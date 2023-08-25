Какой церковный праздник 26 августа 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва

Церковный праздник 26 августа: что нужно сделать, чтобы обрести душевный покой
В эту субботу, 26 августа, православные верующие вспоминают христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника, известного своей борьбой против ересей.
Новини.LIVE рассказывает, кем был святой, какие важные запреты и традиции дня. А также делится сильной молитвой о здоровье и защите.
Какой церковный праздник 26 августа — день памяти Максима Исповедника
Преподобный Максим родился в Константинополе в VI веке. Он происходил из знатной семьи, исповедовавшей христианство. Так что родители подарили сыну хорошее образование.
Повзрослев, он пошел на службу к императору Ираклию, стал его первым секретарем. Однако придворная жизнь его тяготила, поэтому через три года службы тот решил уйти и принять монашеский постриг в Хрисопольской обители Богородицы под Константинополем. Вскоре Максим Исповедник стал игуменом монастыря.
Позже преподобный переехал в Георгиевский монастырь в Кизике, где создал свои первые произведения о молитве, бесстрастии и милосердии.
К сожалению, когда престол занял Констанс II, Максим Исповедник попал в опалу. Его бросили в тюрьму, долго пытали. В 662 году преподобный умер от пыток.
Что нельзя делать 26 августа
В день памяти преподобного Максима Исповедника нельзя:
- злословить;
- конфликтовать;
- злиться;
- обижаться;
- врать;
- желать кому-то зла;
- завидовать;
- унывать;
- плакаты;
- веселиться, устраивать громкие вечеринки;
- употреблять спиртное;
- отказывать в помощи;
- ходить по росе босиком;
- работать на земле – это принесет вред урожаю;
- ходить в лес за грибами.
Что можно делать 26 августа — традиции
В этот день верующие посещали храмы, молились святому Максиму и Господу. Можно исповедоваться, ставить свечи за здоровье, а также за упокой умерших родственников.
Также 26 августа принято просить прощения и отпускать обиды. Это освобождает душу от тяжелого бремени и дарит душевное спокойствие.
По традициям также делают большую уборку в погребах, подвалах, сараях, амбарах, на чердаках. Также лучше убрать и в своем доме.
У кого День Ангела 26 августа
26 августа Именины празднуют:
- Максим;
- Парамон;
- Тихон;
- Ипполит;
- Евдокия;
- Ирина;
- Ксения.
Какую молитву читать 26 августа
Преподобный Максим Исповедник считается покровителем студентов, богословов и проповедников. Ему молятся о помощи в обучении и утверждении веры. Также в этот день молятся к святому Максиму Исповеднику с просьбами подарить крепкое здоровье, защитить от зла и греховных мыслей, просят о спасении заблудших душ.
Следует в этот день прочитать следующие строчки:
Преподобный отец Максим! Укрепи нашу слабую веру, чтобы несомненно надеяться нам на получение благосердия от Отца Небесного молитвами твоими. Исцеление для больных, печальным — утешение, обиженным — покровительство, нуждающимся в помощи. Всем нам, которые с верою в сердце пришли к тебе, помоги попечением своим и просьбами к Господу, и всех нас направь в мире и покаянии покончить жизнь нашу земную, Небесного Царства подражая, чтобы жить со всеми праведниками, при жизни угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Которому же подобает всякая слава, честь и поклонение, вместе с Его Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящий Его Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.
Народные приметы 26 августа
В народе этот церковный праздник также называется Максим Исповедник. Наши предки верили в такие приметы:
- Если в этот день жаркая погода — зима будет морозной.
- День оказался прохладным — стоит ожидать непогоды в ближайшие дни.
- Если 26 августа дует сильный ветер, сентябрь будет дождливым.
- Над лесом стелется туман — уродят грибы.
- В лесу много грибов — через год будет большой урожай хлеба.
- Листья пожелтели — к заморозкам.
- Услышать ночью крик совы — погода изменится.
- Молодая луна красного цвета — к сырой погоде.
- Луна в кольце — погода будет меняться.
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