий Божьих.

Этот день — время для молитвы, покаяния и обращения к ангельской охране. Традиционно в этот день важно помнить об ангельской благодати, защите и поддержке, которую приносит архангел Гавриил людям.

Верующие молятся архангелу прося помощи в делах. Также просят исцеления от различных телесных и духовных недугов, силы духа, защиты от злых сил, а женщины – чтобы Бог послал детей, будущие мамы обращаются с молитвой о счастливом течении беременности. Также порой архангела Гавриила просят избавить от страхов и депрессии.

Верующая в церкви читает молитву. Фото: google.com

Что нельзя делать в церковный праздник 26 июля

Церковь запрещает в этот день:

унывать — так можно отпугнуть высшие силы и остаться без их поддержки;

ругаться — к неудаче;

ссориться — иначе конфликт затянется надолго;

злословить;

отказывать нуждающимся в помощи;

скупиться;

ходить в баню — к финансовым трудностям;

тяжело физически работать — считали, что нарушителя может ударить молния;

выбрасывать или сметать со стола хлебные крошки — к проблемам с деньгами.

Собор архангела Гавриила — какие молитвы стоит прочесть каждому, кто хочет быть счастливым

Сильная молитва о счастье:

Св. Архангеле Гавриил! Ангел Благовещения, верный посланнику Божию, открой наши уши даже на тихие напоминания и призывы любящего сердца нашего Господа.

Всегда стой нам перед глазами. Просим Тебя, чтобы мы Слово Божие правильно понимали, слушали его и выполняли то, к чему Бог от нас стремится. Научи нас быть готовыми, чтобы, когда придет Господь, не застал нас спящими. Аминь.

Сильная молитва о здоровье:

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойны, да твоими молитвами оградиши нас кровью крыла невещественные твои славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избавь нас, как чиноначальник Вышних сил.

Какие существуют приметы 26 июля

Если погода сухая — осень будет теплой.

Если дождливая погода — в снопе хлеб прорастет (ждать неурожая).

Дождится, но крякают утки — скоро прояснится.

Грачи в стае собрались — скоро осень наступит.

Пчелы с утра на луг отправились – знак, что весь день погода будет солнечной.

Поспеларожь — стоит отправляться в лес, потому что уже появились подберезовики.

На полях много ржи будет хорошим урожай малины.

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