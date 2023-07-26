Яке церковне свято 27 липня — традиції, заборони, сильна молитва

Віряни на богослужінні у храмі. Фото: pomisna.info

У цей четвер, 27 липня, православна церква вшановує святого апостола від сімдесяти Акилу. В народі цей день називали "Дозори", Акіла, Акіла і Онисим, день Акіли Солом'яного.

Новини.LIVE розповідає про історію життя святого, головні традиції та заборони дня, а також ділиться сильною молитвою про міцне здоров'я.

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Церковне свято 27 липня — що відомо про апостола Акилу

Апостоли від сімдесяти — це послідовники Ісуса Христа, які проповідували його вчення в I столітті (крім 12 апостолів і апостола Павла).

У священному письмі йдеться, що апостол Акила жив у Римі, мав дружину Пріскіллу. Він був юдеєм, проте за імператора Клавдія потрапив у немилість і його вигнали з міста. Тож разом із жінкою Акила був вимушений оселитися в Коринті.

Сім'я швидко освоїлася на новому місці й почали свою спільну справу — виготовлення наметів для мандрівників, торговців, моряків. Саме там відбулася поворотна зустріч — Акил та Пріскілла познайомилися з апостолом Павлом.

Він на якийсь час зупинився в домі Акили, допомагав їм у роботі та розповів про православ'я. Акила і Пріскілла охрестилися, потім переїхали в Ефес, а згодом повернулися до Риму.

Скрізь, де зупинялися Акила з дружиною, вони проповідували православ'я, а їхній будинок ставав місцем для зустрічі християн.

Ця історія могла мати таке красиве закінчення про сімейне подружжя, яке жило в злагоді та мирі. Проте, на жаль, цього не сталося. Акила та Пріскіллу схопили язичники й кинули до в'язниці. Після довгих тортур подружжя стратили.

Зараз мощі великомучеників спочивають у храмі мучениці Пріски, в Римі. Святих згадують 27 липня за юліанським календарем. А за новоюліанським календарем (від 1 вересня 2023 року) вшановуватимуть святих 14 липня.

Святий Апостол від Сімдесяти. Візантійська фреска. Містра, Греція. Фото: google.com

Що не можна робити у церковне свято 27 липня

Цього дня віряни дотримуються певних заборон, які допоможуть уберегтися від гріха та лиха.

У свято 27 липня не можна:

сваритися;

допускати погані думки;

думати про когось погане;

лихословити;

лінуватися;

викидати залишки їжі зі столу — до бідності;

підіймати знайдені гроші — можна залишитися з порожнім гаманцем;

стояти проти вітру — видує удачу;

відмовляти нужденним в милостині.

Православна церква. Фото: google.com

Що можна робити у свято 27 липня — традиції

На православне свято 27 липня у наших предків існувала цікава традиція: залишати горщечок з кашею та пучок жита на полі для "польового духа". Вважалося, що так "дух поля" точно допоможе зберегти пшеницю до збирання та покаже найбільш стиглі колоски.

Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому. Після дощу починали рости гриби, які можна було йти в ліс та збирати.

Також у цю дату солома мала цілющі властивості — її прикладали до хворого місця і лікували недуги.

Віряни цього дня відвідували церкви, молилися святим та Ісусу Христу. У молитвах просять сили духу, щоб вижити та вистояти в усіх життєвих негараздах. Також заведено просити про міцне здоров’я.

Цього дня також обов'язково зробити якусь добру справу — якщо зробити це до заходу сонця, можна отримати Боже благословіння та справжній подарунок від долі.

Віряни моляться у храмі. Фото: google.com

Сильна молитва про здоров'я у церковне свято 27 липня

Владика Вседержителю і Святий Царю, що всіх караєш, але не жебраків, зміцнюєш падаючих і піднімаєш повалених, печалі життя людського розвіюєш. Молимося тобі, Боже Наш, раба твого хворого (ім'я) відвідай милістю твоєю, прости йому всякий гріх вільний або невільний. Так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли, торкнися тіла, погаси гарячку, утамуй страждання і всяку таємну неміч. Будь лікарем рабу твоєму підніми його з ліжка недуги і від ложа болю цілим і здоровим, дай йому бути церкви твоєї слухняним і волі твоєї виконавцем. Бо Тобі належить милувати і рятувати нас, Боже Наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, с Святому Духу, нині і повсякчас, і на вікі віків. Амінь.

Які існують народні прикмети на 27 липня

Якщо сонце в хмарах на світанку — вдень чекати дощу.

Якщо йде дощ в цей день — ще тиждень буде лити.

Якщо цього дня почути глухий грім — буде невеликий дощ, а якщо грім сильний — то чекати затяжної зливи.

Сухо і ясно 27 липня — осінь буде теплою, а якщо йдуть дощі — короткою і холодною.

Якщо у цю дату чайки хлюпаються в ставку — до теплої і ясної погоди.

Якщо зустріли грозу, то не можна ховатися під соснами, дубами, березами і ялинами — вдарить блискавка.

Сон з 27 на 28 липня показує реальну ситуацію у Вашому житті.

27 липня природа володіє особливою цілющою силою, тому цей день краще привести за містом, в лісі або в парку.

Особливо вдалі в цей день подорожі та далекі поїздки.

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