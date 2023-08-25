Какой церковный праздник 26 августа 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва

Верующая в церкви ставит свечу за здоровье. Фото: google.com

В эту субботу, 26 августа, православные верующие вспоминают христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника, известного своей борьбой против ересей.

Новини.LIVE рассказывает, кем был святой, какие важные запреты и традиции дня. А также делится сильной молитвой о здоровье и защите.

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Какой церковный праздник 26 августа — день памяти Максима Исповедника

Преподобный Максим родился в Константинополе в VI веке. Он происходил из знатной семьи, исповедовавшей христианство. Так что родители подарили сыну хорошее образование.

Повзрослев, он пошел на службу к императору Ираклию, стал его первым секретарем. Однако придворная жизнь его тяготила, поэтому через три года службы тот решил уйти и принять монашеский постриг в Хрисопольской обители Богородицы под Константинополем. Вскоре Максим Исповедник стал игуменом монастыря.

Позже преподобный переехал в Георгиевский монастырь в Кизике, где создал свои первые произведения о молитве, бесстрастии и милосердии.

К сожалению, когда престол занял Констанс II, Максим Исповедник попал в опалу. Его бросили в тюрьму, долго пытали. В 662 году преподобный умер от пыток.

Максим Исповедник. Фото: google.com

Что нельзя делать 26 августа

В день памяти преподобного Максима Исповедника нельзя:

злословить;

конфликтовать;

злиться;

обижаться;

врать;

желать кому-то зла;

завидовать;

унывать;

плакаты;

веселиться, устраивать громкие вечеринки;

употреблять спиртное;

отказывать в помощи;

ходить по росе босиком;

работать на земле – это принесет вред урожаю;

ходить в лес за грибами.

Верующая молится перед иконами. Фото: pomisna.info

Что можно делать 26 августа — традиции

В этот день верующие посещали храмы, молились святому Максиму и Господу. Можно исповедоваться, ставить свечи за здоровье, а также за упокой умерших родственников.

Также 26 августа принято просить прощения и отпускать обиды. Это освобождает душу от тяжелого бремени и дарит душевное спокойствие.

По традициям также делают большую уборку в погребах, подвалах, сараях, амбарах, на чердаках. Также лучше убрать и в своем доме.

Священнослужитель напротив церковных свечей. Фото: google.com

У кого День Ангела 26 августа

26 августа Именины празднуют:

Максим;

Парамон;

Тихон;

Ипполит;

Евдокия;

Ирина;

Ксения.

Какую молитву читать 26 августа

Преподобный Максим Исповедник считается покровителем студентов, богословов и проповедников. Ему молятся о помощи в обучении и утверждении веры. Также в этот день молятся к святому Максиму Исповеднику с просьбами подарить крепкое здоровье, защитить от зла и греховных мыслей, просят о спасении заблудших душ.

Следует в этот день прочитать следующие строчки:

Преподобный отец Максим! Укрепи нашу слабую веру, чтобы несомненно надеяться нам на получение благосердия от Отца Небесного молитвами твоими. Исцеление для больных, печальным — утешение, обиженным — покровительство, нуждающимся в помощи. Всем нам, которые с верою в сердце пришли к тебе, помоги попечением своим и просьбами к Господу, и всех нас направь в мире и покаянии покончить жизнь нашу земную, Небесного Царства подражая, чтобы жить со всеми праведниками, при жизни угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Которому же подобает всякая слава, честь и поклонение, вместе с Его Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящий Его Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.

Народные приметы 26 августа

В народе этот церковный праздник также называется Максим Исповедник. Наши предки верили в такие приметы:

Если в этот день жаркая погода — зима будет морозной.

День оказался прохладным — стоит ожидать непогоды в ближайшие дни.

Если 26 августа дует сильный ветер, сентябрь будет дождливым.

Над лесом стелется туман — уродят грибы.

В лесу много грибов — через год будет большой урожай хлеба.

Листья пожелтели — к заморозкам.

Услышать ночью крик совы — погода изменится.

Молодая луна красного цвета — к сырой погоде.

Луна в кольце — погода будет меняться.

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