Яке церковне свято 26 серпня 2023 року — традиції, заборони та сильна молитва

Вірянка у церкві ставить свічку за здоров'я. Фото: google.com

У цю суботу, 26 серпня, православні віряни згадують християнського монаха, філософа і богослова Максима Сповідника, який відомий своєю боротьбою проти єресей.

Новини.LIVE розповідає, ким був святий, які є важливі заборони та традиції дня. А також ділиться сильною молитвою про здоров'я та захист.

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Яке церковне свято 26 серпня — день пам'яті Максима Сповідника

Преподобний Максим народився у Константинополі в VI столітті. Він походив зі знатної родини, яка сповідувала християнство. Тож батьки подарували сину гарну освіту.

Подорослішавши, він пішов на службу до імператора Іраклія, став його першим секретарем. Однак придворне життя його обтяжувало, тому через три роки служби той вирішив піти і прийняти чернечий постриг в Хрисопольській обителі Богородиці, що під Константинополем. Незабаром Максим Сповідник став ігуменом монастиря.

Пізніше преподобний переїхав до Георгіївського монастиря в Кизику, де створив свої перші твори про молитву, безпристрасність і милосердя.

На жаль, коли престол зайняв Констанс II, Максим Сповідник потрапив у немилість. Його кинули до в'язниці, довго катували. 662 року преподобний помер від тортур.

Максим Сповідник. Фото: google.com

Що не можна робити 26 серпня

У день пам'яті преподобного Максима Сповідника не можна:

лихословити;

конфліктувати;

злитися;

ображатися;

брехати;

бажати комусь зла;

заздрити;

сумувати;

плакати;

веселитися, влаштовувати гучні вечірки;

вживати спиртне;

відмовляти в допомозі;

ходити по росі босоніж;

працювати на землі — це принесе шкоду врожаю;

ходити в ліс за грибами.

Вірянка молиться перед іконами. Фото: pomisna.info

Що можна робити 26 серпня — традиції

Цього дня віряни відвідували храми, молилися святому Максиму та Господу. Можна сповідуватися, ставити свічки за здоров'я, а також за упокій померлих родичів.

Також 26 серпня заведено просити прощення і відпускати образи. Це звільняє душу від важкого тягаря й дарує душевний спокій.

За традиціями також роблять велике прибирання в льохах, підвалах, сараях, коморах, на горищах. Також бажано прибрати й у власному будинку.

Священнослужитель навпроти церковних свічок. Фото: google.com

У кого День Ангела 26 серпня

26 серпня Іменини святкують:

Максим;

Парамон;

Тихон;

Іполит;

Євдокія;

Ірина;

Ксенія.

Яку молитву читати 26 серпня

Преподобний Максим Сповідник вважається покровителем студентів, богословів і проповідників. Йому моляться про допомогу в навчанні та утвердженні віри. Також в цей день моляться до святого Максима Сповідника з проханнями подарувати міцне здоров'я, захистити від зла та гріховних думок, просять про порятунок заблукалих душ.

Слід цього дня прочитати такі рядки:

Преподобний отче Максиме! Зміцни нашу слабку віру, щоб безсумнівно сподіватися нам на отримання благосердя від Отця Небесного молитвами твоїми.Випроси турботами своїми у Всемилостивого Бога нашого мир для Церкви Його, під знаменем хреста войовничих, погодження у вірі та одностайність, знищення розколу та непорозуміння, підтримку в благих справах, зцілення для хворих, сумним — розраду, ображеним — заступництво, бідуючим пдопомогу. Усім нам, що з вірою в серці прийшли до тебе, допоможи опікою своєю та проханнями до Господа, і усіх нас направ у мирі та покаянні скінчити життя наше земне, Небесного Царства наслідуючи, щоб жити з усіма праведниками, за життя догодившими Господу нашому Ісусу Христу, Якому же личить усяка слава, честь та поклоніння, разом з Його Отцем та Пресвятим і Благим і Животворний Його Духом, нині і прісно і на віки віків. Амінь.

Народні прикмети 26 серпня

У народі це церковне свято також має назву Максим Сповідник. Наші пращури 26 серпня вірили в такі прикмети:

Якщо цього дня стоїть спека — зима буде морозною.

День виявився прохолодним — варто чекати негоди найближчими днями.

Якщо 26 серпня дме сильний вітер — вересень буде дощовим.

Над лісом стелиться туман — вродять гриби.

В лісі багато грибів — через рік буде великий урожай хліба.

Листя пожовкли — до заморозків.

Почути вночі крик сови — погода зміниться.

Молодий місяць червоного кольору — до сирої погоди.

Місяць в кільці — погода мінятиметься.

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