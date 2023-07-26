Какой церковный праздник 27 июля — традиции, запреты, сильная молитва

Верующие на богослужении в храме. Фото: pomisna.info

В этот четверг, 27 июля, православная церковь чествует святого апостола от семидесяти Акилу. В народе этот день называли "Дозоры", Онисим, день Акилы Соломенного.

Новини.LIVE рассказывает об истории жизни святого, главных традициях и запретах дня, а также делится сильной молитвой о крепком здоровье.

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Церковный праздник 27 июля — что известно об апостоле Акиле

Апостолы от семидесяти — это последователи Иисуса Христа, проповедовавшие его учение в I веке (кроме 12 апостолов и апостола Павла).

В священном письме говорится, что апостол Акила жил в Риме, имел жену Прискиллу. Он был иудеем, однако при императоре Клавдии попал в немилость и был изгнан из города. Поэтому вместе с женщиной Акила был вынужден поселиться в Коринфе.

Семья быстро освоилась на новом месте и начала свое общее дело — изготовление палаток для путешественников, торговцев, моряков. Там же состоялась поворотная встреча — Акил и Прискилла познакомились с апостолом Павлом.

Он на время остановился в доме Акилы, помогал им в работе и рассказал о православии. Акила и Прискилла крестились, затем переехали в Эфес, а затем вернулись в Рим.

Везде, где останавливались Акила с супругой, они проповедовали православие, а их дом становился местом для встречи христиан.

Эта история могла иметь такое красивое окончание о супругах, которые жили в согласии и мире. Однако, к сожалению, этого не произошло. Акила и Прискиллу схватили язычники и бросили в тюрьму. После долгих пыток супругов казнили.

Сейчас мощи великомучеников покоятся в храме мученицы Приски, Риме. Святых вспоминают 27 июля по юлианскому календарю. А по новому юлианскому календарю (от 1 сентября 2023 года) будут чествовать святых 14 июля.

Святой Апостол от Семидесяти. Византийская фреска. Мистра, Греция. Фото: google.com

Что нельзя делать в церковный праздник 27 июля

В этот день верующие соблюдают определенные запреты, которые помогут уберечься от греха и беды.

В праздник 27 июля нельзя:

ссориться;

допускать дурные мысли;

думать о ком-то плохом;

злословить;

лениться;

выбрасывать остатки пищи со стола — к бедности;

поднимать найденные деньги — можно остаться с пустым кошельком;

стоять против ветра — выдует удачу;

отказывать нуждающимся в подаянии.

Православная Церковь. Фото: google.com

Что можно делать в праздник 27 июля — традиции

На православный праздник 27 июля у наших предков была интересная традиция: оставлять горшок с кашей и пучок ржи на поле для "полевого духа". Считалось, что так "дух поля" поможет сохранить пшеницу до уборки и покажет самые спелые колоски.

Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома. После дождя начинали расти грибы, которые можно было уходить в лес и собирать.

Также в эту дату солома обладала целебными свойствами — ее прикладывали к больному месту и лечили недуги.

Верующие в этот день посещали церкви, молились святым и Иисусу Христу. В молитвах просят силы духа, чтобы выжить и выстоять во всех неурядицах. Также принято просить о крепком здоровье.

В этот день также обязательно сделать какое-нибудь доброе дело — если сделать это до заката, можно получить Божье благословение и настоящий подарок от судьбы.

Верующие молятся в храме. Фото: google.com

Сильная молитва о здоровье в церковный праздник 27 июля

Владыка Вседержителю и Святой Царю, всех наказываешь, но не нищих, укрепляешь падающих и поднимаешь свергнутых, печали жизни человеческой рассеиваешь. Молимся тебе, Боже Наш, раба твоего больного (имя) посети милостью твоей, прости ему всякий грех свободен или несвободен. Так, Господи, Твою целительную силу с неба сошли, коснись тела, погаси горячку, утоли страдания и всякую тайную немощь. Будь врачом рабу твоему подними его с постели недуга и от ложа боли целым и здоровым, дай ему быть церкви твоей послушным и воле твоей исполнителем. Ибо Тебе надлежит миловать и спасать нас, Боже Наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, со Святым Духом, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Какие существуют народные приметы на 27 июля

Если солнце в облаках на рассвете — днем будет идти дождь.

Если в этот день будет дождь, то осень будет дождливая.

Если в этот день услышат глухой гром, то будет небольшой дождь, а если гром сильный, то ждать затяжного ливня.

Сухо и ясно 27 июля — осень будет теплой, а если идут дожди — короткой и холодной.

Если в эту дату чайки плещутся в пруду — к теплой и ясной погоде.

Если встретили грозу, то нельзя прятаться под соснами, дубами, березами и елями — ударит молния.

Сон с 27 на 28 июля показывает реальную ситуацию в вашей жизни.

27 июля природа обладает особой целительной силой, поэтому этот день лучше привести за городом, в лесу или в парке.

Особенно удачные в этот день путешествия и дальние поездки.

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