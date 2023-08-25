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Церковный праздник 26 августа: что нужно сделать, чтобы обрести душевный покой

25 августа 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой церковный праздник 26 августа 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва
Верующая в церкви ставит свечу за здоровье. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту субботу, 26 августа, православные верующие вспоминают христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника, известного своей борьбой против ересей.

Новини.LIVE рассказывает, кем был святой, какие важные запреты и традиции дня. А также делится сильной молитвой о здоровье и защите.

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Какой церковный праздник 26 августа — день памяти Максима Исповедника

Преподобный Максим родился в Константинополе в VI веке. Он происходил из знатной семьи, исповедовавшей христианство. Так что родители подарили сыну хорошее образование.

Повзрослев, он пошел на службу к императору Ираклию, стал его первым секретарем. Однако придворная жизнь его тяготила, поэтому через три года службы тот решил уйти и принять монашеский постриг в Хрисопольской обители Богородицы под Константинополем. Вскоре Максим Исповедник стал игуменом монастыря.

Позже преподобный переехал в Георгиевский монастырь в Кизике, где создал свои первые произведения о молитве, бесстрастии и милосердии.

К сожалению, когда престол занял Констанс II, Максим Исповедник попал в опалу. Его бросили в тюрьму, долго пытали. В 662 году преподобный умер от пыток.

 

Какой церковный праздник 26 августа — день памяти Максима Исповедника
Максим Исповедник. Фото: google.com

Что нельзя делать 26 августа

В день памяти преподобного Максима Исповедника нельзя:

  • злословить;
  • конфликтовать;
  • злиться;
  • обижаться;
  • врать;
  • желать кому-то зла;
  • завидовать;
  • унывать;
  • плакаты;
  • веселиться, устраивать громкие вечеринки;
  • употреблять спиртное;
  • отказывать в помощи;
  • ходить по росе босиком;
  • работать на земле – это принесет вред урожаю;
  • ходить в лес за грибами.

 

Что нельзя делать 26 августа
Верующая молится перед иконами. Фото: pomisna.info

Что можно делать 26 августа — традиции

В этот день верующие посещали храмы, молились святому Максиму и Господу. Можно исповедоваться, ставить свечи за здоровье, а также за упокой умерших родственников.

Также 26 августа принято просить прощения и отпускать обиды. Это освобождает душу от тяжелого бремени и дарит душевное спокойствие.

По традициям также делают большую уборку в погребах, подвалах, сараях, амбарах, на чердаках. Также лучше убрать и в своем доме.

 

Что можно делать 26 августа — традиции
Священнослужитель напротив церковных свечей. Фото: google.com

У кого День Ангела 26 августа

26 августа Именины празднуют:

  • Максим;
  • Парамон;
  • Тихон;
  • Ипполит;
  • Евдокия;
  • Ирина;
  • Ксения.

Какую молитву читать 26 августа

Преподобный Максим Исповедник считается покровителем студентов, богословов и проповедников. Ему молятся о помощи в обучении и утверждении веры. Также в этот день молятся к святому Максиму Исповеднику с просьбами подарить крепкое здоровье, защитить от зла и греховных мыслей, просят о спасении заблудших душ.

Следует в этот день прочитать следующие строчки:

Преподобный отец Максим! Укрепи нашу слабую веру, чтобы несомненно надеяться нам на получение благосердия от Отца Небесного молитвами твоими. Исцеление для больных, печальным — утешение, обиженным — покровительство, нуждающимся в помощи. Всем нам, которые с верою в сердце пришли к тебе, помоги попечением своим и просьбами к Господу, и всех нас направь в мире и покаянии покончить жизнь нашу земную, Небесного Царства подражая, чтобы жить со всеми праведниками, при жизни угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Которому же подобает всякая слава, честь и поклонение, вместе с Его Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящий Его Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.

 

Народные приметы 26 августа

В народе этот церковный праздник также называется Максим Исповедник. Наши предки верили в такие приметы:

  • Если в этот день жаркая погода — зима будет морозной.
  • День оказался прохладным — стоит ожидать непогоды в ближайшие дни.
  • Если 26 августа дует сильный ветер, сентябрь будет дождливым.
  • Над лесом стелется туман — уродят грибы.
  • В лесу много грибов — через год будет большой урожай хлеба.
  • Листья пожелтели — к заморозкам.
  • Услышать ночью крик совы — погода изменится.
  • Молодая луна красного цвета — к сырой погоде.
  • Луна в кольце — погода будет меняться.

Ранее мы сообщали, сколько будет продолжаться Успенский пост, какое питания необходимо соблюдать и какие запреты нельзя нарушать.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.

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