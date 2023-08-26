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Церковне свято 27 серпня: чому цього дня треба дотримуватися тиші

26 серпня 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке церковне свято 27 серпня 2023 року — традиції, заборони та сильна молитва
Вірянка у храмі на богослужінні. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю неділю, 27 серпня, православні віряни вшановують пам'ять мученика Михея Морасфітянина, одного з 12 пророків Старого Заповіту. Також цього дня завершується Успенський піст або Спасівка, який тривав з 14 серпня.

Новини.LIVE розповідає про життя святого, що можна робити у це свято, а що категорично заборонено. 

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27 серпня 2023 — яке церковне свято — що відомо про мученика Михея Морасфітянина

Пророк Михей Морасфітянин жив у четвертому столітті до Різдва Христового. Він був родом з Юдеї. Існує розповсюджена думка, що він був сучасником пророка Ісаї і навіть його учнем. 

Він прославився тим, що викривав гріхи та злочини правителів, лжепророків та нечистих священників. Він передбачав лиха, що загрожували Ізраїльському царству під час його руйнування, і Юдеї під час навали царя Сеннахерима асирійського.

Пророк розповідав про те, що Господь обов'язково покличе всіх до відповіді за невдячність, нехтування заповідями, порушення Божих заповідей.

Також саме йому належить пророцтво про народження Спасителя світу.

Є кілька версій смерті пророка. За однією він був убитий наближеними царя Ахави, якому передбачив смерть. За другою — дожив до глибокої старості.

Мощі його були знайдені в IV столітті н.е. в Варафсатії. На честь пророка побудували храм. 

 

27 серпня 2023 — яке церковне свято — що відомо про мученика Михея Морасфітянина
Пророк Михей Морасфітянин. Фото: google.com

27 серпня — що не можна робити

У народі це церковне свято називають Михей Тиховій. Одна з важливих заборон дня — не можна кричати та підвищувати голос, інакше вас можуть почути злі сили й наробити лиха. Краще уникати будь-яких сварок та гучних розваг

За народними повір'ями цього дня також не варто пекти випічку, возитися з тістом і борошном, щоб не залишитися без хліба.

Також 27 серпня не можна: 

  • злословити;
  • ображатися;
  • лінуватися;
  • жалітися на життя;
  • відмовляти в допомозі та милостині;
  • вживати алкоголь. 
27 серпня — що не можна робити
Вірянка у церкві ставить свічку за здоров'я. Фото: google.com

Що можна робити 27 серпня

Пророк Михей вважається покровителем дому, тому святому можна помолитися про набуття власного житла.  Також святий допомагає усім майстрам, мулярам та будівельникам. Тож люди, які працюють у цій сфері, можуть просити Михея про допомогу, щоб усі проєкти були вдалими та прибутковими. 

До цього дня закінчувалася вся основна літня робота і було заведено допомагати по господарству людям похилого віку, вдовам і сиротам. Наші пращуру починали з цієї дати сватання.  

Також це був останній день Успенського посту, тож можна було додавати у гарячу їжу трохи рослинної олії та випити невелику кількість вина. 

 

Що можна робити 27 серпня
Дівчина молиться. Фото: pixabay.com

Хто святкує День ангела 27 серпня 

Свої іменини відзначають: 

  • Михайло;
  • Матвій;
  • Микола;
  • Аркадій;
  • Олексій;
  • Лука (Лукіян);
  • Маркел;
  • Феодосій;
  • Федір;
  • Володимир;
  • Єва;
  • Олександра.

 

Народні прикмети на 27 серпня

Прикмети дня говорять, якої погоди чекати восени та яким буде майбутній врожай:

  • Якщо світанок 27 серпня яскраво-червоний — скоро буде дощ та вітряна погода. 
  • Погожий і безвітряний день — осінь буде сухою.
  • У цей день тихий вітер — осінь буде ясною.
  • Сильна гроза цього дня — весь вересень стоятиме погана погода, і осінь буде дощовою.
  • Північний вітер — до хорошого врожаю жита.
  • Якщо в саду безшумний вітер — до сухої осені у лісі.
  • Якщо журавлі полетіли в теплі краї – чекати на мороз у середині жовтня.
  • Листя тополі вкрилися росою — до дощу.

Нагадаємо, ми писали, детальний церковний календар на серпень 2023 року.

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